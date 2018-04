Špičkové LG G5 překvapilo. Je to v podstatě první modulární smartphone

Premiéra LG G5 se odehrála již v neděli odpoledne, Samsung si model S7 schovává až na večer. Oba modely jsou přímými soupeři, budou tím nejlepším, co letos na trhu seženete.

LG premiéru udělalo ve sportovní hale Sant Jordi, respektive v přilehlém klubu, protože v samotné hale si děti užívaly lední revue s Disney postavičkami. Hala je pro barcelonské tiskovky oblíbená, loni zde bylo HTC, předtím Sony. Letošní LG ovšem bylo zcela jistě největší.

LG G5 má rozhodně slušné trumfy v rukou. Decentní a povedený design je sice na první pohled možná trochu příliš obyčejný, ale je dotažený do každého detailu. Tělo je celokovové a bude dostupné ve čtyřech barvách. Předek kryje sklo, které končí až na horní hraně, kde se směrem k ní mírně zaobluje. Ale je to takový detail pro fajnšmekry, na první pohled si toho nevšimnete.

Z telefonu nic nevystupuje, tlačítka včetně senzorového na zádech jsou poměrně malá. Celek působí kompaktně a je dotažený do každého detailu. Telefon působí lehkým dojmem, rozměry jsou taktéž tak akorát. Ovšem akorát na dnešní dobu velkých přístrojů. Malá novinka rozhodně není.

Výbava je špičková, odpovídá letošním top modelům. Procesor je od Qualcommu, Snapdragon 820 bude letošní špička. Operační paměť má hodnotu 4 GB, uživatelská pak 32 GB, k dispozici je slot na paměťové karty. Displej typu IPS Quantum má úhlopříčku 5,3 palce a rozlišení QHD, tedy 2 560 x 1 440 pixelů. Displej trvale zobrazuje základní údaje, podle výrobce s naprosto minimálními nároky na energii.

To vše jsou očekávané parametry, ale LG G5 k tomu nabídne několik zajímavých řešení. Nedokážeme teď odpovědět, jestli praktických, nebo jen na efekt, ale rozhodně zaujmou. S přístroji jsme si v davech novinářů z celého světa mohli pohrát jen krátce, o to více se těšíme na test telefonu.

První, čím G5 zaujme, je dvojitý fotoaparát. Dva objektivy jsou na zadní straně telefonu (nepočítaje přední snímač pro selfie). Jeden objektiv má rozlišení 16 megapixelů, druhý pak 8 megapixelů. Ten s vyšším rozlišením má standardní ohnisko, druhý pak širokoúhlý záběr. Přepínání je rychlé pomocí ikonek na displeji. Funguje to výborně a široký záběr bude jistě často využíván. LG uvádí, že záběr pojme výseč o 135 stupních.

Dvojitý fotoaparát bude mít letos docela dost smartphonů, a to i v nižších cenových třídách, než kam míří LG G5. Co ale asi mít nebudou, to je modulární systém. LG je v tomto ohledu za průkopníka a sami jsme zvědavi, jestli s tím uspěje. Zatím výrobce představil dva moduly, ale zřejmě chystá i další.

Základem modulárního systému je v podstatě výměnná baterie. K té se dostanete na spodní hraně telefonu, kdy vysunete celou spodní část až po displej. Spodek drží titěrná pojistka na boku přístroje a je jen jedna. Systém pracuje dobře, a to jak v možnosti vysunutí, které jde po odjištění pojistky snadno. A i opačně, zasunutý modul v telefonu drží dobře. Na pevnost konstrukce to zjevně nemá vliv.

Ve výsuvné části je usazena baterie, kterou opět drží z jedné strany pojistka. Jsou zde i konektory, hlavní je USB-C. Místo základní výsuvné části můžete telefon osvěžit o jeden ze dvou nových modulů. Jeden je kompaktní a telefon moc nezvětší. Obsahuje v sobě elektroniku od známé značky Bang & Olufsen a má produkovat perfektní zvuk do sluchátkového výstupu. V hluku výstavní haly jsme to moc posoudit nedokázali.

Druhý modul je zajímavější. Rozhodně je i větší, při nasazení udělá z G5 docela slušného otesánka. Modul je označený jako fotografický, ale v podstatě je to skrytá pomocná baterie s kapacitou 1 200 mAh (standardní má 2 800 mAh, dohromady pak solidní 4 000 mAh). A také jsou zde ovladače fotoaparátu. Spoušť a zoomovací kolečko (plynulý zoom) a přepínání na videokameru. Při zoomování ovšem fotoaparát nepříliš ochotně ostřil.

Ceny modulů a vlastně ani samotného telefonu LG neoznámilo. Prodej by měl být zahájen brzo, přesný termín nicméně zůstává tajemstvím.