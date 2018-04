Příchod LG G5 na český trh se protahuje, s prodejem začíná T-Mobile

V posledních letech patřila špičková LG k hlavním vyzyvatelům samsungů modelové řady Galaxy S a platilo to i na českém trhu. Byť LG třeba neprodalo tolik kusů G4 jako Samsung typu S6, určitě to nebyl neúspěšný model. Jenže na druhou stranu nebyl jeho úspěch ani nijak oslnivý, česká pobočka tak má trochu potíže s uváděním nástupce. Ty navíc prohloubila cena novinky, která tentokrát již není vůči konkurenci atraktivně nízká. S cenovkou okolo 19 500 korun je G5 zhruba stejně drahé jako soupeři.

Možná i proto zvolil zařazení G5 do své nabídky jen jediný operátor, a to T-Mobile. Jestliže však neexistuje poptávka u operátora, pak globální firmy s dodávkami smartphonů obvykle příliš nepospíchají. T-Mobile navíc sice zařadil G5 již do květnového ceníku, ale prodávat jej začal až koncem měsíce.

A na volném trhu zatím telefon není k dispozici vůbec, alespoň tedy oficiální cestou. „Na zahraničních trzích je po telefonu větší poptávka, a ty tak mají v tomto případě z hlediska dostupnosti prioritu,“ zní oficiální vyjádření zástupců LG k dostupnosti smartphonu na českém trhu.

Mezi řádky můžeme snadno vyčíst, že místní pobočka jednoduše nebyla schopna centrále garantovat tak vysoké odběry telefonů (i proto, že smartphone má v nabídce jen jeden místní operátor), aby pro ni bylo zajímavé sem telefon dodat. Datum zahájení prodeje LG G5 v běžné distribuční síti tak zatím stále není známo. Snad se dočkáme v průběhu června, kdy by se mohly po dvou měsících slibů objevit i první kusy určené pro novinářské testování.

Nezbývá než doufat. I přes vysokou cenu je totiž G5 atraktivní špičkově vybavený smartphone. A určitě je vítanou konkurencí pro Samsung Galaxy S7, jehož pozice mezi topmodely je na našem trhu zatím neotřesitelná.