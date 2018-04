Test: čtyři značkové smartphony, které umí čelit čínské konkurenci

Testované smartphony LG mají až na model L Bello společné prvky v podobě procesoru Qualcomm Snapdragon 410, grafického čipu Adreno 306 a 1 GB operační paměti. L Bello má oproti nim ještě o trochu obyčejnější hardware, a sice procesor MediaTek MT6582 a grafický čip Mali-400. Fotoaparáty telefonů jsou pěti, nebo osmimegapixelové a vnitřní paměť má kapacitu 4, nebo 8 GB. Z tohoto výčtu je zřejmé, že jde spíše o modely spadající do segmentu střední a nižší třídy. Tedy modely, které výbavou nijak neohromí.

Co jsou zač?

LG F60 je nejlevnější z naší čtyřky, stojí zhruba 2 800 korun. Jde o telefon pro nenáročné uživatele. Na český trh přišel již v roce 2014, nicméně se stále prodává. Telefon nikterak neoslní výbavou. Avšak i přes slabší hardware nabídne LTE připojení, které není v této kategorii tak úplně běžné.



LG Spirit je určitě zajímavější. Za cenu zhruba 4 000 korun získáte 4,7palcový displej s HD rozlišením (720 × 1 280 pixelů), 8MPx fotoaparát a LTE konektivitu specifikace cat4. Rozhodně se cení přítomnost moderního operačního systému Android 5.1 Lollipop.

Plusy a mínusy LG F60 Proč koupit? podpora LTE

příznivá cena

příjemný materiál

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? málo paměti

nízké rozlišení displeje

nemá notifikační diodu Kdy? V prodeji Za kolik? 2 800 Kč

Model L Bello se na světových trzích objevil v roce 2014 a designem hodně připomíná tehdejší topmodel LG G3. Ačkoliv je LG L Bello dražší než modely F60 a Spirit, tak bohužel například nemá LTE ani NFC, které ostatním nechybí. Na druhou stranu je v prodeji i jako dvousimkový, a to za zhruba 5 290 korun. Za danou cenu však trpí kvalita displeje, pětipalcový panel má rozlišení jen WVGA (480 × 854 pixelů). Má však naopak silnější baterii.



Čtvrtým testovaným telefonem je LG G4c. Kompaktní smartphone střední třídy stojí asi pět tisíc korun a jde o poměrně nový model, který se na českém trhu objevil kolem poloviny tohoto roku. Pokud se podíváme na design G4c, tak v podstatě jde o zmenšenou repliku topmodelu G4, což už napovídá i jeho označení. LG G4c má standardní výbavu, od které nečekejme žádné zázraky, ale technické parametry ani vyloženě nezklamou. Do vínku byly G4c dány LTE konektivita, pětipalcový HD displej (720 × 1 280 pixelů) a baterie s poměrně slušnou kapacitou, která postačí i na dvoudenní provoz.

Plusy a mínusy LG L Bello Proč koupit? pěkný design kopírující model LG G3

kapacita baterie

Proč nekoupit? bez podpory LTE a NFC

nemá notifikační diodu

rozlišení displeje

velikost interní paměti Kdy? V prodeji Za kolik? 4 200 Kč

Pro koho jsou tyto telefony určeny?

Tak trochu jsme již cílovou skupinu nakousli na začátku článku. Všechny čtyři telefony zaujmou především ty zákazníky, kteří hledí na cenu. Určitě zde vybočuje model Spirit, který s přihlédnutím k ceně nabízí slušné parametry a pokud jej budeme hodnotit v rámci portfolia společnosti LG, určitě jde o zajímavý telefon s dobrou cenovkou. V oblasti low-endových telefonů je poměrně silná konkurence a obzvlášť modely z Číny poměrně silně válcují ostatní výrobce díky telefonům, které i při nízké ceně mnohdy přinášejí kvality modelů z vyšších tříd.

Skřípající plast a laciný design? Ne tak docela!

Asi bychom si řekli, že takto levné telefony rozhodně neoslní kvalitním zpracováním, ale to je omyl. Všechny testované modely jsou poměrně slušně zpracovány. Ano, použitý materiál je plast, ale všechny telefony kromě modelu G4c jsou vyrobeny bez odnímatelné zadní části, což činí jejich konstrukci pevnější. Avšak i model G4c působí bytelným dojmem. Překvapivě tak telefony při úchopu a používání neskřípou a nevržou. Je však samozřejmě otázkou, zda si časem konstrukce trochu nesedne a přece jen pak nějaký ten zvuk neuslyšíme.

Plusy a mínusy LG Spirit Proč koupit? podpora LTE

Android 5.1 Lollipop

dobrý displej

kvalitní konstrukce

Proč nekoupit? velikost interní paměti

nemá čidlo pro regulaci jasu Kdy? V prodeji Za kolik? 3 500 Kč

Modely Spirit a G4c na rozdíl od zbylých dvou modelů nabízejí mírné (opravdu jen velmi mírné) zakřivení displeje, takže telefon pak celkově působí více ergonomicky. V praxi to sice člověk nijak zvlášť neocení, ale rozhodně tento designový prvek působí zajímavě. Toto řešení navíc dovede mírně ochránit displej před poškrábáním na desce stolu. Efekt prohnutí podtrhuje ještě design telefonů s oblou linkou na bocích.

Co ta tlačítka na zádech?

Kromě modelu F60 mají všechny testované telefony vypínací tlačítko a tlačítka pro regulaci hlasitosti na zadní straně. LG tento designový prvek již nějaký čas používá a jakkoliv toto řešení zprvu budilo rozporuplné reakce, dnes se jde o standard, který většina uživatelů přijala a naopak by jej již neměnila. Tlačítka jsou hezky po ruce, když telefon vytahujeme z kapsy a ukazováček na ně snadno dosáhne i při telefonování.

Plusy a mínusy LG G4c Proč koupit? poměrně slušný HD displej

Android 5.1 Lollipop

pěkný design a kvalitní konstrukce

výborná výdrž baterie

Proč nekoupit? velikost interní paměti

stále relativně vysoká cena

kvalita fotoaparátu by mohla být lepší Kdy? V prodeji Za kolik? 4 990 Kč

A co ostatní hardware?

Vzhledem k použitým procesorům je jasné, že náročnější uživatelé budou často bojovat s nedostatkem výpočetního výkonu, ti méně nároční ovšem mohou být v klidu. Avšak potíže může způsobit kapacita paměti. Nejlevnější F60 má pouhé 4 GB, což je dnes málo i pro relativní začátečníky. Ostatní testované smartphony mají 8 GB paměti, ani to však není kdovíjaká porce. Naštěstí jsou tu sloty pro microSDHC karty, ale i tak bude uživatel bojovat s přesouváním aplikací na kartu a promazáváním interní paměti. Alespoň typ G4c by si vzhledem k ceně zasloužil 16 GB paměti.



Jedním z nejsledovanějších prvků u telefonu, a to doslova, je displej. Bohužel ani u jednoho z těchto modelů se nedá říci, že by zobrazovací panel byl kdovíjak úžasný. Jsou to průměrné až podprůměrné displeje.

Asi nejlepším dojmem působily modely G4c a L Bello, jejichž IPS panely s HD rozlišením (720 × 1 280 pixelů) mají nejpřirozenější barvy a disponují i slušnými pozorovacími úhly. Modely F60 a L Bello pak zklamou nízkým rozlišením, 480 × 854 pixelů u L Bello je na pětipalcové úhlopříčce opravdu hodně málo a nedožene to ani IPS technologie. U menšího F60 se 4,5palcovým panelem je rozlišení 480 × 800 pixelů lepší, ale konkurence umí nabídnout atraktivnější displeje.

Jak jsou na tom telefony s výdrží?

Testovaná LG disponují kapacitou baterie v rozmezí od 2 100 mAh

do 2 540 mAh. Baterií s touto kapacitou jsou osazeny modely LG G4c a LG Bello. U takto levných telefonů s menším displejem a nižším výkonem bychom oproti výkonnějším strojům očekávali vyšší výdrž, ale bohužel tomu tak úplně není. Praxe ukázala, že telefony vydrží standardně den až dva aktivnějšího používání. Lépe jsou na tom samozřejmě modely s kapacitně lepší baterií, ty vydržely klidně i dva dny používání.

LG přidalo do softwarové výbavy možnost zapnout úsporný režim, který lze využít v případě, že je baterie téměř vybitá. Nicméně jde o radikální řez, který v podstatě v telefonu ponechá zapnuté jen funkce volání a posílání SMS. Ze smartphonu se tak rázem stává zařízení se značně omezenými funkcemi, nicméně je to možnost, jak přežít i s pár procenty kapacity baterie.

Co to má za Android?

LG u svých telefonů používá vlastní nadstavbu operačního systému, která někomu může a někomu naopak nemusí vyhovovat. Všechny recenzované telefony kromě F60 používají LG UX, a to ve verzi 4.1. Modely F60 a Bello jsou ještě vybaveny starším Androidem 4.4 KitKat. Spirit a G4c již při koupi dostanete s modernějším Androidem 5.1 Lollipop.

Typické designové atributy Androidu jsou schovány pod nadstavbou od LG, která má jak své vlastní funkce, tak i design a logiku prostředí. Tak trochu výjimkou je model F60 s prostředím bližším čistému Androidu. LG telefony dodává i s množstvím předinstalovaných aplikací, které bohužel nelze odinstalovat. To v případě modelů bojujících s omezenou kapacitou interního úložiště není dobré, každý megabyte místa je v tomto případě cenný.

Fotografie pořízené LG F60

Ve výbavě nechybí FM rádio, e-mailový klient, aplikace pro SMS, kalendář nebo aplikace Quick Memo pro poznámky, což je alternativa známé aplikace Google Keep. Navíc LG přidává i funkce pro usnadnění ovládání v podobě psaní gesty, chytrou klávesnici či intuitivní ovládání fotoaparátu. U LG jsme rovněž zvyklí na funkci Knock code, která umožňuje zabezpečení a ovládání telefonu poklepáním na displej. Touto funkcí jsou vybaveny všechny testované modely.

Jak fotí a natáčejí?

Telefony nefotí vyloženě špatně, ale musíme samozřejmě přimhouřit oko. Fotografie u těchto telefonů jsou spíše průměrné kvality a i přes relativně slušné osmimegapixelové rozlišení (vyjma modelu F60, který má 5MPix fotoaparát) se budeme setkávat s neostrostí, zašuměním snímků při horších světelných podmínkách, sléváním obrazu a horším podáním barev.

Fotografie pořízené LG L Bello

Modely Spirit a G4c se mohou z naší čtveřice pochlubit těmi lepšími fotoaparáty, se kterými lze při troše základních fotografických znalostí pořídit relativně slušné snímky.

Všechny modely dokážou natáčet video v rozlišení Full HD (1 920 × 1 080 pixelů), nicméně vzhledem k levnějším optikám je video „koukatelné“ v dobré kvalitě zejména v samotném telefonu. Pokud si jej totiž budete chtít přehrát v plné velikosti, jeho kvalita bude i přes vysoké rozlišení rapidně horší.

Fotografie pořízené LG G4c

Jak jsou na tom telefony ve srovnání s konkurencí?

Konkurencí pro dnešní recenzovanou čtyřku jsou bezesporu různé modely z čínské produkce. Ty totiž mnohdy za o něco vyšší cenu mají výrazně lepší parametry. LG se však statečně drží a oproti čínským modelům nabízí jistotu zavedené a stabilní značky.

Jedním z konkurentů, které bychom neměli opomenout, je například Lenovo VIBE P1m s 5" HD displejem, čtyřjádrovým procesorem, 2 GB RAM, 8MPix fotoaparátem a opravdu silnou baterií s kapacitou 4 000 mAh. Za cenu lehce nad pět tisíc korun je to opravdu zajímavý kousek. Lákavým kouskem je třeba i Honor 4c. Za zhruba 4 400 korun má pětipalcový HD displej, 13megapixelový foťák, osmijádrový procesor Kirin 620 i řadu dalších vychytávek. Avšak vnitřní paměť má stále jen 8 GB, takže třeba s LG G4c si v ničem nezadá. Oproti němu mu chybí LTE a má starší Android 4.4.

Fotografie pořízené LG Spirit

Nejlepším z testovaných LG může konkurovat také třeba ASUS Zenfone 2 Laser, který za 5 490 korun nabízí 2 GB RAM, 16 GB vnitřní paměti a 16megapixelový foťák s laserovým ostřením. Levnější alternativou je Zenfone Go za necelé čtyři tisíce korun s poloviční pamětí a osmimegapixelovým foťákem. Schází mu LTE.

Klasikou mezi levnými telefony, kterou zmiňujeme velmi často, je Vodafone Smart prime 6 za necelých 3 300 korun, který se výbavou vyrovná nejlepším z testovaných LG. Jenže rozhodně ztrácí na poli designu. Různých dalších alternativ je celá řada. Třeba starší Xiaomi Redmi 2, stylový Coolpad Porto nebo různé modely z porfolia Alcatelu. Mezi prémiovými značkami však budou testovaná LG hledat soupeře jen obtížně.

Shrnutí

Rozhodně musíme pochválit modely Spirit a L Bello, které za dobrou pořizovací cenu nabídnou LTE, slušné fotografie a pěkný design. Bohužel ke všem modelům míří výtka v podobě malé interní paměti, která tak uživatele docela omezuje. V době stále více se snižujících nákladů na hardwarovou výbavu na straně výrobců a s přihlédnutím k nabídce konkurence bychom očekávali určité rozumné minimum, tedy 16 GB.

Pokud hledáte telefon s dobrou výdrží baterie, určitě nezklamou LG F60 a LG G4c. Druhý jmenovaný kromě baterie má i poměrně slušný HD displej. Pakliže hledíte i na design, můžeme doporučit LG L Bello a opět také G4c. Celkově tato čtyřka představuje cenově dostupné portfolio telefonů, ze kterých si vybere každý méně náročný uživatel.