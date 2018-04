LG G4 je skoro nejlepší smartphone roku. Chybí maličkosti a nižší cena

Už loňské LG G3 bylo jasnou ukázkou toho, že korejská firma chce vyrábět ty nejlepší smartphony. To se potvrdilo třeba u letošního modelu G Flex2, který odstranil drtivou většinu nedostatků předchůdce a je jedním z nejzajímavějších, byť často přehlížených špičkových smartphonů na trhu. Před časem mu přímo ve vlastní stáji vyrostl velký konkurent v podobě modelu LG G4.

Je to nástupce loňského typu G3, po kterém zdědil vysoké QHD rozlišení displeje. Podobně jako Flex2 pak G4 spoléhá na atraktivní design. Zatímco model G Flex láká na prohnuté tělo, G4 to zkouší za pomoci koženého povrchu. A v této variantě je to jeden z designově nejlákavějších smartphonů vůbec. G4 také dostal parádní fotoaparát s manuálními funkcemi, který se rovněž řadí na absolutní špičku.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design (kožená verze)

dostatek výkonu

perfektní displej

špičkový fotoaparát

Proč nekoupit? málo inovací oproti modelu G3

vyšší cena

místy nedoladěný software Kdy? V prodeji Za kolik? 15 999 Kč (plastové provedení), 16 999 Kč (kožené provedení)

Oproti G Flex2 je tu ovšem mírný ústupek ve výkonu, namísto špičkového procesoru Snapdragon 810 je tu trochu méně extrémní Snapdragon 808. I ten má ovšem výkonu dostatek a přitom mu nehrozí přehřívání, které by asi mohlo být trochu problém pro koženou variantu. G4 samozřejmě patří do letošní extraligy supersmartphonů, což ostatně potvrzuje i cenovka, která momentálně činí 15 999 korun za základní plastové provedení, za kožené se připlácí tisíc korun.

Vzhled a konstrukce: berte jedině kůži

Když už se někdo chystá za chytrý telefon utratit tak ohromné částky, měl by za své peníze dostat něco pořádného. A to nejen po stránce výbavy, ale i z hlediska zpracování a designu. LG G4 to splňuje, ale jen v případě, že zvolíte kožené provedení. Plastová verze, kterou jsme testovali, totiž vypadá jako levná plastová hračka z čínské tržnice, rozhodně ne jako telefon nejvyšší třídy, jehož cenovka při uvedení na trh atakovala hranici dvaceti tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že za kožené provedení si LG žádá jen tisícovku navíc, je rozumné tuto částku připlatit. Ke koženému krytu baterie navíc dostanete v balení i obyčejný plastový, který lze použít v případech, kdy se o kůži bojíte. Je jasné, že třeba na sport nebude kožený kryt tím nejlepším řešením, ale na druhou stranu velký 5,5palcový smartphone asi není to, co běžec touží mít u sebe. Na trvanlivost kůže u LG G4 jsou vznášeny dotazy, ale zatím nemůžeme k tomuto nic říci.

Testovali jsme jen plastové provedení a kožené se k nám v rámci testu zatím vůbec nedostalo, krátce jsme si jej mohli vyzkoušet jen po premiéře telefonu. Tehdejší zkušenosti ukázaly, že kůže na zádech telefonu je v ruce velmi příjemná a dodává telefonu pocit luxusu. Neklouže v ruce, což se u plastového provedení stává. O trvanlivosti ale nic nevíme, pokusíme se později získat G4 v kožené verzi na dlouhodobější test. Celkově se ovšem o trvanlivost krytu neobáváme, však z kůže bývá spousta dalších věcí: peněženky, boty, kabelky, oblečení a mnoho dalšího. Kůže časem naopak získá zajímavou patinu podle toho, jak bude telefon používán, což mu dodá na individuálním pocitu.

Vzhledem k velkému displeji není G4 žádný drobeček, kvůli pozměněné konstrukci je dokonce o malinko větší než loňský G3, ale v ruce není tento rozdíl nijak znát. Rozměry 148,9 x 76,1 x 9,8 mm už budou pro mnohé uživatele příliš, konkurenční Samsung Galaxy S6 (obzvlášť ve verzi Edge) je mnohem kompaktnější kousek. Hmotnost 155 gramů je zcela v normě.

Zpracování telefonu je kvalitní, nikde nic neskřípe a vše správně sedí, ale plastová verze se nijak nevymyká běžným standardům. Od drahého smartphonu čekáme trochu více, což předvádí třeba sourozenec G Flex2 svým samoopravovacím a samozřejmě zahnutým krytem.

Jednou drobnou zvláštností konstrukce G4 je rovněž mírné prohnutí. Teď ovšem nemluvíme o tvarování krytu, které má usnadnit úchop, ale o displeji. Jeho krycí sklo je opravdu mírně prohnuté, ale jen nenápadně, téměř to není vidět. Výhodou tohoto řešení je fakt, že se displej nedotýká při položení telefonu podložky, takže je tu menší riziko jeho poškrábání.

Displej a ovládání: je třeba trochu ladit

LG se u svých smartphonů mohlo v posledních letech pochlubit až nečekaně dobrým odladěním softwaru, které přitom v minulosti nebylo předností této značky. U G4 jako by to chtěl výrobce trochu připomenout. Kombinace displeje s QHD rozlišením, zcela nového šestijádrového procesoru Qualcomm a aktuálního Androidu 5.0 Lollipop tu sice totiž vypadá stejně jako na dosavadních telefonech, ale v praxi potřebuje doladit.

Programátoři LG by se měli zaměřit především na optimalizaci multitaskingu. Při běžné činnosti je telefon totiž rychlý a reaguje na podněty bezprostředně. Jenže jinak tomu je při přepínání mezi aplikacemi nebo při jejich vypínání. Nezřídka se nám stávalo, že po opuštění některé aplikace telefon znovu kompletně překresloval domovskou obrazovku, což zabralo i několik sekund. Podobně při přepínání mezi aplikacemi si dával telefon na čas a třeba spuštění webového prohlížeče, ve kterém zůstalo předtím otevřeno několik oken, také nebylo tak rychlé a plynulé, jak bychom si představovali. Věříme, že tohle jsou pouze dětské nemoci výše zmíněné kombinace a že je LG brzy vyřeší nějakým updatem, protože pro podobné chování tu absolutně neexistuje důvod.

Šestijádrový Qualcomm Snapdragon 808 s grafikou Adreno 418 a 3 GB RAM má totiž výkonu dostatek. Rozlišení displeje 2 560 x 1 440 pixelů ho může omezovat jen v náročných hrách, ale v těch jsme při jejich běhu potíže nezaznamenali. Není to sice nejvýkonnější procesor dneška, ale síly má pro takový smartphone dost.

Displej LG G4 může na první pohled působit stejně jako u loňského typu G3. Vysoké rozlišení zůstává, stejně jako IPS technologie, ale nový panel je výrazně vylepšen. Má především mnohem lepší jas, takže se výrazně vylepšuje jeho čitelnost na přímém slunci. Telefon umí v případě potřeby zvýšit jas na extrémní hodnotu, takže displej je výborně čitelný i za opravdu prudkého slunce. Vysvětlovat, jak je displej krásně jemný a ostrý je v tomto případě asi nošením dříví do lesa. Panel G4 patří v současnosti k absolutní špičce a líbí se nám i jeho přirozené barevné podání.

Operační systém Android tu funguje stejně jako u předchozích modelů. Najdeme tu třeba chytrou funkci Smart Notice. LG pochopitelně zůstává u svého uspořádání ovládacích prvků na zadní straně telefonu, displej lze proto také probudit poklepáním a stejně tak jej zhasnout. Funguje tu i funkce náhledu, po zhasnutém displeji stačí táhnout prstem dolů a objeví se informace o čase a zameškaných událostech.

Baterie: vylepšená výdrž

LG G4 dostalo akumulátor s kapacitou 3 000 mAh, což sice není žádný rekord, ale je to hodně solidní hodnota. Baterie je výměnná, což je u konkurentů čím dál vzácnější jev. Z tohoto hlediska je G4 tak trochu smartphonem ze staré školy. Oproti loňskému modelu se podařilo také výrazně vylepšit praktickou výdrž baterie. Displej s vysokým rozlišením už teď nemá tak vysokou spotřebu a v praxi je to hodně vidět. Už se nám nestávalo, že bychom nedovedli vydržet intenzivní den na jedno nabití, na druhou stranu výrazně delší výdrž není obvyklá. U G4 se dá vcelku bez problémů dostat na dva dny, ale to smartphone dost zahálí. Kvůli výdrži si tento model bude pořizovat málokdo, den s nějakou rezervou bohatě stačí a G4 nepřichystá majiteli v tomto ohledu nepříjemná překvapení.

Běžné funkce: nechybí téměř nic

Nejen výměnnou baterií je G4 smartphone trochu ze staré školy. Ukazuje to i absence věcí jako, jsou senzory pro měření tepu, snímání otisků prstů nebo bezdrátového dobíjení ve výbavě. Namísto toho má toto LG v základu 32 GB vnitřní paměti a nechybí slot pro karty microSD, což bude pro řadu uživatelů mnohem důležitější a užitečnější. Bezdrátové dobíjení může telefon získat se speciálním krytem (ale ten nebude kožený).

Android upravený podle LG znamená, že telefon má různé chytré funkce, ale ty se zbytečně nederou do popředí. Mají uživateli opravdu pomáhat, místo aby jej neustále otravovaly. Telefon tak umí například zobrazení dvou aplikací na jedné obrazovce (samozřejmě těch, u kterých to je možné), umí podle aktuálního umístění aktivovat třeba wi-fi nebo Bluetooth či aktivovat určitý zvukový profil.

Na druhou stranu zrovna zvuk nás u G4 trochu mátl. Reproduktor dovede být hodně hlasitý, ale zároveň se dá snadno zakrýt a zvuk z něj utlumit. To v kombinaci s trochu méně výraznými vibracemi (a to se jejich intenzita dá nastavit) znamená, že na stole vyzvánějící telefon řve, ale v kapse se dá zvonění snadno přeslechnout. Při telefonování je ovšem zvuk v pořádku, na to nemá hlasitý reproduktor vliv.

Jinak se mohou uživatelé těšit na samozřejmou podporu bezdrátových technologií. Je tu kompletní sestava LTE frekvencí a nechybí ani NFC, wi-fi je podporováno i ve standardu ac. Telefon má i USB Host režim a další záležitosti, které jsou u špičkových smartphonů běžné.

Fotoaparát: světová extratřída

Ačkoli je LG G4 opravdu špičkový smartphone, jedna z jeho funkcí ční nade všechny: fotoaparát. LG si na něm dalo hodně záležet a vytvořilo tu asi nejuniverzálnější a nejlépe použitelný foťák ze všech smartphonů. V ovládací aplikaci překvapivě chybí změť různých kreativních režimů. Namísto toho volí uživatel mezi zcela automatickým, základním a manuálním módem. V automatickém se nedá nastavit nic, u základního režimu si uživatel může vybrat chování blesku, typ HDR (v podstatě není důvod nenechat zapnutou automatiku) nebo zapnout režimy panorama či duální snímek (čelní a zadní kamera dohromady). Toť vše.

G4 s těmito možnostmi v drtivé většině případů pořídí skvělý snímek. Kdo chce být kreativní, musí se místo různých přednastavených režimů spolehnout na své fotografické schopnosti a zapnout manuální režim. Ten dovolí nastavit vyvážení bílé, ručně ostřit, volit kompenzaci expozice nebo ručně nastavovat ISO a čas závěrky. Je tu i tlačítko zámku expozice. Skvělý je rozsah nastavení, ISO lze měnit od hodnoty 50 do 2 700, čas závěrky v rozmezí 30 sekund až jedna šestitisícina sekundy. Podobný rozsah nenabídne žádný smartphone a dovoluje to s G4 v kombinaci s malým mobilním stativem pořizovat skvělé noční snímky.

Jedinou výtku, kterou k fotoaparátu máme, je rychlost. Foťáky s vysokým rozlišením v dnešních supermobilech zatím nejsou tak rychlé jako bleskový UltraPixel ve starším HTC One M8. G4 sice ostří bleskurychle, ale musí na to být připravené. A sériové snímání nebo ruční sekání snímků jednoho za druhým prostě tak rychlé jako u foťáků s nízkým rozlišením není. Při sériovém snímání je navíc rychlejší třeba Galaxy S6. To jsou všechno ovšem malichernosti, jen je škoda, že foťák s ostřením trochu váhá při prvním rychlém startu. Výrobce slibuje, že po dvojím stisku tlačítka pro snížení hlasitosti telefon spustí foťák a bleskurychle pořídí snímek. Ve skutečnosti je spuštění rychlé, ale výsledek je trochu jiný: foťák pak často dlouho ostří a kýžený snímek je ten tam. Opět to poukazuje na určité nedostatky v odladění.

Rozlišení fotoaparátu je 16 megapixelů a je tu už od modelu G3 proslavené laserové ostření. Čočka foťáku má světelnost pouze 1,8, což znamená snadný prostup světla. To pomáhá společně se stabilizací obrazu k pořizování kvalitních fotografií i ve špatných světelných podmínkách.

Výsledné obrázky patří k tomu nejlepšímu, co můžeme vůbec v mobilní oblasti potkat. I v noci se dají s G4 pořídit skvělé snímky. Ve dne je obraz čistý za všech podmínek, v noci hodně záleží na tom, jakou citlivost ISO smartphone či uživatel zvolí. Pro toho, kdo rád řeší postprocesing fotografií je tu možnost ukládat snímky i ve formátu DNG.

Přední kamera pro selfie snímky pak také rozhodně schopnostmi nezaostává, rozlišení 8 megapixelů je nadprůměrné. Selfie lze pořizovat i gesty, jako spoušť ovšem může posloužit i tlačítko na zadní straně.

Shrnutí: velcí soupeři

LG G4 je bez pochyby špičkový telefon, který má v podstatě jen pár softwarových mušek. V kožené verzi má LG G4 stylu na rozdávání a opravdu zaujme. To je pro drahý smartphone možná důležitější než jeho absolutní výkon. Výkonem G4 za soupeři, jako je Samsung Galaxy S6 a další, mírně zaostává. Ale vadit by to nemělo, jde opravdu jen o vyladění systému. Asi zásadní překážkou k tomu, aby se z LG G4 stal hit podobně jako z loňského G3, je cena. Ta totiž tentokrát není nijak zásadně nižší než u konkurence, aktuálních 16 a 17 tisíc korun za plastové a kožené provedení odpovídá tomu, co žádají soupeři.

Tím hlavním bude asi Samsung Galaxy S6, který před nedávnem zlevnil a jde ho pořídit od 16 790 korun, ale díky většímu displeji může LG pomýšlet i na soupeření s novinkou S6 edge Plus. Pak je LG mnohem levnější, zvětšený edge s 5,7palcovým displejem začíná na 22 599 korunách. Podobně je na tom LG v porovnání s konkurenty od HTC. One M9 vyjde na 16 690 korun a má trochu horší výbavu než G4, novinka M9+ bude stát brutálních 23 590 korun a je pro změnu trochu lépe vybavená než LG. G4 se od soupeřů odlišuje hlavně v kožené verzi, která je opravdu originální a svým způsobem na ni stylem nestačí ani k dokonalosti vyšperkované HTC. To pak s LG prohraje při porovnání foťáku, Samsung se tu drží s LG bok po boku, ale nemá plně manuální režim, což je škoda.

Jenže G4 má ještě hned dva překvapivé soupeře ve vlastních řadách. Jedním je již zmiňovaný model G Flex2. Pokud nemáte zrovna spadeno na kožené provedení G4, je koupě Flex2 mnohem lepší cestou. Originální design, větší výkon a mnohem lépe vyladěný systém převáží nevýhody v podobě napevno vestavěné baterie nebo nižšího rozlišení (Full HD) displeje. G Flex2 je přitom první z letošních supersmartphonů, který zlevnil nejvýrazněji, v oficiální distribuci se dá pořídit za 12 990 korun. A to je hodně lákavá nabídka.

A ještě lákavější koupí je loňský model LG G3. Ten sice nemá kožený kryt a jeho QHD displej za tím u G4 zaostává čitelností na slunci, jenže jinak G4 zase tak moc novinek v praxi nepřináší. A loňský stroj lze přitom pořídit za atraktivních 9 990 korun.