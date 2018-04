LG představilo kožený top model. G4 bude stát bez koruny 17 tisíc

LG podobně jako loni představilo svou novinku hned na několika místech najednou. V Londýně se v rámci relativně komorní a krátké tiskové konference ujal uvedení šéf evropské pobočky Brian Na. Odhalil smartphone, který v podstatě pokračuje v letošním trendu mírného pokroku. Ostatně, samo LG si situaci v tomto směru ztížilo skvělým loňským modelem G3, který jako jeden z prvních telefonů na trhu dostal QHD displej. Ten dodnes nemá řada konkurentů. LG tak nezbylo nic jiného, než se v oblasti displeje soustředit na vylepšení technická, QHD rozlišení zůstalo. Podobně se vylepšovala i další technika „pod kapotou“.

Právě design a zpracování jsou tím, co od loňska zaznamenalo největší pokrok. Uživatelé budou mít možnost koupit si verzi s luxusním krytem z kůže. Po různých imitacích, se kterými to zkoušel především korejský Samsung, tak LG rozšiřuje možnosti individualizace chytrých telefonů o další materiál.

Podobně jako u ostatních svých top modelů vsadí i u novinky LG na relativně lákavé ceny, byť o jejich podobách se hodně spekulovalo. Nakonec jsou v kontextu dnešní doby docela příznivé. Základní plastová verze vyjde na 15 999 korun, za kožené luxusní provedení se připlácí jen tisícovka. Jak je u českého LG obvyklé, ceny platí pro předprodej, ale zkušenosti s loňským modelem G3 a letošním G Flex2 ukazují, že na oficiální cenovku se nakonec nejspíš stejně cena nezvedne. Pro pořádek, běžné ceny by měly být bez koruny 19 a 20 tisíc. V praxi tak bude novinka levnější než soupeři. Předprodej by měl oficiálně trvat do 10. června, telefony by mohly dorazit už na přelomu května a června.

Design především

Zatímco loňský model LG G3 kladl důraz především na to, že šlo ve všech ohledech o technickou špičku, letošní provedení G4 zdůrazňuje design. Přizpůsobuje se tím konkurentům, které chtějí zaujmout zájemce o trochu luxusu ve světě obyčejných smartphonů, tedy především Samsung Galaxy S6 edge nebo HTC One M9.

Na rozdíl od přehnutého skla nebo precizního kovového zpracování se však LG soustředilo na využití materiálu, který má v oblasti módních doplňků dlouhodobou tradici. LG tak vedle běžného provedení z plastu nabídne i verzi s koženými zády. Podle slov zástupců společnosti jde o přírodní materiál, nikoli syntetickou napodobeninu. Jenom vývoj zadního koženého krytu zabral podle LG 12 týdnů práce.

Podle Andrewa Coughlina, šéfa britské mobilní divize LG, se firma snaží koženým provedením navrátit do světa smartphonů trochu individuality, která se s příchodem doslova uniformních velkých dotykových telefonů z mobilní oblasti vytratila. Kůže se už v mobilním světě objevila u luxusních modelů značky Vertu, jinak výrobci nabízeli maximálně luxusní kožená pouzdra na telefony.

LG se jako první výrobce rozhodlo kůží obalit samotný smartphone a musíme uznat, že se mu to velice povedlo. Pocity při držení kožené verze jsou mnohem příjemnější, než když do ruky vezmeme základní provedení s plastovým krytem. Kůže je přirozeně teplý materiál, je hezky jemná na dotyk a telefon díky ní v ruce neklouže. I hodně veliký smartphone jako LG G4 se v ruce drží překvapivě dobře. Navíc na danou velikost působí překvapivě lehkým dojmem.

Zpracování je opravdu příkladné, krytu vévodí pečlivě vyvedené stehy a kůže na krytu sedí výborně. Je jasné, že časem kožený telefon získá určitou patinu. Jak výrazně se bude kryt G4 opotřebovávat, to ukáží až dlouhodobé testy, nicméně je jisté, že vlastnosti koženého krytu se budou časem měnit. Patina samozřejmě není na závadu, naopak dodá krytu na určité osobitosti, otázkou je ovšem celková trvanlivost koženého krytu. Na druhou stranu na rozdíl od plastového krytu tu vlastně uživatel nebude řešit škrábance a nehrozí, že by kožený povrch praskl třeba při pádu na zem. Kůže plní v tomto ohledu částečně i ochrannou funkci.

Zajímavým designovým detailem je mírné prohnutí, které LG G4 dostalo. Nejde o řešení jako u modelu G Flex2, zahnutý je mírně jen rámeček okolo displeje, což má displej ochránit před poškrábáním a trochu i při pádech. Odolnost se prý zlepšila o dvacet procent.

Na výběr bude několik barev: hnědá, vínová, světle modrá, tmavě hnědá, černá a žlutá, barvené přírodními barvivy. V Česku budou k dispozici jen tři kožené verze – vínová, černá a hnědá a pak tři klasická plastová provedení. Kožené varianty se nám líbí opravdu všechny a musíme uznat, že tah s novým materiálem vyšel LG na jedničku. Ve srovnání s koženou verzí působí ta plastová relativně obyčejně, příplatek tisíce korun za o mnoho lépe působící kůži se určitě vyplatí. Jestliže už totiž uživatel hodlá utratit tolik peněz, kožené provedení je dle našeho názoru nesrovnatelně lepší investicí.

Mírný pokrok v rámci mezí

I když je možné, že si většina zákazníků nakonec bude pořizovat levnější a trochu obyčejnější plastové provedení, kožené verze přilákají ke G4 velké množství zájemců. Po technické stránce totiž novinka zásadní krok kupředu neučinila. Jistě, téměř v každém detailu byl typ G4 oproti loňskému modelu vylepšen, ale pro řadu uživatelů nepůjde o zásadní pokrok.

Třeba v oblasti procesoru se dokonce LG rozhodlo použít trochu méně výkonný procesor Snapdragon 808. Ten by na rozdíl od špičkového Snapdragonu 810 neměl trpět problémy s přehříváním, chlazení je přitom u tohoto smartphonu velmi důležité, odvod tepla skrz kožený kryt je samozřejmě zhoršený. I tak bude mít novinka výkonu na rozdávání, vystavené předprodukční prototypy fungovaly bez problémů a rychle, byť s občasnými zádrhely. Za to však může spíš raná verze softwaru než nedostatek výkonu. Procesoru asistují 3 GB RAM paměti.

Vylepšení se dočkal i 5,5palcový QHD displej. Na první pohled se může zdát, že tu k žádnému pokroku nedošlo, parametry jsou stejné jako u loňského provedení, ale letos LG nasadilo technickou novinku v podobě Quantum IPS panelu. Ten přináší lepší kontrast a jak jsme si ověřili, vylepšuje i čitelnost displeje na přímém slunci. Právě čitelnost venku byla slabinou loňského panelu. Určitý posun vpřed v oblasti kontrastu a celkového dojmu z obrazu tu vnímáme. Inovace však neznamenají ústupky ve výbavě, stále je tu přítomen slot na karty, podpora LTE CAT 6 nebo výměnná baterie. Ta má kapacitu 3 000 mAh, což by mělo v kombinaci s celkem o 11 % úspornějším provozem telefonu zaručit solidní výdrž na jedno nabití.

Velká vylepšení dostal fotoaparát. Nově má rozlišení 16 megapixelů, vychytávky v podobě laserového automatického ostření nebo stabilizace obrazu byly zachovány a vylepšeny. Objektiv má výtečnou světelnost f/1,8, výrobce se chlubí tím, že to znamená, že se na čip dostane až o 80 % více světla než u předchůdce. Senzor má velikost 1/ 2,6 palce, což je o 40 % víc než u běžné konkurence. Vedle diody blesku se nachází senzor rozpoznávající spektrum barev, což by mělo vést k lepší reprodukci barevnosti scén. Podle LG jde o první využití této technologie ve smartphonu.

Fotografování především ve zhoršených světelných podmínkách by tak mělo být opět o něco větší zábavou a mělo by přinášet lepší výsledky. Dvojklikem na zadní tlačítko telefon (i zamčený) ihned pořídí snímek a to s naprosto minimálním zpožděním. Čelní fotoaparát dostal rozlišení 8 megapixelů.

Softwarová lákadla

LG vylepšuje u nového modelu i software, základem zdokonaleného uživatelského prostředí UX 4.0 je nejnovější operační systém Android 5.1. U LG se opět v hlavních věcech drželi struktury čistého Androidu, předělávky jsou spíše grafického než funkčního rázu. A LG pak přidává svá vlastní softwarová řešení jakoby navrch.

Důkazem toho je třeba právě fotoaparát, který má vlastní uživatelské prostředí a nově získal manuální režim. Nadšeným fotografům dovolí ručně nastavovat parametry focení tak, jak jsme na to zvyklí například ze smartphonů Lumia nebo z modelů HTC. V manuálním módu umí smartphone ukládat obrázky i ve formátu RAW. Nastavit se dá ISO, rychlost závěrky nebo vyvážení bílé. K dispozici jsou expoziční časy až do 30 sekund. V kombinaci s vylepšeným hardwarem fotoaparátu si tak LG hlasitě říká o titul nejlepšího fotomobilu na trhu, což si samozřejmě ověříme. První dojmy jsou ovšem vynikající.

Uživatelské prostředí LG UX 4.0 je vizuálně blízké loňské verzi, ale získalo některé nové chytré funkce, které přitom nemusí uživatele otravovat. Zajímavě akční by mohla být například práce s kalendářem, do kterého lze přetahovat i vizuální poznámky, vylepšena byla funkce Smart Notice upozorňující na události a užitečné připomínky. Majitelé aut s palubními systémy s podporou Mirror Link se mohou těšit i na tuto funkci.