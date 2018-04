V LG si neprohlédli poslední obrázek videa. Utekla jim horká novinka

Novinka G3 s vyčerpávající výbavou a především oproti konkurenci „lidověji“ nastavenou cenou sklízí úspěch. LG na nový úspěšný model navázalo už představeným modelem G3 s, což je zmenšená verze vrcholného modelu. Ovšem o žádný „mini“ smartphone vzhledem k pětipalcovému displeji nejde (více zde).

Nyní LG chystá další derivát řady G3. Ten se „omylem“ ukázal na konci videa o novém LG G3 Beat (u nás má název G3 s). LG video zveřejnilo na svém oficiálním YouTube kanálu. Název G3 Stylus říká vše. Je tedy jasné, že má namířeno proti očekávanému Samsungu Galaxy Note 4.

V podstatě lépe vybavené LG G3 už nyní přebírá řadu zákazníků předraženému Samsungu Galaxy S5. Chystaný G3 Stylus by to mohl zopakovat, přestože toho o výbavě víme zatím málo. Zásadní je však přítomnost dotykového pera. To byl zatím klíčový prvek úspěchu řady Galaxy Note, který phablety od Samsungu odlišoval od už tak bohaté konkurence.

Pokud můžeme soudit z obrázku z videa, bude G3 Stylus jen o málo větší než základní model G3. A to není žádný drobeček. To samé platí o displeji. Jestliže běžné LG G3 má 5,5palcový displej, tak u provedení stylus může mít úhlopříčku 5,7 palce. Stejně velký displej má současný Galaxy Note 3. Nástupce s pořadovým číslem čtyři by podle dostupných informací větší displej mít neměl.

Samsung Galaxy Note 4 se představí 3. září na veletrhu IFA v Berlíně a premiéru nového phabletu od LG můžeme očekávat na stejném místě. Uvidíme, jaké ceny obě firmy nasadí. Záležet bude samozřejmě i na výbavě obou nových modelů.