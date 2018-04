Samsung a HTC se musí bát. Nadupané LG G3 se odhaluje

LG nikdy nemělo tak úspěšné smartphony jako Samsung nebo HTC. Přesto je LG poměrně výrazným inovátorem na poli smartphonů. Jako první přišlo se smartphonem s dvoujádrovým procesorem, prvním chytrým telefonem se čtyřjádrovým procesorem, prvním 3D smartphonem nebo prvním komerčně dostupným smartphonem se zaobleným a částečně ohebným displejem.

Nyní se to LG pokusí "natřít" dosud dominantnímu Samsungu potažmo HTC. Novinka G3 má totiž mít opravdu impozantní výbavu, která poslední novinky od Samsungu a dalších velkých výrobců zanechá za sebou. Samsung se svým novým modelem Galaxy S5 totiž přešlapuje na místě (recenze zde), stejně tak HTC One M8 toho mimo duálního fotoaparátu příliš nového nenabízí (recenze zde).

LG G3 má být prvním smartphonem od velkého světového výrobce, který bude vybaveno ultrajemným displejem s velmi vysokým rozlišením QHD 2 560 x 1 440 obrazových bodů. Takto vybavené smartphony sice už představili někteří čínští výrobci, největší výrobci ale u svých posledních novinek zatím zůstávají věrní Full HD rozlišení.

Nové LG by mělo mít oproti "plus mínus" pětipalcové konkurenci ještě větší displej. Úhlopříčka displeje by měla být 5,5 palce. Jemnost displeje tak bude vzhledem k vysokému rozlišení dosahovat až marnotratné hodnoty 534 obrazových bodů na palec. Rozlišení fotoaparátu by mělo být 13megapixelové. Chybět nebude duální LED blesk a vylepšená optická stabilizace obrazu.

Vestavěná rozšířitelná paměť by měla mít hodnotu 32 GB, paměť RAM potom 3 GB. Jednoduší provedení by potom mělo mít uživatelskou paměť 16 GB (opět rozšířitelnou) a kapacita paměti RAM má být u tohoto provedení jen 2 GB. Novinka bude vybavena výkonným procesorem Qualcomm Snapdragon 801, možná 805. Smartphone s Androidem 4.4 KitKat by měl mít zcela přepracované uživatelské prostředí.

Design telefonu, jak jej ukazují obrázky z twitterového účtu @evleaks, navazuje na předchůdce G2. Ovládače jsou tak opět umístěné na zádech telefonu. Přes velký displej by neměly být rozměry nového LG zas tak enormní díky minimálním okrajům okolo displeje.

Očekává se, že LG svůj nový špičkový model představí 27. května. Pokud LG zachová u své očekávané novinky podobnou cenovou politiku jako u současného modelu G2, tak se Samsung a další výrobci můžou začít bát. LG G2 je totiž oproti podobně vybavené konkurenci podstatně levnější. Aktuálně se prodává okolo 11 000 Kč.