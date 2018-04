Vypálili všem rybník a konkurence trne. Recenze LG G3

LG bylo dlouhou dobu tím „třetím vzadu“, jeho špičkové modely zůstávaly často ve stínu zájmu o přístroje od Samsungu, HTC i dalších firem. A často neprávem. Na druhou stranu LG nedokázalo svými telefony výrazně vystoupit z řady, i když se firma často snažila přinášet do nejvyšší třídy i nové prvky výbavy.

Situace se začala výrazněji obracet vloni s příchodem výborného modelu LG G2, který si vybudoval dobrou reputaci. A na ní se teď výrobce snaží stavit s novinkou LG G3. Ta jako první top-model tradičních značek přináší očekávaný displej s rozlišení 2 560 x 1 440 pixelů, tedy QHD. Celkově je to velice vyvážený smartphone bez zásadních nedostatků.

Vsází na jednoduché maximálně čisté tvary, minimální rámečky displeje a výkonný hardware. Povedený je také fotoaparát novinky. Co se slabých stránek týče, musíme se uchýlit k hnidopišství, abychom je našli. I s minimálními rámečky je telefon s 5,5palcovým displejem pro řadu uživatelů opravdu příliš velký a to i v porovnání s přímou konkurenci. U špičkového modelu bychom také ocenili tělo z lepších materiálů než z plastů (byť dobře imitujících kov) a výdrž baterie také mírně zaostává za konkurencí, špatná však vyloženě není.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkový jemný displej

odladěný systém

povedený fotoaparát

vysoký výkon

slušná cena

Proč nekoupit? horší výdrž baterie

jen průměrná čitelnost displeje na slunci

velké rozměry

méně odolné plastové tělo Kdy? V prodeji Za kolik? 13 990 Kč (16 GB paměti, 2 GB RAM), 14 990 (32 GB paměti, 3 GB RAM)

LG se tak podařilo vytvořit špičkový smartphone, který nutí k zamyšlení, zda je vůbec dobrý nápad kupovat některého z konkurentů. Hlavním faktorem, který k takovým úvahám vede, je však cena – LG G3 se v 16 GB verzi se 2 GB RAM začíná prodávat 13 990 korun, což je v průměru o 4 000 méně než jaká je oficiální cenovka soupeřů od Samsungu, HTC či Sony. A to je pořádný rozdíl.

Vzhled a konstrukce: zase imitace

Imitace různých materiálů jsou v Koreji nejspíš v kurzu. Samsung dal svému Galaxy S5 povrch, který má připomínat kůži, u LG se rozhodli zase napodobovat kov. A podobně jako u Samsungu je to napodobenina velmi zdařilá, plastový kryt velmi dobře imituje broušený kov. Na pohled je téměř jasné, že je LG G3 kovové, teprve když jej vezmete do ruky, vyvede vás plast z omylu.

Iluze je téměř dokonalá, plastový kryt navíc může být pro mnohé uživatele příjemnější než chladný nebo naopak rozpálený kov. Na druhou stranu plastové tělo je náchylnější ke škrábancům. Těch se i během našeho zhruba dvoutýdenního testu na těle objevilo dost, byť imitace broušení je do jisté míry maskuje. Zpracování telefonu je celkově na vysoké úrovni, slícování plastů je překvapivě precizní. Nikde nic nevrže a celý telefon působí pevným dojmem.

A to i přesto, že kryt baterie jde celý sejmout. Pod ním se nachází klasická výměnná baterie. Kryt jako takový je vlastně hlavním designovým prvkem telefonu, u LG se totiž snažili o maximálně jednoduchý vzhled. Krom krytu je tu tak už jen rámeček okolo boků telefonu, na čelní straně pak menší ploška pod displejem s logem výrobce. Kdo by hledal na bocích nebo pod displejem ovládací tlačítka, bude hledat marně.

Už u předchozího špičkového modelu přišlo LG s neobvyklou sestavou tlačítek na zadní straně. LG G3 tento koncept ještě rozvíjí. Trojice tlačítek je zakomponovaná pod sestavu optiky fotoaparátu a zadní část je tak jediná s výraznějšími prvky.

Kvůli 5,5palcovému displeji je jasné, že LG G3 nebude žádný drobeček. Avšak výrobce se opět snažil, telefon dostal opravdu tenké rámečky displeje a tak není G3 oproti soupeřům s menšími displeji zásadně větší. Jenže i to málo navíc už může být pro někoho příliš. Rozměry 146,3 x 74,6 x 8,9 mm patří už možná do říše phabletů. Z hlediska dnešního rozdělení tržních kategorií však patří G3 stále ještě mezi smartphony. Hmotnost 149 gramů patří v dané třídě také k vcelku obvyklým mírám. V ruce je G3 opravdu větší kousek, především šířka je znát.

Displej a ovládání: QHD průkopník

LG G3 je prvním smartphonem na našem trhu, který dostal displej s rozlišením 2 560 x 1 440 pixelů, tedy QHD. Úhlopříčka je 5,5 palce, což také znamená, že má G3 ze soupeřů, jakými jsou třeba Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2 nebo HTC One M8, displej největší.

Upřímně, na první ani druhý pohled výrazný rozdíl v jemnosti displeje LG a jeho soupeřů neobjevíte. Jenže dlouhodobější používání přeci jenom rozdíly poodhalí. Praktický rozdíl v jemnosti sice není zásadní, ovšem displej LG je přeci jenom ostřejší a méně unavuje oči. A to přitom LG použilo místy opravdu tenké fonty a linky, které mají jemnost displeje zdůraznit, přitom však zároveň znesnadňují čitelnost. Jenže ani tyto estetické ústupky praktičnosti dojem nekazí, naopak vypadají dobře a díky ostrosti displeje nevadí ani z funkčního hlediska. Po návratu k telefou s klasickým HD panelem najednou také zjišťujeme, že nám u něj něco trochu chybí; jemnost displeje G3 se jednoduše uživateli postupně vryje pod kůži. Chválíme také barevné podání IPS displeje, které je hezky přirozené.

Nakonec se tedy zdá, že zdánlivě zbytečné vysoké rozlišení bude mít v praxi i pozitiva. Na druhou stranu jsou tu jisté negativní stránky. Začněme tím, že se na internetu objevily různé informace o špatné čitelnosti displeje a horší regulaci podsvícení. Tyto informace se při našem testu nepotvrdily. Čitelnost displeje na slunci je sice spíš průměrná, ale žádná tragédie to není. Automatické podsvícení funguje velmi dobře, posuvníkem pro jeho ruční regulaci navíc lze určit jakousi základní hladinu, kolem které se pak bude automat pohybovat. Jediné, co nám vadí, je umístění senzoru pro snímání intenzity světla, podle kterého se úroveň podsvícení reguluje.

Senzor je totiž nalevo od sluchátka nad displejem, což není při používání telefonu v režimu na šířku (třeba při hraní her, práci s dokumenty nebo webem a podobně) vůbec dobrý nápad. Levou rukou si totiž senzor snadno zakryjete a to znamená automatické ztlumení intenzity podsvícení. Ale zpět k displeji. Jeho nevýhodou kromě vyšší spotřeby energie (rozvedeme dále) je i nekompatibilita s některými aplikacemi. Není jich mnoho, ovšem v Play Store jednoduše existují aplikace, které zatím na přístroje s QHD displeji prostě nenainstalujete. Pochopitelně je to jen dočasný stav. Přitom systém a běžné aplikace fungují i s novým vysokým rozlišením zcela bez problémů.

Vyšší rozlišení displeje také znamená větší nároky na hardware, což LG G3 ukazuje tím, že má v základu po startu telefonu z 2 GB RAM volný asi necelý půl gigabajt. To je docela málo, stojí tedy za úvahu připlatit 1 000 korun a pořídit si verzi se 3 GB RAM (a dvojnásobnou porcí vnitřní paměti). Telefon by tak mohl být svižnější v některých náročných úkolech a hlavně bude mít dobrou rezervu pro multi-tasking. S rychlostí však jinak nemáme potíže, G3 má systém slušně odladěný systém, oproti prototypům prezentovaným při premiéře je posun obrovský.

LG G3 sice není tak suverénní jako HTC One M8, ovšem výraznými zádrheli netrpí. Potvrzují to i výsledky benchmarků – především v populárním AnTuTu trochu LG na své aktuální soupeře ztrácí a to i přesto, že stejně jako oni používá čtyřjádrový procesor Snapdragon 801 a grafiku Adreno 330. Důvodem pro mírně horší výsledek je právě vysoké rozlišení displeje, se kterým má telefon více práce a tak nedosáhne na maximální výsledky třeba při vykreslování složité grafiky.

Co se samotného operačního systému týče, LG G3 používá Android 4.4.2, který je hodně podobný čisté verzi systému. LG jen tu a tam změnilo grafické prvky, logika ovládání se mění jen málokdy. Například menu nastavení je rozdělené do záložek namísto jednoho dlouhého seznamu, tahem doleva z hlavní obrazovky se uživatel dostane k funkcím LG Health a Smart Tips. Stažením horní notifikační lišty se rovnou objeví kompletní sada ovládacích tlačítek i notifikací, zatímco u čistého androidu jsou po stažení jedním prstem notifikace a po stažení dvojicí prstů různá nastavení. U LG tu tak je místy docela plno, na druhou stranu velký displej přináší dost místa, takže se s ním dá takto i trochu plýtvat. K ovládání slouží klasická sada tří virtuálních tlačítek ve spodní liště. Po stisku tlačítka pro multi-tasking zjistíme, že u LG si změnili i tento pohled, namísto klasického seznamu pod sebou jsou tu karty se spuštěnými aplikacemi podobně jako u HTC. Na rozdíl od HTC tu však není limit devíti spuštěných aplikací, mezi kterými lze přepínat, byť omezené množství RAM u základní verze telefonu znamená, že se stejně někdy budou aplikace načítat znovu.

Rozmístění tlačítek v ovládací sadě si může uživatel libovolně určit a může sem dokonce přidat i čtvrté a páté tlačítko pro některou ze čtyř dalších funkcí. Těmi jsou tlačítko pro stažení notifikační lišty (hodí se pro snazší ovládání jednou rukou), tlačítko pro rychlé spuštění některých z takzvaných Qslide aplikací, tedy aplikací, které se pustí v okně přes stávající zobrazení, tlačítko pro rozdělení obrazovky mezi dvě aplikace nebo tlačítko aplikace QuickMemo, které okamžitě pořídí screenshot obrazovky a umožní do něj různě kreslit a vpisovat poznámky.

LG G3 přináší i další chytré funkce a různá gesta, kterými si lze v ovládání telefonu pomoci. LG přineslo jako jeden z prvních výrobců například možnost probuzení telefonu poklepáním na displej, u G3 samozřejmě nemůže tato funkce chybět. Díky ní také není potřeba tak často sahat po vypínacím tlačítku na zadní straně telefonu. Když už je potřeba sem sáhnout, je tlačítko docela vhodně umístěné, takže jsme si na jeho používání rychle zvykli. Totéž platí o klávesách regulace hlasitosti, které lze s telefonem u ucha nahmatat rovněž velmi snadno.

K poklepání na displej přidává LG také novou možnost zamknutí telefonu pomocí takzvaného knock code. To je sekvence několika ťuknutí do displeje – uživatel si ji libovolně nastaví a k probuzení a odemčení telefonu pak stačí vzít telefon do ruky a onu sérii vyťukat. Funguje to skvěle, jen je obrovská škoda, že toto zabezpečení není schopno fungovat v rámci firemních politik zabezpečení přístrojů (ty bývají dost zastaralé). S firemním Exchange serverem jsme tak stejně museli sáhnout po zabezpečení telefonu klasickým PINem, což je oproti knock code pěkná otrava. Knock Code je přitom bezpečný a velmi pohodlný způsob uzamčení telefonu.

Z dalších funkcí je tu možnost sledovat oči uživatele a nezhasínat tak zbytečně displej, je tu možnost zmenšit si klávesnice pro snazší ovládání jednou rukou. Tlačítka hlasitosti na zadní straně mohou mít přiřazeno rychlé spuštění vybrané aplikace, stačí patřičné tlačítko podržet v uzamčeném stavu telefonu. Jsou tu i různá pohybová gesta – třeba to pro přijetí hovoru přiložením telefonu k uchu, ztlumení vyzvánění jeho otočením, odložení budíku tímtéž gestem a podobně. Většina funkci přitom funguje dobře a na rozdíl od dřívějších provedení téhož uživatele neotravuje.

Baterie: daň za rozlišení

LG G3 dostalo klasický výměnný akumulátor se slušnou kapacitou 3 000 mAh. To by mělo ve světě dnešních špičkových smartphonů stačit na dobrou výdrž, jenže u LG se situace trochu komplikuje právě kvůli vysokému rozlišení displeje. A to navzdory tomu, že se při prezentaci telefonu v Londýně představitelé LG dušovali, že nový panel je dokonce úspornější než mnohé Full HD panely. Ono tomu tak být může, jenže zvýšené nároky na hardware tak jako tak znamenají vyšší spotřebu energie.

Výdrž není nijak tragická, opravdu perný den jsme s LG G3 zvládli docela bez problémů, ale pokud budete telefon využívat naplno, očekávat cokoli více je trochu naivní. Soupeři přitom za podobných podmínek zvládnou na jedno nabití třeba i dva dny. Trochu nás trápí i vrtochy samotného ukazatele stavu baterie. V první polovině se telefon tváří, že je vše naprosto v pořádku a ukazatel klesá poměrně pomalu, jenže jak se přehoupne za svou polovinu, najednou následuje doslova úprk směrem k nule. LG navíc (asi jen zatím) nemá tak pokročilé úsporné režimy, jako zavedla konkurence.

Při vybití baterie se tak jen při překročení určité hranice může automaticky aktivovat šetřící režim, který dovolí například vypnout synchronizaci na pozadí, vypnout wi-fi u zhasnutého telefonu, zrušit vibrační odezvu telefonu, snížit jas či zkrátit interval vypnutí displeje nebo zhasnout notifikační diodu. Uživatel si může nastavit, které z výše zmíněných věcí má režim automaticky aktivovat. Žádný ultra-úsporný režim, který by prodloužil výdrž přepnutím jen do zcela základního módu fungování, zatím LG G3 nemá.

Další možností, jak elegantně prodloužit výdrž telefonu, je bezdrátové dobíjení. To má plastový kryt vestavěno standardně, stačí si tedy domů a na stůl do práce pořídit bezdrátovou nabíječku a telefon na ni odkládat.

Telefonování a zprávy: několik drobností

Sada funkcí pro telefonování a práci se zprávami je u LG G3 vcelku standardní, vlastně není téměř co v této oblasti vymýšlet. Několik příjemných drobností však G3 přeci jenom přináší. Krom již zmíněných možností zmenšit si klávesnice pro lepší ovládání jednou rukou je tu třeba možnost nastavit si konkrétní výšku hlavní qwerty klávesnice. Rozmezí je docela velké, klávesnice může zabírat asi jen třetinu obrazovky ale také téměř dvě třetiny. My jsme volili nejmenší rozložení a i tak jsme byli s pohodlím klávesnice více než spokojeni.

Je to dáno i tím, že si uživatel může nastavit rozložení tlačítek ve spodní řadě vedle mezerníku. Nechybí tu možnost psaní textů tahy. Hodně se nám líbí i nová možnost pohybu kurzoru v textu – stačí podržet prst na mezerníku a pak prstem po něm posouvat, ve zvětšeném pohledu přímo nad klávesnicí se pak posouvá kurzor. To usnadní opravy překlepů. Další zajímavostí je možnost klávesnici v režimu na šířku rozdělit na dvě části, které jsou snáze dostupné palci.

Ve funkcích pro telefonování žádná překvapení nenajdeme. Telefonní aplikace umí vyhledávat v seznamu pomocí T9, příjemnou možností je tlačítko pro odeslání zprávy na zvolené telefonní číslo v levém spodním rohu číselníku. Kvalita hovoru je také na velmi dobré úrovni, slušný projev poskytuje i zadní reproduktor, u kterého se výrobce chlubí výkonem 1 W. Hlasitý tedy dovede být, na druhou stranu soupeři se už dnes chlubí i stereo reproduktory s čistším projevem.

Organizace a data: kompletní sada

Špičkové LG G3 samozřejmě nemůže mít mezery v datové výbavě. Nedostatky tu tak budeme hledat jen velmi těžko. Nechybí samozřejmě funkce jako LTE nebo Bluetooth 4.0, je tu i NFC. LG po vzoru poslední módy nezapomnělo ani na infraport, který zažívá v telefonech znovuzrození. Je tu k němu samozřejmě aplikace, která umožní telefon nastavit jako dálkové ovládání pro celou řadu domácích přístrojů. Infraport se schovává na horní straně telefonu. Testovaný kousek má 16 GB vnitřní paměti, nechybí tu ani slot na paměťové karty micro SD.

Jinak je softwarová sada funkcí vcelku standardní, žádná velká překvapení navíc se tu nekonají. LG má v telefonu vestavěn vedle Google Play i svůj vlastní obchod LG Smart World, kde krom aplikací najdete například i různá grafická schémata pro uživatelské prostředí telefonu. V telefonu jsou i klasické aplikace jako správce souborů, kalkulačka, hlasový záznamník nebo aplikace pro poznámky a úkoly.

Líbí se nám také hlavní widget na úvodní obrazovce telefonu, který zobrazuje nejen aktuální čas a počasí, ale také má takzvanou funkci Smart Notice. Ta uživateli přináší aktuální informace a upozorňuje jej na některé věci. Třeba pokud vám zavolá někdo z telefonního čísla, které nemáte uložené v seznamu, Smart Notice vám po položení hovoru doporučí, že byste si měli toto telefonní číslo uložit.

Zábava: nadupaný fotoaparát

Ve stínu celkové hardwarové výbavy telefonu nezůstává ani fotoaparát LG G3. Rozlišení 13 megapixelů sice není nijak rekordní, ale bohatě stačí, navíc foťák používá spoustu dalších vymožeností k tomu, aby dosáhl co nejlepších obrazových výsledků. Krom automatického ostření a dvou přisvětlovacích diod (s různou barvou světla) tak telefon disponuje i optickou stabilizací obrazu a chlubí se novým laserovým ostřením. Jak jsme si již vyzkoušeli krátce po premiéře, laserové ostření není jen marketingovým tahákem, funguje opravdu skvěle. Nejen, že telefon ostří bleskurychle, činí tak vlastně za jakýchkoli podmínek. Špatně zaostřená fotka je tak u LGG3 naprostá výjimka.

Snad jediným ne zcela špičkovým parametrem fotoaparátu je tak světelnost objektivu, která svou hodnotou f/2,4 za soupeři přeci jenom trochu zaostává. To dává tušit, že LG nebude zvlášť silné při fotografování ve špatných světelných podmínkách. A je tomu tak, zatímco kvalita snímků za dobrého světla je doslova špičková a G3 se může měřit s nejlepšími fotomobily, v horších podmínkách už trochu ztrácí, rozdíl to však není nijak zásadní a propastný. Trochu nám vadí, že i přes velmi rychlé ostření není fotoaparát někdy zcela pohotový, po stisknutí spouště pořízení snímky přeci jenom chvíli trvá – zvlášť v horším světle se to projevuje nejvíce.

Fotoaparát také nevyniká svým ovládáním a možnostmi uživatelského nastavení. Ty jsou minimální, dokonce tu nenajdeme ani možnost pro nastavení kompenzace expozice. Pro fotografování disponuje G3 čtveřicí režimů – automatickým, režimem takzvaného kouzelného zaměření, což je režim pro rozostřování fotek, panoramatickým režimem a režimem focení oběma fotoaparáty (čelním i zadním) zároveň. Panorama je relativně klasické, třeba kulová panoramata G3 neumí, režim rozostřování fotek tu také za moc nestojí. Uživatelskými vychytávkami je možnost použití hlasové spouště nebo pořízení selfie gestem ruky – tu stačí před fotoaparát zvednout, počkat, až ji detekuje a pak ruku sevřít v pěst.

Krom možnosti fotografování pochopitelně umí fotoaparát natáčet i videa a to až v rozlišení 4K (Ultra HD). Minuta záznamu s frekvencí 30 snímků za sekundu pak má ovšem přes 200 megabajtů. Telefon se také při této činnosti dost zahřívá. Pochopitelně je tu možnost natáčet i Full HD video, opět jen s 30 snímky za sekundu, teprve u HD rozlišení je možné využít i vyšší frekvenci 120 snimků za sekundu pro pozdější zpomalené přehrávání záznamu. Kvalita videozáznamu opět patří ke špičce a tentokrát netrpí ani v horších světelných podmínkách.

Shrnutí: telefon k zamyšlení

Pokud toužíte po špičkovém smartphonu některého ze zavedených výrobců, je LG G3 velmi lákavou volbou. Je to opravdu povedený smartphone, který nutí k zamyšlení, zda je opravdu nutné připlácet za konkurenční modely několik tisíc korun. To za předpokladu, že cena LG G3 zůstane na úrovni, na které se pohybovala v předprodeji a teď při zahájení prodeje. Za 16 GB verzi s 2 GB RAM žádají internetové obchody 13 990 korun, za variantu s dvojnásobnou pamětí a 3 GB RAM pak o tisícovku více. Rozhodně doporučujeme silnější provedení, které lépe odpovídá nárokům displeje s QHD rozlišením.

Právě displej je největším lákadlem, ale také největším omezením telefonu. Na jeho ostrost jsme si během testu tak zvykli, že přechod zpátky k Full HD displejům konkurentů byl pro nás očividným krokem zpět, i když na první pohled výrazné rozdíly vidět nejsou. Jenže větší počet pixelů znamená mnohem větší nároky na výkon telefonu a tudíž trochu trpí výdrž baterie. Když k tomu připočteme oproti soupeřů trochu horší čitelnost na přímém slunci, není displej pro každého. Totéž platí i o úhlopříčce 5,5 palce, která už je na hraně říše phabletů, G3 je opravdu hodně přerostlý smartphone a to i přes minimální rámečky displeje.

Jenže zpět k ceně. I přes určité nedostatky vůči konkurenci (G3 není voděodolné, displej nejde ovládat v rukavicích a podobně) je za aktuální cenu špičkové LG perfektní volbou. Za vodě i prachu odolný Samsung Galaxy S5 se senzorem pro měření tepu a čtečkou otisků prstů totiž oficiálně zaplatíte 17 590 korun. Přitom má Samsung mnohem hůře odladěný systém a LG může být pro mnohé i elegantnější. To s luxusně vypadajícím HTC One M8 LG po stránce vzhledu a úrovně zpracování jasně prohrává, jenže HTC stojí oficiálně 16 995 korun. Sony Xperia Z2 opět vsází na voděodolnou konstrukci a svébytný vzhled, stojí však prakticky stejně jako HTC (16 990 korun, a to výrobce aktuálně cenu snížil). Všichni tito soupeři LG G3 předčí v oblasti výdrže baterie, jinak to ovšem mají proti povedenému korejskému kousku velmi těžké.