LG boduje. G3 je QHD supersmartphone v předprodeji za 13 990 korun

Po povedeném a překvapivě cenově střízlivě nastaveném loňském modelu G2 pokračuje LG v útoku na titul nejlepšího aktuálně prodávaného smartphonu. Novinka G3 posouvá hardwarovou výbavu opět o kus dále a jako první ze zavedených značek přináší to, co se očekávalo už od lednových a únorových novinek třeba od Samsungu nebo Sony. LG G3 je tak smartphonem, na který bude muset konkurence reagovat.

Na druhou stranu si LG uvědomuje, že dnešní chytré telefony jsou opravdu velmi složitá zařízení, jejichž podrobné návody k použití vydají na menší román. I proto se ve firmě rozhodli, že motem nového modelu bude jednoduchost, kterou vyjadřuje slogan “Simple is the New Smart”. Špičkový telefon by tak měl mít pro uživatele intuitivní ovládání a měl by fungovat bez komplikací.

Špičkový displej co nežere

Jednou z hlavních novinek a asi nejvýraznějším technickým parametrem LG G3 je nový QHD displej. Rozlišení 1 440 x 2 560 je zatím nejvyšší mezi zavedenými výrobci, na úhlopříčce 5,5 palce to představuje jemnost 538 pixelů na palec. Šéf produktového marketingu mobilní divize James Marshall naléhal, že není pravda, že by lidské oko nedovedlo takovou jemnost ocenit. Displej se má jevit ostřejší a obrázky realističtější než u konkurentů.

Velký displej s vysokým rozlišením také podle LG nemusí nutně znamenat přerostlý telefon s nízkou výdrží baterie. Nová technologie řízení parametrů displeje umožňuje uspořit energii tak výrazně, že je nový QHD panel úspornější než dosavadní Full HD panely, a to asi o 20 %. Kapacita baterie telefonu tak mohla zůstat na relativně běžné hodnotě 3 000 mAh. Displej má také okolo sebe naprosto minimální rámeček, i přes velkou úhlopříčku tak novinka na šířku měří jen 74,6 mm. Tedy blíže k dnešním pětipalcovým Full HD smartphonům než k phabletům. Displej tak zabírá 76,4 % čelní plochy.

Mimochodem, během srovnání na londýnské premiéře se podobně jako před časem i LG trefovalo do konkurence, byť anonymně. Nicméně porovnání velikosti s 5,7palcovým phabletem a 5,1palcovým smartphonem nebo porovnání počtu subpixelů s PenTile mřížkou displeje jasně naznačují, že se tu LG vymezuje vůči svému úspěšnějšímu korejskému rivalovi, Samsungu.

V praxi je displej opravdu jemný a obraz špičkově ostrý, na druhou stranu znatelný rozdíl proti Full HD panelům tu na první pohled viditelný není. A pokud jej zaznamenáte, nejspíš za to může spíš elegantní a minimalistické uživatelské prostředí bez kudrlinek. Čistá grafika a tenké linky dávají ostrosti obrazu vyniknout více. Na druhou stranu nás displej předprodukčních vzorků zklamal podáním bílé barvy, která u vystavených vzorků utíkala až příliš do žluté.

Foťák s nejvyššími ambicemi

Už předchozího modelu G2 se LG chlubilo výborným fotoaparátem s optickou stabilizací obrazu, u modelu G3 teď dochází k zásadním vylepšením funkcí i výsledných snímků. Rozlišení 13 megapixelů určitě respekt nebudí, na druhou stranu není příliš důležité. Důležitější je fakt, že třeba samotný stabilizátor obrazu byl vylepšen a uživatel teď zvládne ostré snímky pořídit při čase o 20 % delším než u předchůdce.



Velkou novinkou je pak laserové ostření. To přináší velké zrychlení ostřícího procesu, telefon jej zvládne za 276 milisekund. To je rychleji než trvá mrknutí oka. Nový autofocus by měl být také mnohem přesnější než stávající řešení. Dalšími výhodami se však představitelé LG nechlubili, budeme je muset sami prozkoumat. Motiv laseru však hrál při prezentaci LG velkou roli a o této funkci a jejích přednostech v komunikaci nového modelu určitě ještě hodně uslyšíme.

Sami jsme si při prezentaci rychlost automatického ostření vyzkoušeli. Foťák jej zvládá opravdu bleskurychle, rozdíl oproti Samsungu Galaxy S5, který v Londýně na demonstraci rychlosti ostření LG používalo, je opravdu veliký. Jenže S5 nepatří v této disciplíně zrovna mezi rychlíky a naše vlastní letmé porovnání s HTC One M8 ukázalo, že ostření je zhruba podobně rychlé, byť využívá jiného principu. To je ovšem pro LG velká pochvala, s rychlostí ostření nového HTC One jsme totiž maximálně spokojeni.

Další imitace

U LG se chlubí i designem novinky, který opět dbá na jednoduché linky bez zbytečných prvků. Po předchozím typu G2 novinka zdědila design bez tlačítek na čele či stranách, je tu jen sada na zádech. Na tu jsme si už zvykli a u nového modelu jsou tlačítka o trochu lépe hmatově odlišena, takže se budou používat snadněji.

Trochu zklamáním je samotný materiál telefonu. Ačkoli se tváří jako kov, jde jen o zdařilou imitaci, kryt je plastový. To samozřejmě usnadňuje použití bezdrátového nabíjení. Jednodušší je i snímání krytu, pod kterým najdeme výměnnou baterii a slot na paměťové karty microSD. Jenže očekávaný prémiový dojem se při držení telefonu v ruce nedostavuje, a to je škoda.

To však neznamená, že by LG G3 nebyl pěkný smartphone - naopak, sluší mu to, design těží především z minimalistického rámečku. Telefon s 5,5palcovým displejem je na výšku menší než třeba HTC One M8 s pouze pětipalcovým panelem. Na šířku už je G3 výrazně větší, na druhou stranu díky zaoblení zad se drží docela dobře a příjemně překvapuje alespoň pocitově nízká hmotnost. Ve světle těchto pozitiv si mohlo LG plastovou imitaci kovu odpustit a zvolit originálnější vzhled. Ke zpracování telefonu pak nemáme výhrady.

Chytré funkce za zajímavou cenu

Spousta chytrých funkcí, které mají ulehčit uživateli život, samozřejmě znamená i poměrně detailní možnosti nastavení, ve kterých se naopak může méně zkušený majitel telefonu ztratit. Na druhou stranu široké možnosti přizpůsobení nenutí uživate letelefon používat, zdá se však, že když se s jednotlivými drobnostmi sžije, bude zacházení s G3 opravdu radost.

Zkoušeli jsme třeba novou chytrou klávesnici, která napovídá slova v horní liště vedle aktuálně psaného tučně zvýrazněného slova - napovídané slovo napíšete tahem na dané polovině klávesnice vzhůru. V menu se dá přizpůsobit výška klávesnice, pro opravy překlepů funguje skvěle posouvání v textu přejížděním prstu po mezerníku - už tedy není nutné se prstem na displeji trefovat do textu na správnou pozici. Mezi dalšími chytrými funkcemi tu najdeme úsporný režim či chytrá upozornění Smart Notice, která přináší některé funkce známé třeba z Google Now, ale více se učí z toho, jak s telefonem uživatel konkrétně zachází. Je tu samozřejmě i funkce zabezpečení Knock Code, novinkou je možnost nejen vzdáleného smazání telefonu, ale možnost telefon na dálku v podstatě zničit, takže bude pro zloděje zcela nepoužitelný.

Samotné uživatelské prostředí je opět minimalistické, trochu nás zklamala jeho rychlost. Vystavené vzorky byly očividně předsériové prototypy převážně korejské varianty telefonu (pozná se podle antény pro příjem TV vysílání standardu DMB, kterou lze vytáhnout z horního rohu) a odladění softwaru nebylo zdaleka ideální. Nicméně soudy si opět ponecháme na finální vzorky. Jisté tu je, že se zobrazováním především náročnějších aplikací na QHD displeji bude mít procesor Qualcomm Snapdragon 801, tedy dosavadní standard na poli letošních top modelů, docela dost práce.

Zajímavé je, že verze telefonu se 16 GB vnitřní paměti bude mít 2 GB RAM, varianta se 32 GB paměti pak dostane 3 GB. Vzhledem k nevelkému příplatku za větší paměť tak bude dražší verze nejspíš rozumnější volbou. Co se cen týče, ty opět nastavilo LG níže než konkurence. U G3 sice není cenovka tak agresivní, jako byla u předchůdce, nicméně i tak je smartphone s QHD displejem levnější než jeho aktuální soupeři. Levnější 16 GB provedení bude stát 16 199 korun, dražší 32 GB verze vyjde na 17 199 korun. Prodej by měl odstartovat počátkem července. To znamená, že na hozenou rukavici mohou Samsung, HTC nebo Sony ještě stihnout zajímavě zareagovat.

V předprodeji bude telefon u vybraných internetových prodejců už během středy 28. května, a to za opravdu lákavé ceny. Varianta se 16 GB stojí 13 999 korun, 32 GB verze je v předprodeji o tisícikorunu dražší. Co se dostupnosti různých barev týče, bílá bude dostupná v průběhu června, titanová a zlatá barva budou k dispozici od počátku prodeje. Zlatá však jen ve 32 GB provedení.

Hrátky s krytem

V poslední době hraje stále větší roli i příslušenství chytrých telefonů. LG v tomto ohledu neponechává u G3 nic náhodě. Brzy budou představeny chytré hodinky LG G Watch, k dispozici je nový stereo bluetooth headset s elegantně vytahovacími sluchátky a samozřejmě také stojánek pro bezdrátové nabíjení. Nejzajímavějším kouskem příslušenství je však kryt QuickCicrle, který má kruhové průhledové okénko. Skrz to lze ovládat některé funkce. Lze skrz něj zkontrolovat nejen zameškané události a aktuální čas, ale například číst SMS či e-maily, fotit nebo pracovat s některými dalšími aplikacemi.



Zdá se, že právě v oblasti krytů pro mobilní telefony se výrobci v poslední době snaží předhánět, kdo přijde se zajímavějším řešením. QuickCircle zvyšuje praktičnost telefonu a zároveň ho chrání, přitom je kryt příjemně tenký a celkově k velikosti i hmotnosti telefonu nepřidá zbytečně mnoho hmoty. Navíc bude dostupná širší paleta barev krytů.

Krok sun krok

LG G3 je celkově důkazem toho, že letošní špičkové smartphony oproti těm loňským nečiní tak zásadní technologický skok, jako tomu bylo při roční obměně generací dříve. Na druhou stranu vylepšení tu jsou. A to velmi zajímavá, byť možná hlavní lákadlo v podobě displeje v praxi tolik neohromí. To spíš uchvátí poměr plochy displeje k velikosti telefonu a jeho stále relativně dobré možnosti držení v ruce.

To v kombinaci s nadějným fotoaparátem a množstvím opravdu chytrých funkcí a především opět ve světle konkurence zajímavou cenovkou znamená, že G3 má velkou šanci na úspěch. Znovu o trochu větší než předchozí model.