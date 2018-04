LG představilo špičkový model G3, má QHD displej i laserové zaostřování

LG G3 je globálním sourozencem čistě japonského modelu Isai FL. Telefon jako jeden z prvních přichází s QHD displejem, tedy se čtyřikrát vyšším rozlišením než je HD. Zobrazovač tak nabídne rozlišení 1 440 x 2 560 obrazových bodů.

Přístoj má rozměry 146,3 × 74,6 × 8,9 mm a hmotnost 149 gramů. Úhlopříčka displeje přitom dosahuje 5,5 palce. Střídmé šířky, díky níž výrobce slibuje příjemné ovládání jednou rukou, bylo docíleno velmi tenkým rámečkem okolo displeje. Displej tak zabírá 76,4 procenta čelní plochy telefonu.

Chytré notifikace i ultrarychlý fotoaparát

Model G3 přichází s inovacemi, které lze rozdělit mezi tři klíčové technologie a tři vylepšení uživatelského rozhraní. Z technologií výrobce vyzdvihuje již zmíněný displej, ultrarychlé laserové zaostřování 13Mpix fotoaparátu, které umí vybranou scénu zaměřit během 276 ms, tedy zhruba za dobu mrknutí oka, a design, který po vzoru svého předchůdce využívá unikátního tlačítka na zádech telefonu.

Uživatelským inovacím pak dominuje upravené rozhraní operačního systému Android ve verzi 4.4.2 KitKat s nadstavbou LG G3 UI. Ta využívá zjednodušené grafiky s možností snadné volby barevného motivu. Z prezentace bylo vidět, že LG na jednoduchosti orientace v nabídkách telefonu opravdu zapracovalo. Například u fotoaparátu stačí i díky unikátnímu zaostřování jen klepnout na displeji na scénu, na níž se má zaostřit, a telefon rovnou snímek pořídí. Odpadá tak stisk spouště.

Trojici softwarových vylepšení LG ilustrovalo na funkcích Smart Keyboard, Smart Notice a Smart Security. První skrývá zjednodušenou a přepracovanou klávesnici s širokými možnostmi nastavení a gesty pro snazší používání, druhé chytrá upozornění respektující aktuální nastavení profilu či polohu telefonu a třetí řadu nástrojů pro snadné zabezpečení obsahu telefonu včetně již známé funkce Knock Code, tedy odemknutí přístroje vámi navolenou kombinací poklepání na displej.

Výbava zůstala u staršího chipsetu

Další výbava už tak zásadním skokem nebude. Ačkoli se zprvu hovořilo o možnosti implementace procesoru Snapdragon 805 a 3 GB RAM, poslední úniky informací mluvily o čtyřjádrovém procesoru Snapdragon 801 s taktem 2,5 GHz a 2 GB RAM. To se také potvrdilo, ačkoli ze zveřejněné specifikace vyplývá dostupnost dvou verzí: ta s vnitřní pamětí 16 GB disponuje zmíněnou porcí paměti RAM, 32GB verze pak zřejmě dostane ještě o jedno giga "ramky" víc.

Samozřejmostí je podpora microSD karet s kapacitou až 128 GB. Kromě hlavní kamery s rozlišením 13 Mpix pak výrobce vyzdvihuje i čelní kameru s 2,1 Mpix a možností ovládání pomocí gest, zejména využitelných při pořizování takzvaných selfie. Baterie má kapacitu 3 000 mAh a díky efektivnímu využívání energie displejem výrobce slibuje dostatečnou výdrž.

Z dalších funkcí pak už jen stručně jmenujme podporu 4G sítí, Wi-Fi standardů a/b/g/n/ac, Bluetooth, NFC, A-GPS/Glonass či USB 2.0. Telefon bude dostupný od 28. května v Jižní Koreji, postupně se dostane na 170 světových trhů. Celkem bude možné vybírat z pěti barev. Ceny výrobce zatím nezveřejnil.

LG opět posouvá hranice

Doposud se QHD displejem mohly pochlubit jen některé modely málo známých značek, první byla čínská společnost Vivo. Koncem loňského roku představený model Xplay 3s je však určen pouze pro čínský trh (více o Vivo Xplay 3s zde).

LG tak opět posouvá hranice možností, už několikrát v historii výrobce z technického hlediska mezi špičkou udával tempo, jeho top modely však zatím nepřinesly výraznější komerční úspěch. Výjimkou byl až právě loňský typ G2, který překvapil nejen perfektní výbavou, ale také atraktivní cenovkou nebo inovací v podobě hlavního vypínacího tlačítka na zadní ploše telefonu.

LG svůj model představilo za asistence impozantní širokoúhlé projekční plochy. Po celou dobu prezentace ji pokrývala anglická hesla, jejichž společným jmenovatelem byla synonyma slova Simple, tedy jednoduchost. Mottem nového modelu ostatně je slogan "Simple is the New Smart", volně přeloženo jako "Chytrost se skrývá v jednoduchosti".

LG tak jde přímo proti svým konkurentům, kteří své telefony doplňují o stále více a více sporně využitelné funkce. Ačkoli byla specifikace i vzhled předem známa, na představení jednotlivých vlastností si zástupci LG vyhradili celou hodinu času.