Jak fotí superrychlé LG G3. Porovnali jsme ho s HTC One M8

Fotoaparát má být jedním z velkých taháků LG G3. Chlubí se rozlišením 13 megapixelů, optickou stabilizací obrazu a také laserovým ostřením. Při dopolední procházce Londýnem jsme mohli vyzkoušet, jak se s G3 fotí. A jelikož jsme byli vybaveni i HTC One M8, nabízí se snímky zběžně porovnat.

Než se dostaneme k obrazové kvalitě, je jistě vhodné připomenout, že jsme nefotili finálním kouskem, takže se může ještě leccos změnit. K dispozici jsme měli dva prototypy, z nichž každý měl třeba jiné rozložení ovládacích prvků u aplikace fotoaparátu, což se tedy ještě také může měnit. Snímky pocházejí z verze s novějším firmwarem.

Srovnávací fotografie pořízené LG G3

Srovnávací fotografie pořízené HTC One M8

Celkově se o fotografování s G3 dá říci, že by LG mělo zapracovat na ovládání fotoaparátu, protože způsob volby nastavení a jednotlivých režimů nám příliš neseděl. Co se samotných snímků týče, ty jsou pro nás příjemným překvapením, jen by se měli u LG více soustředit na práci s barvami. I v ponurém londýnském počasí totiž vychází až příliš syté a živé.

Srovnávací fotografie pořízené LG G3

Srovnávací fotografie pořízené HTC One M8

V porovnání s HTC One M8 vynikne posunutá barevnost snímků velmi výrazně. Je to dáno tím, že HTC pro změnu dodává snímkům z deštivého počasí trochu temnější tón. Realita je někde uprostřed, ale blíž k HTC, pokud můžeme soudit. U LG je zelená jako z palety grafika vyrábějícího reklamu na zájezdy do džungle, hnědá barva utíká téměř do ruda. U HTC by šlo trochu prosvětlenějších snímků dosáhnout manuálním ovládáním parametrů, které LG neumožňuje. Na druhou stranu pro běžného uživatele budou obrazové výsledky při fotografování na automatický režim přijatelnější z LG.

A to i díky tomu, že LG se podařilo i u snímků z prototypu docílit vysoké úrovně detailů, které logicky HTC se snímačem s rozlišením 4 megapixely poskytnout nemůže. Při focení na automat se u HTC detaily navíc hodně smývají tím, jak se objevuje šum, respektive snaha o jeho digitální potlačení, což ještě rozdíly prohlubuje.

Ukázkové fotografie pořízené LG G3

Co se týče rychlosti ostření, nový laserový autofocus LG je opravdu bleskurychlý. V prvních dojmech krátce po představení jsme psali, že je rychlost prakticky shodná s HTC One M8. Naše následné seznámení ukázalo, že je ostření u LG dokonce rychlejší než u HTC, laser tu tedy poráží duální fotoaparát. Vyšší rychlost ostření ovšem platí pro extrémy, kdy telefon přeostřuje prakticky z makro režimu do nekonečna, v běžné praxi jsou rozdíly minimální a záleží na konkrétní situaci. U HTC lze také díky nižšímu rozlišení snímače fotky "sekat" jednu za druhou. U LG je ruční focení série pomalejší, ale na druhou stranu lze pochopitelně použít režim sériového focení.

Každopádně naše první zkušenosti ukazují, že LG má našlápnuto k tomu zařadit G3 nejen na úplnou špičku chytrých telefonů, ale také k těm nejlepším fotomobilům.