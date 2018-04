První dojmy: LG G2 chce zaujmout displejem a tlačítky na zadní straně

Na LG G2 si všimnete především obřího zářivého displeje. Panel o úhlopříčce 5,2 palce je s trochou nadsázky vlastně tím jediným, co z telefonu vidíte, protože okolo něj už mnoho dalších ploch není. Displej s Full HD rozlišením je opravdu fantastický. Ale na druhou stranu, taková je dnes v nejvyšší třídě norma. Výrobci si nemohou dovolit do svých topmodelů dávat jen lehce nadprůměrné panely.

Nepopíráme, že v této oblasti patří LG G2 na absolutní světovou špičku. Jen asi proti konkurentům příliš velký rozdíl nepoznáte. Opravdu zaujme především poměr velikosti displeje a těla telefonu. Vždyť s o něco větším panelem je G2 dokonce menší než Sony Xperia Z, jejíž v Berlíně představený nástupce dokonce povyrostl.

Trochu obyčejné

Snaha nacpat co největší displej do co nejmenšího těla má ovšem i stinné stránky. G2 rozhodně nevypadá jako drahá vlajková loď, na pohled je to hodně obyčejný telefon s nijak zajímavými tvary. Tyto pocity navíc ještě umocňuje umístění sady tlačítek na zadní stranu. Na bocích tak nikde nic není a design je velmi uhlazený. Na náš vkus možná až příliš, telefonu zkrátka chybí šmrnc. Zatímco ostatní výrobci směřují k luxusně působícím materiálům, u LG se setkáváme s lesklými a dobře zpracovanými plasty.

Tlačítka na zadní straně jsou velmi dobře dostupná, sadu lze snadno nahmatat i od sebe rozlišit. Používání tlačítek je ovšem hodně velký nezvyk, takže kvitujeme s povděkem, že telefon lze z režimu spánku probudit poklepáním na displej. Stisk tlačítek je přiměřeně tuhý tak, aby se nemačkala například když je telefon položený na stole, ale aby stisk nebyl příliš náročný. Ale i tak jsme si jisti, že množství nechtěných stisků bude velké, zvláště pokud telefon nosíte třeba v zadní kapse kalhot.

G2 je také plné chytrých funkcí, ale ty jsme při krátké návštěvě stánku příliš detailně nezkoumali. Líbí se nám multitasking, kdy tahem třemi prsty "odhodíte" aplikaci z displeje. Ostatní chytré funkce se tváří spíše nenápadně a měly by být užitečné ve chvíli, kdy mají. Jejich chod telefon nijak nezpomaluje, protože G2 je opravdu bleskurychlý smartphone. Vzhledem k čipsetu Qualcomm Snapdragon 800 jsme ani nic jiného nečekali.

Lehoučký tablet

LG také na veletrhu IFA ukazovalo svůj nový tablet Optimus G Pad 8.3. Číslovka v názvu odkazuje na úhlopříčku displeje, který je opět perfektní a Full HD rozlišení pro tablet také plně dostačuje. Vnější design odkazuje na nový model G2, ale je přeci jen svébytný. Velká část zadní plochy je totiž z hliníku, a tak nám G Pad trochu připomněl nepříliš úspěšný tablet HTC Flyer.

Design je na rozdíl od G2 podstatně elegantnější a tablet působí až prémiovým dojmem. Přitom v ruce překvapí lehkostí, při prvním uchopení jsme vzhledem k velikosti a materiálům očekávali trochu vyšší hmotnost. S úhlopříčkou 8,3 palce a hmotností jen 338 gramů tak bude tablet Optimus G Pad 8.3 skvělým společníkem na cesty.

Výbava je standardní. O pohon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 600 se čtyřmi jádry o taktu 1,7 GHz, tablet dostal pětimegapixelový foťák, 16 GB vnitřní paměti a slot na karty.