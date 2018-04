Touha po vyšším výkonu je přišla draho. Přihlíželi ničení svých mobilů

Motorová pila, úhlová bruska, vrtačka či hasičák. Sice běžné náčiní, ne však sloužící k vylepšení výkonu mobilního telefonu. Právě tuto možnost nabízel tajemný černý kvádr, který se objevil jednoho podzimního dne v areálu pařížského nákupního centra Bercy Village na ulici Cour Saint-Emilion.

Nedůvěřivost lidí je sice velká, zvědavost je však mnohdy silnější. První odvážlivci tak po chvilce váhání přeci jen svůj telefon obsahující mnohdy citlivá data ve jménu vědy vkládají do útrob tajemného objektu. Současně s tím se však odhaluje i jeho šokující tajemství.

Uvnitř objektu se totiž ukrývá lidská bytost. Prvotní úlek střídá úleva. Ta však netrvá dlouho. Osoba skrývající se pod maskou a kápí, jindy pak muž se svářečskou kuklou anebo šílený vědec, se bez přílišného váhání pouští do práce. Jak oznamoval nápis vně kvádru, pustí se do vylepšování výkonu právě svěřeného telefonu. Jejich majitelé však stále netuší, čemu budou vystaveni a celou situaci berou s humorem. Avšak jen do chvíle, kdy se do přístrojů upnutých do svěráku poprvé zakusuje motorová pila či kotouč rozbrusky.

Majitelé telefonů, které se postupně mění v hromádku součástek, tak zažívají perné chvíle. Rodinné fotografie, komunikace s partnerem, videa z dovolené. To vše mizí v propadlišti dějin. Po mukách, která si všichni aktéři prožili, však přichází obrovská úleva.

Tímto netradičním způsobem francouzská pobočka LG propagovala model G2. Žádný z telefonů nepřišel k úhoně, všichni napálení navíc získali příjemný prezent v podobě právě propagovaného smartphonu. Ač majitele telefonů přivedla tato situace do téměř infarktové situace, jde o nápaditější a lépe provedený způsob propagace produktu, než nedávno předvedla beneluxská pobočka LG.

Jak byste ve stejné situaci, do níž byli ve Francii majitelé telefonů uvedeni, reagovali vy? Napište nám do diskuze.