Hodinky G Watch se odhalí příští týden, ale parametry utekly už nyní

LG nedávno uvolnilo ochutnávku v podobě krátkého videa, jež kromě vzhledu hodinek odhaluje i několik charakteristik. Víme tak, že obdélníkové pouzdro se zaoblenými hranami bude kovové, a hodinky tak nebudou působit laciným dojmem, což se o výhradně plastové konkurenci mnohdy říci nedá.

Pouzdro bude navíc voděodolné, ovšem do jaké míry, to už video neříká. Spíše než voděodolnost, která by dovolila plavání nebo potápění, odhadujeme stupeň krytí IP67, kterým disponují i hodinky od Samsungu. Na zápěstí časomíru udrží kaučukový řemínek s trnovou sponou, který zajišťuje jak pohodlné nošení, tak i vysokou životnost.

Majitel twitterového účtu @upleaks (nezaměňovat s Evanem Blassem, který vystupuje jako @evleaks a provozuje i stejnojmenný web) publikoval očekávané parametry hodinek LG.

Tabulka zmiňuje čtvercový displej s úhlopříčkou 1,65 palce a rozlišením 280 × 280 obrazových bodů (240 PPI), což v porovnání s Gear 2 na systému Tizen znamená mírně hrubší zobrazení. Dosud poslední chytré hodinky od Samsungu totiž mají displej nepatrně menší (1,63 palce) a s vyšším rozlišením 320 × 320 bodů.

G Watch s Androidem KitKat má pohánět procesor Snapdragon 400 za podpory 512 MB operační paměti a vnitřní paměť pojme 4 GB dat. Velkou konkurenční výhodou má být vysoká míra kompatibility, ke spárování přes Bluetooth 4.0 má stačit libovolný přístroj s Androidem. Patrně však bude vyžadována minimálně verze 4.0 Ice Cream Sandwich a možná i vyšší Jelly Bean, to ještě výrobce upřesní.

Únik parametrů odhaluje i proporce 37,9 × 46,5 × 9,95 mm a také hmotnost pouhých 61 gramů, což je méně, než u Gear 2 (68 g). Gear Neo jsou naopak s 55 gramy naopak o něco lehčí. Zdrojem energie bude akumulátor o kapacitě 400 mAh, což sice v porovnání s články chytrých telefonů může působit úsměvně, ovšem konkurence od Samsungu má jen 300mAh baterie. LG G Watch by tak mohly bodovat dlouhou výdrží.

G Watch budou představeny na konferenci Google I/O v San Francisku, která začíná 25.června. Na pulty prodejen pak zamíří 1.července a dostupné by měly být nedlouho po tom také v tuzemsku (zdroj: @upleaks). Ve stejný den začne také prodej aktuálního top smartphonu LG G3.