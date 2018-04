Světový rekord: smartphone pojme až 2 TB paměťovku. Tu však nikdo nemá

Týden před oficiálním představením očekávaného nástupce topmodelu G3 představilo LG další novinku, která nahradí loňský model G3 Stylus (více zde). Model G Stylo, jak již název napovídá, také využívá dotykové pero. Vzhledem k větší úhlopříčce displeje by bylo naopak překvapivé, kdyby výrobce od tohoto doplňku upustil.

Největší zajímavostí novinky je podpora paměťových karet microSD o kapacitě až 2 TB. Z mobilního zařízení se tím stává skladné a snadno přenositelné datové médium, jehož výhodou je, že jej má uživatel vždy při ruce. Vzhledem k množství dat, které bude možné v telefonu přenášet, jej však bude muset uživatel o to více střežit.

Zatím však není nutné se znepokojovat. Jakkoli totiž vypadá podpora objemných paměťových karet lákavě, tak na trhu zatím takové karty scházejí. LG tak spíš v tuto chvílí zhmotnilo jistou vizi a dává uživatelům do ruky zařízení využitelné i v (možná blízké) budoucnosti. Pokud tedy do té doby nebudou pokukovat po vybavenějším zařízení. G Stylo totiž není kdovíjak ohromující model, spadá do střední třídy.

Displej typu IPS má rozlišení pouze HD (720 × 1 280 pixelů), což při úhlopříčce 5,7" znamená jemnost 258 PPI. O pohon telefonu, v němž je již nainstalován nejnovější Android 5.0 Lollipop, se stará 64bitový čtyřjádrový Snapdragon 410 s taktem 1,2 GHz. Operační paměť má kapacitu 1,5 GB, základní uživatelská pak 8 GB.

Novinka podporuje wi-fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC i LTE. Vyjímatelná baterie disponuje slušnou kapacitou 3 000 mAh. G Stylo potěší příznivce autoportrétů, čelní kamera je totiž pětimegapixelová. Avšak rozlišení hlavního fotoaparátu je pouze 8 MPix.

Rozměry telefonu jsou 154,3 × 79,2 × 9,6 milimetru, hmotnost je 163 gramů. LG G Stylo bude k dostání v bílé a titanově šedé barvě. V prodeji bude od května, a to nejprve na domácím jihokorejském trhu za cenu 400 tisíc korejských wonů (přibližně 9 500 korun). Novinka bude k dostání také na vybraných světových trzích, ty však firma blíže nespecifikovala.