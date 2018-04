LG má nejchytřejší phablet a nový smartphone. Odemkne je tajné ťukání

Poměrně komorní prezentace v jednom z barcelonských hotelů se nesla v duchu stoupajících ambicí LG, které v poslední době umí přijít se zajímavými novinkami. Firma se dušuje, že hodně poslouchá názory svých uživatelů a dbá na to, aby se s jejími smartphony příjemně pracovalo. Nově přichází také důraz na větší bezpečí osobních dat.

Proto LG připravilo další evoluci loni uvedené funkce Knock on. Funkce se jmenuje Knock code a umožňuje nastavit zámek displeje pomocí určité sekvence ťukání do displeje.

Minimální počet ťuknutí jsou dvě, maximální osm. Zatím nezáleží na frekvenci, s jakou budete do displeje ťukat. Naopak záleží na pozici, kde se dotyky uskuteční. Je to tedy jakási obdoba gesta tahem s tím, že patřičnou sekvencí klepnutí se telefon automaticky odemkne, není nutné lovit vypínací tlačítko.

Funkci jsme si vyzkoušeli a funguje překvapivě dobře. Líbí se nám obzvláště u modelů, které mají zadní vypínací tlačítko, u nichž dává velký smysl. K dispozici by však měla být u všech přístrojů letošní modelové řady, tedy i u modelů řady F a L.

Opravdu chytrý phablet

Nový phablet LG G Pro 2 je určitě přístrojem, na kterém nový způsob odemykání uživatelé ocení nejvíc. Ačkoli býváme k phabletům skeptičtí, tato novinka LG nás hodně příjemně překvapila. Na telefon s tak velkým displejem (5,9 palce, Full HD) je totiž přístroj nečekaně kompaktní a docela dobře se drží v ruce. LG tu zachovalo svůj typický design bez jakýchkoli ovládacích prvků na čelní straně i bocích. I díky tomu může být telefon tak relativně malý, displej zabírá úctyhodných 77,2 procenta čelní plochy.

V ruce opravdu působí G Pro 2 trochu menším dojmem než soupeři, tou pravou výhrou je však jeho uživatelské prostředí. To totiž přináší novou funkci mini-view, kdy si na displeji můžete zobrazit zhruba čtyřpalcovou zmenšeninu celého systému. Tuto zmenšeninu si můžete po displeji posunout do libovolné pozice, takže se pak telefon bude pohodlně ovládat prakticky komukoli. Pro přepnutí do tohoto režimu stačí jednoduché gesto - tah zleva doprava po liště s virtuálními ovládacími tlačítky. Funguje to parádně, i když jsme se museli gesto chvíli učit.

Jakmile se takto jednou rukou uživatel odnaviguje tam, kam potřebuje, může režim křížkem v rohu vypnout a opět si užívat plnou úhlopříčku displeje. Po odemykání klepáním je tohle druhá opravdu chytrá a praktická funkce. Zůstávají tu i typické LG miniaplikace a G Pro 2 má i možnost běhu dvou aplikací na jednom displeji. Suma sumárům, z hlediska ovládání a zacházení s telefonem je tohle jeden z nejchytřejších phabletů současnosti a ke kouzlům nepotřebuje dotykové pero, na které vsází konkurent od Samsungu.

Hardwarové parametry jsou špičkové, jmenujme podporu LTE, čtyřjádrový Qualcomm Snapdragon 800, 3 GB RAM nebo třináctimegapixelový fotoaparát. Ten umí natáčet i 4K video, to v rozlišení Full HD zvládne s frekvencí 120 snímků za sekundu. G Pro 2 bude v praxi určitě užitečnější než ohebný model G Flex, nižší by také měla být cenovka. Mimochodem, u LG tvrdí, že v blízké budoucnosti budou mít ohebné smartphony na trhu velmi výrazné zastoupení.

Malé zklamání

Druhou zásadní novinkou LG z nedělní prezentace je zmenšená verze top-modelu G2. Ta nese obligátní přídomek mini, ve skutečnosti moc mini není. U LG to vysvětlují tím, že uživatelé si žádají velké displeje a tak vlastně zmenšený model zachovává displej co největší, aby si zákazníci mohli užít naplno i rychlého internetu LTE, který model podporuje.

Jenže, zatímco potud by bylo vše v pořádku, displej samotný moc nenadchne. Na úhlopříčce 4,7 palce totiž trochu nepochopitelně přináší rozlišení qHD, tedy pouhých 960 x 540 pixelů. To je nečekaně málo a na zmenšený top-model určitě hodně málo. Vždyť HD rozlišení mají i mnohé smartphony, které míří cenově o třídu níž.

G2 mini je ochuzené i v dalších prvcích výbavy. Fotoaparát je osmimegapixelový, procesorem je Qualcomm Snapdragon 400 se čtyřmi jádry, RAM má kapacitu 1 GB. Jinak je G2 mini celkem sympatický telefon s příjemným designem a tlačítkem na zadní straně. Už jsme si na něj zvykli a k LG tak nějak patří, u menšího telefonu navíc tlačítko lépe nahmatáme. Jsme hodně zvědavi na cenu LG G2 mini, už velký model G2 byl naceněn vcelku atraktivně, tady by vzhledem k úsporám mohla cenovka příjemně překvapit.