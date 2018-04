Nejlepší mobil na trhu: prohnuté LG G Flex2 se samo zahojí

LG G Flex2 jsme si poprvé mohli prohlédnout na veletrhu CES v Las Vegas, teď jsme ho mohli otestovat. Sice jen asi na půl dne, ale rychle jsme si tak ověřili, že je to opravdu hodně povedený kousek. Je to první z letošních supersmartphonů a je rovnou jedním z nejatraktivnějších. Jistě, v modelech, které ještě ani neznáme, bude mít velmi silné soupeře. Jenže G Flex2 už má už od počátku několik trumfů v rukávě.

Je to především jeho prohnutý displej. Ten je prvkem, který tento model výrazně odliší od konkurence. A to je v době, kdy už toho výrobci do nových špičkových modelů nemohou moc přidat, opravdu zásadní odlišnost. Prohnutý displej je také docela praktický. Kdo se bojí toho, že se mu při pádu na zem displej rozbije, tady může mít menší obavy. G Flex2 se také příjemně drží při telefonování.

Prohnutý je praktický

Do přední kapsy kalhot sice LG G Flex2 nevklouzne tak snadno jako jiné podobně velké smartphony, jinak jsme ovšem toho názoru, že prohnutý displej je u novinky docela praktickou záležitostí. LG toho ovšem docílilo i tím, že trochu přehodnotilo zaměření modelu. G Flex2 už totiž není přerostlý phablet, úhlopříčka displeje se zmenšila na 5,5 palce, čímž se model posunul spíše do světa klasických smartphonů. Neznamená to, že by pro mnoho uživatelů nebyl stále přerostlý, ale celkově je velikost novinky mnohem přijatelnější než u loňského typu.

Půdorysné rozměry 149,1 × 75,3 mm odpovídají spíše typu LG G3 se stejnou úhlopříčkou displeje, byť oproti němu je G Flex2 přece jen trochu větší. Vzhledem k tomu, že G3 stále patří mezi 5,5palcovými smartphony k těm menším kouskům, ani Flex2 vlastně není takový obr. Díky zaoblení padne příjemně do ruky ta jej tentokrát vzhledem k menším rozměrům lépe obejme. Ukazováček téměř automaticky nahmatá vypínací tlačítko na zádech, které ovšem budete potřebovat jen v minimu případů.

O tom až dále, vraťme se k prohnutému displeji. Se zmenšením úhlopříčky zároveň přišlo zvětšení rozlišení. To je teď Full HD, tedy 1 920 × 1 080 pixelů. Displej tak konečně vypadá řádně k světu. Je to panel typu P-OLED s PenTile maticí, ale při daném rozlišení už to není tak nutné řešit. Podobně vybavených smartphonů je více. Ano, IPS panely některých konkurentů nebo QHD displeje na nás působí ostřejším dojmem, ale jisté je, že displej už není nedostatkem ohebného LG. Možná nepatří na absolutní světovou špičku, pár modelů jej předčí v kvalitě obrazu, ale je tu hromada smartphonů, které LG s přehledem překonává. LG vsadilo na věrné barvy a OLED panel má dokonalé podání černé, což pomáhá k dosažení špičkových kontrastů.

Zatímco displej přišel o největší nevýhodu, největší výhodu v podobě flexibility si ponechal. Opět jsme si ověřili, že konstrukce vydrží prohnutí do rovného stavu a displeji ani telefonu se nic nestane. Jistě, neznamená to, že byste telefon měli neustále ohýbat, ale třeba v zadní kapse kalhot bude panel G Flex2 trpět méně, než u běžných smartphonů. Panel toho také nejspíš vydrží více při pádu. Sice jej kryje sklo Gorilla Glass 3, které je i nadále náchylné k roztříštění, ale vzhledem k prohnutí k tomuto roztříštění při pádu dojde s menší pravděpodobností. Displej je totiž vlastně chráněn a při pádu na zem se povrchu nedotkne. Když k tomu připočítáme nově vylepšené samohojící schopnosti zadního krytu (škrábance zmizí do deseti sekund), máme tu zajímavě odolný kousek.

Nový Android a špičkový výkon

LG G Flex2 je jedním z prvních smartphonů, které se k nám už rovnou z továrny dostávají s Androidem 5.0 Lollipop. Na první pohled to uživatel moc nepozná, LG své typické uživatelské prostředí v podstatě nijak nezměnilo. Nový systém ovšem znamená nové možnosti a funkce ukryté pod povrchem. Detailněji je budeme zkoumat až při plnohodnotném testu smartphonu, nejaktuálnější verze Androidu je ovšem kladem samotným o sobě.

Výrobce tu zachoval i veškeré chytré funkce, kterými uživatele zaujal u modelů z posledního roku. Nechybí třeba možnost odemykat telefon pomocí takzvaného Knock Code (možná i proto zatím LG nekoketuje s otisky prstů), uzamknout telefon lze také pouhým poklepáním na displej. LG má několik nastavení pro snazší ovládání jednou rukou. Pomocí tlačítek na zadní straně telefonu lze rychle spouštět poznámky nebo fotoaparát.

LG G Flex2

G Flex2 je také jedním z prvních smartphonů, které přicházejí s nejvýkonnějším procesorem Qualcomm Snapdragon 810. U něj zlé jazyky hovoří o přehřívání, ale my jsme během krátkého testu žádné potíže nezaznamenali. Ano, pod velkým zatížením se telefon zahřeje, ale nijak víc než konkurence. To, zda třeba telefon v takovém případě uměle omezuje výkon, jsme ovšem zatím neověřili. U nás nabízená verze G Flex2 má menší porci vnitřní paměti (16 GB), a tím pádem i „pouze“ 3 GB RAM.

Smartphone to možná vylučuje z bitvy o absolutně nejvyšší příčky v benchmarcích, ale výkon G Flex2 rozhodně nepostrádá. Testovali jsme nefinální vzorek a nová 64bitová verze AnTuTu nám ukázala úctyhodné skóre téměř 54 000 bodů. To zatím žádný jiný smartphone nedokázal. Skóre se blíží tomu, kterého jsme dosáhli u špičkového tabletu Nvidia Shield s čipsetem Tegra K1 (56 500 bodů).

Jisté je, že až na výjimky, kdy byl telefon zahlcen prvotní instalací spousty aplikací, běhá systém bleskurychle a skvěle reaguje na uživatelské pokyny. Především různá gesta jsou tu interpretována naprosto samozřejmě, o čemž se často může druhému korejskému výrobci zdát. Z G Flex2 a jeho cenovky budou mít u Samsungu nejspíš vrásky.

Výbava téměř bez chybičky

LG G Flex2 je opravdu skvěle vybavený smartphone. Najdeme u něj podporu prakticky všech moderních technologií, které lze v současnosti vůbec mít. NFC a LTE jsou samozřejmostí, LG jde ovšem o kousek dál. Smartphone standardně podporuje LTE-A (to zatím u nás vlastně nevyužijete, ale do budoucna je dobré s ním počítat) nebo třeba telefonování přes LTE – VoLTE.

Jednou z novinek ve výbavě je slot na paměťové karty, který budou uživatelé nejspíš potřebovat. V testovacím kousku nám totiž po nainstalování sady našich oblíbených aplikací zbylo jen něco přes 5 GB místa. LG se také chlubí rychlým nabíjením – za 40 minut se nabije na polovinu kapacity, ale samozřejmě to platí jen s dodávanou originální nabíječkou. Mimochodem, baterie by také neměla být slabinou . Je sice nevýměnná a kapacita 3 000 mAh není žádný rekord, ale zdá se, že den na jedno nabití nebude vůbec žádný problém. Uvidíme, jak se bude smartphone chovat při klasickém testu.

Velké naděje také budí fotoaparát, ale zatím je v našich očích úplně nenaplnil. Opět musíme zopakovat, že jsme ovšem zkoušeli jeden z předsériových vzorků s nefinálním firmwarem. G Flex2 má stejný foťák jako skvělé LG G3 a jeho fotoaparát je v současnosti jedním z nejlepších na trhu. Flex přebírá jak laserové ostření, tak optickou stabilizaci. Při fotografování ve ztížených světelných podmínkách nás ovšem foťák úplně nepřesvědčil, snímky jsou trochu bledé a i šum občas vystupuje do popředí. Přitom v LG se nám chlubili, že obrazovou kvalitu oproti G3 ještě vylepšili. Tak zatím budeme věřit, že finální vzorky opravdu přinesou zlepšení. Aby bylo jasno, foťák je i v aktuální verzi výborný, jen mu na absolutní vrchol krůček chybí. Pokud v LG dodrží sliby, neměl by to být problém.

Extratřída, co zaujme

LG G Flex2 není na první pohled o moc jiný telefon než loňský model G Flex. Vlastně může působit trochu nudně, byť jeho vzhled je atraktivní. Není totiž zdaleka tak inovativní jako loňský model. Jenže to je vlastně úplně jedno. Koncept, který v praxi moc nefungoval, totiž tentokrát LG dopracovalo do skvěle použitelné podoby. Pro G Flex2 je konstatování, že je to vlastně jen další špičkový smartphone, komplimentem.

Je to velmi vyvážený a propracovaný kousek, který si navíc získá pozornost prohnutým displejem. Mnozí budou tvrdit, že prohnutý displej je zbytečnost. Ano, při sledování videa vás nevtáhne do děje, jak to LG tvrdí. Ale z hlediska ergonomie nebo odolnosti telefonu podle nás určitý význam má.

Není to dokonalý kousek, třeba čelní foťák s rozlišením 2 megapixely nenadchne selfie-fanatiky, jiný by rád třeba QHD displej. Určitě se najdou uživatelé, kteří budou tvrdit, že by špičkový model pro letošní rok měl mít čtečku otisků prstů. To jsou ovšem z našeho pohledu spíše drobnosti.

Se zaváděcí cenou 16 990 korun není LG G Flex2 vůbec levný, to nebudeme předstírat. Jenže výrobci u špičkových modelů v poslední době nasadili opravdu extrémní cenovky a v případě nových modelů může být vzhledem k hodně nepříznivému kurzu dolaru ještě hůř. Jestli tedy toužíte po jednom z nej smartphonů pro letošní rok a peníze nejsou důležité, G Flex2 je opravdu lákavou volbou.