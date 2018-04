Prohnuté špičkové LG Flex2 je v předprodeji o tři tisíce levnější

LG G Flex2 se bude v Česku oficiálně prodávat od března za 19 990 korun. To je stejná cena, za jakou se loni prodávala první generace. Přesné datum dostupnosti není známé, ale předběžné informace z LG hovoří o tom, že to bude nejspíš od 10. března. Do té doby ovšem mají zákazníci možnost získat telefon výrazně levněji.

Kdo si totiž nové G Flex2 předobjedná u jednoho z vybraných prodejních partnerů (Alza.cz, Mall, Mobilní pohotovost, Mironet, HP Tronic či TS Bohemia), nebo si zajde předobjednávku vyřídit do LG showroomu v Praze, získá tento špičkový smartphone za vcelku atraktivních 16 990 korun. Ve zmíněných obchodech by se tato cena měla objevit během dnešního dne, v době psaní článku u většiny z nich, pokud byl model v nabídce, svítila oficiální o tři tisíce korun vyšší cenovka.

G Flex2 je vlastně první z letošních supersmartphonů, který se dostává na náš trh. Cena necelých 17 tisíc korun je opravdu lákavá, vždyť G Flex2 je v podstatě soupeřem pro rovněž nezvyklý Samsung Galaxy Note Edge. A ten stojí ohromujících 23 499 korun.

Zůstane akční cena natrvalo? Pokud zvolí LG stejnou taktiku jako loni s modelem G3, tak by i u novinky mohla zůstat předprodejová cena i po skončení akce. Loni totiž LG předprodávalo model G3 za 13 999 korun a následně mělo stát 16 200 korun (více zde). Jenže cena se pak nezměnila. A bylo to dobré rozhodnutí, telefon se prodával dobře, protože konkurence trvala na vysokých cenách mnohem déle.

U LG přitom získáte neméně atraktivní smartphone. Jeho displej sice nemá QHD rozlišení jako ten u samsungu, zato je prohnutý, a tudíž odolnější třeba při pádu. Úhlopříčka 5,5 palce je téměř stejná jako 5,6 palce u Notu Edge. Note má navíc dotykové pero S-Pen, ale LG kontruje zadním krytem, u kterého se samy opraví drobné šrámy. LG má také výkonnější procesor Qualcomm Snapdragon 810 a nový Android 5.0 Lollipop.

Novince nechybí slot na paměťové karty Micro SD a přístroj také díky zmenšenému displeji padne mnohem lépe do ruky než předchůdce. LG se chlubí také tím, že je telefon připraven pro technologii VoLTE, tedy telefonování přímo přes LTE sítě. Těšíme se také na 13Mpix fotoaparát s laserovým ostřením.

Není pochyb o tom, že LG G Flex2 bude po větší část letošního roku patřit na samotnou špičku mezi chytrými telefony. Kromě Notu Edge mu budou soupeři také třeba chystaný Samsung Galaxy S6 (včetně verze Edge), nástupce HTC One M8 nebo také nástupce vynikajícího loňského LG G3. Minimálně soupeři od Samsungu a HTC nebudou výrazněji levnější, než je zaváděcí cena G Flex2. A přitom také nebudou mít výrazně lepší výbavu, ta bude téměř totožná.

LG očekává, že první várka telefonů, která do Česka počátkem března dorazí, neuspokojí kompletní poptávku. Pokud tedy nechcete čekat neúměrně dlouho, objednejte si jej co nejdříve. Zaváděcí cena ovšem platí pro všechny předobjednávky, i kdyby se na ně mělo dostat až v některé z dalších várek.