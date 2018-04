Ohnutý telefon je lepší a hezčí. Vydrží toho víc než předchůdce

Z dálky na novinku moc nevypadá, ale zblízka je jasné, že nové LG G Flex2 je zcela novým a kompletně přepracovaným modelem. Design prošel změnou, takže novinka dostala rysy bližší aktuální modelové řadě výrobce s tím, že v ní patří ke smartphonům s docela překvapivým zdůrazněním některých hran. To hezky kontrastuje s celkovým zaoblením telefonu, G Flex2 je opravdový elegán.

Proti předchozí generaci prohnutého smartphonu se LG podařilo novinku zmenšit, a to docela výrazně. Jenže je to na úkor velikosti displeje – ten má u nového provedení úhlopříčku 5,5 palce, zatímco loňský model měl šestipalcový panel. V tomto světle tedy nevypadá pokles rozměrů z 160,5 x 81,6 x 8,7 mm na aktuální hodnoty 149,1 x 75,3 x 7,1 – 9,3 mm nijak zázračně. Potvrzuje to i pohled do dalších tabulek, G Flex2 je mírně větší než sesterské LG G3 se stejně velikým displejem. Prohnutý telefon, který by měl být z principu trochu kompaktnější, tu hřeší tím, že neklade takový důraz na minimalizaci ploch pod a nad displejem.

I přesto však platí, že G Flex2 se na tak velký smartphone drží překvapivě dobře. Možná i lépe než malinko menší G3. Může za to pochopitelně prohnutí telefonu, které je tentokrát výraznější než u předchozí generace. Zahnutí displeje má rádius 700 milimetrů, záda jsou ještě „ostřeji“ prohnutá, rádius se tu mění od 400 do 600 milimetrů. To má za následek zajímavý efekt, kdy je telefon na krajích tenčí a uprostřed tlustší. Docela to pomáhá usazení smartphonu do dlaně, především v případě, kdy chcete telefon v jedné ruce držet a druhou ho ovládat.

Design novinky na nás působí mnohem dospělejším a elegantnějším dojmem, pryč je mírně laciný plastový pocit z předchůdce. A to i když plastové materiály samozřejmě zůstávají. LG je navíc vylepšilo, třeba zadní kryt, který se po poškrábání sám zahojí, se tentokrát hojí mnohem rychleji – prý už během několika sekund. Samotný prohnutý displej je také odolnější, takže by mělo nové LG vydržet hodně i při pádech. Tohle je bez diskuse smartphone s nejnižší náchylností na rozbití displeje při pádu na zem.

Nový extrémně výkonný hardware smartphonu zatím moc hodnotit nemůžeme. Qualcomm Snapdragon 810 se 64bitovou architekturou bude bez pochyby letošní extratřídou, ale na vystavených prototypech se to moc neprojevovalo, na LG se kousky docela zadrhávaly. A to jsme v poslední době firmu chválili za dobré vyladění systému. Do startu prodeje se však snad všechno podaří napravit. Vždyť nový Android 5.0 Lollipop, který na smartphonu běží, by si měl se 64bitovým hardwarem rozumět velmi dobře. A porce 2 GB RAM a grafika Adreno 410 musejí pro potřeby i nejnáročnějších uživatelů stačit. Systém má opět typickou grafickou nadstavbu výrobce, která působí elegantním dojmem.

U loňského modelu G Flex jsme nebyli v praxi moc nadšeni z jeho prohnutého displeje. Ten je sice technickou zajímavostí a přispívá k odolnosti telefonu, ale rozlišení HD (720 x 1 280 pixelů) na šestipalcové úhlopříčce nás nenadchlo. Navíc rastr tu byl výraznější nejspíš i kvůli ohebné technologii displeje. U novinky je vše mnohem lepší, displej je hezky jemný, i když nemá špičkové QHD rozlišení. Dle našeho názoru je Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) na dané úhlopříčce plně dostačující a displej se nám líbí.

Líbit se bude nejspíš i fotoaparát. Ten je totiž v podstatě shodný s tím v LG G3, takže novinka bude patřit k nejlepším fotomobilům na trhu. Přispívá k tomu i technika v podobě extrémně rychlého laserového ostření a také optická stabilizace obrazu. Jelikož G3 je jedním z aktuálně nejlepších fotomobilů, není důvod, proč by se G Flex2 neměl zařadit po jeho bok.

Nový model také bude nejspíš lákat na slušnou výdrž baterie. Ta má kapacitu 3 000 mAh, tedy opět stejně jako u modelu G3. Modernější hardware a méně žravý displej s nižším rozlišením by měly znamenat delší výdrž než u G3 i než u předchozího modelu G Flex. Zajímavostí novinky je i rychlé nabíjení. Asi 60 % kapacity je schopný telefon dobít během pouhých 30 minut, takže i chvilkové zapojení telefonu na nabíječku zajistí slušnou porci energie.

Nové LG G Flex2 není tak revoluční a nezvyklý telefon jako jeho předchůdce. Je však ve všech ohledech vylepšený a působí mnohem dospělejším dojmem. Jestliže loňský model byl spíše kusem pro nadšence, u G Flex2 vidíme potenciál k většímu rozšíření. Je to totiž celkově mnohem praktičtější smartphone, jeden z nejpraktičtějších v top třídě. Jenže celkový úspěch bude záviset i na ceně, která byla u předchozího modelu dost extrémní. Nedá se příliš očekávat, že by novinka zlevnila razantně. Ale můžeme doufat, že i vzhledem k celkově příznivé cenové politice LG bude tento technicky i prakticky atraktivní smartphone dostupnější.