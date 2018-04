Opravdu to funguje. Podívejte se, jak se sám opraví poškrábaný kryt

G Flex je hvězdou stánku LG na veletrhu CES v Las Vegas, i když byl představen již loni na podzim. Jenže se prodává jen omezeně a především na domácím jihokorejském trhu, takže většina novinářů měla možnost vidět ho až zde ve Vegas.

Zadní část je potažena materiálem, který má samoopravovací schopnosti. Zní to zvláštně, ale v reálu to funguje překvapivě dobře. Detaily si můžete prohlédnout na videu, my dodáme pár detailů.

V každém případě se umí zacelit jen drobnější škrábance, respektive jen odřeniny, které se při běžném používání telefonu objeví nejpravděpodobněji. Hluboké vrypy se zacelit nedokážou.

Při demonstraci na stánku LG se kryt nejdříve umístil do speciálního přístroje, kde kovové štětiny imitují běžné ošoupávání mobilu. Po chvíli se na krytu objeví odřeniny. Nikoliv hluboké, ale dobře patrné. Pak si již obsluhující personál vzal telefon do dlaní a snažil se ho zahřát. Tlakem a teplotou v dlaních se během minuty všechny vrypy zacelily.

Viděli jsme to na vlastní oči, opravdu to funguje. Otázkou je, kolik takový potah krytu stojí a nakolik může zvýšit cenu přístroje. A teď není řeč o G Flex, to je pro LG demonstrační přístroj, na jehož prodeji může klidně prodělávat. Uvidíme, jestli LG přidá tuto nanovrstvu na kryt i pro nějaký masový produkt a jestli to ovlivní jeho cenu.

Otázkou také je, na jak dlouho si materiál udrží tyto samoregenerační schopnosti a dokáže udržet kryt v dokonalé formě. Ale to ukáže až praxe. Zatím můžeme LG zatleskat za opravdu zajímavou a podle všeho i praktickou inovaci.