Nejpokročilejší smartphony mají netypické displeje, podívejte se

Jsou to asi dva nejzvláštnější smartphony, které si mohou zákazníci v současnosti pořídit. LG G Flex2 navazuje na loňský prohnutý model G Flex, je však mnohem praktičtější. Třeba i proto, že je menší a má displej s vyšším rozlišením. Samsung Galaxy S6 edge je jasnou odpovědí největšího korejského výrobce smartphonů na nedávnou kritiku. V každém ohledu se dere na absolutní špičku současné produkce.

Jde hlavně o vzhled

Co si budeme nalhávat, kouzla s ohýbáním displejů nejsou v praxi vlastně o ničem jiném než o designu. A o právu výrobce křičet do celého světa, jaký technický unikát to má v nabídce. Obě kritéria splňují Galaxy S6 edge a G Flex2 do puntíku. Nikdo jiný nic takového nenabízí, navíc každý výrobce se vydal svým vlastním směrem, takže si tolik nelezou do zelí.

S6 edge a G Flex2 sice vyznávají podobnou filozofii individuality, ale v praxi nejspíš osloví zcela jiné publikum. Naznačuje to už design. Topmodel od Samsungu se tváří poměrně subtilně a udržuje si relativně kompaktní rozměry, a to i díky úhlopříčce displeje 5,1 palce. Špička od LG má výrazně větší 5,5palcový panel, takže také patřičně narostla.

Telefony vyznávají jiný vizuální styl. Samsung vsadil na kombinaci kovu a skla a po dlouhé době působí topmodel korejské značky opravdu luxusním dojmem. Ani LG se nenechá ve stylu zahanbit, jeho plastová imitace broušeného kovu vypadá skvěle a je obrovská škoda, že LG sem (alespoň zatím) vozí jen šedou barevnou variantu, protože červenému kousku sluší jeho kryt ještě více. Mimochodem, nabídka barev u Samsungu by měla být opravdu pestrá, což S6 ještě dodá na stylu.

S6 edge není příliš fotogenický telefon, respektive na snímcích nevynikne to, jak působí v reálu. V praxi okamžitě jeho nezvyklé provedení upoutá pozornost a doslova do okolí křičí, jak je telefon jiný. To LG paradoxně působí konzervativnějším dojmem. Jeho tvary jsou elegantní a zahnutí je tu jako určitý bonus navíc. Vůbec si ho nemusíte všimnout na první pohled, jako zvláštnost působí prohnutí až „v druhém plánu“. V G Flex2 se podle našeho názoru jeho krása více skrývá a uživatel ji objevuje postupně, u Galaxy S6 edge dostává od první chvíle „plnou dávku“.

Ergonomie s otazníky

Nezvyklá řešení displejů přinášejí určité ergonomické otazníky. O praktičnosti zahnutého displeje LG jsme toho napsali dost už u minulé generace, která patřila k opravdu přerostlým telefonům. Novinka druhé generace je přece jen kompaktnější kousek. Byť je o něco větší než třeba LG G3 se stejnou úhlopříčkou, nepůsobí jako zbytečně přerostlý obr. Ale nenechte se mýlit, je to opravdu veliký smarpthone. Díky zahnutí však příjemně sedne do dlaně a výborně se také drží u ucha.

Větší rozměry LG však nemusí sednout každému, z tohoto hlediska bude mít Samsung Galaxy S6 edge situaci trochu snazší. Ani on není žádný drobeček, byť vizuálně se tváří mnohem menší než klasický S6, ale to je jen klam. Ale mezi top smartphony prostě patří k těm kompaktnějším modelům. V ruce tak sedí na svou kategorii relativně dobře. Jenže zahnutí displeje, které vlastně znamená, že má telefon velmi úzké boční hrany, zase nemusí být při držení v ruce pro každého moc pohodlné. Při krátkém porovnání novinek jsme také nestihli zjistit, jestli budou přehnuté části displeje samsungu důvodem nechtěných dotyků a povelů. Ale stát se to asi může.

U Samsungu navíc přehnutým hranám nevymýšleli kdovíjaké funkční speciality, takže jsou opravdu spíš stylovou než praktickou záležitostí. Samozřejmě ani LG nemá žádnou speciální softwarovou funkci, která by prohnutí nějak využívala. Na druhou stranu prohnutí dokáže při případném pádu částečně ochránit displej telefonu před rozbitím. Netvrdíme, že se displej nerozbije, ale riziko je tu trochu nižší než u běžných smartphonů. LG navíc boduje i „samohojící“ schopností zadního krytu, která byla mezigeneračně vylepšena. Funguje výborně, plastové tělo smartphonu vypadá i po týdnu používání pořád jako nové. Očekáváme, že u S6 edge se po takové době začnou přeci jenom na skleněné ploše objevovat nesmazatelné šrámy.

Rozdíly ve výbavě

Oba špičkoví soupeři se výrazně liší výbavou. Jistě, věci jako LTE, NFC, infraport nebo spoustu vnitřní paměti můžeme považovat za samozřejmost, stejně jako nový Android 5.0 Lollipop. Ale tím vlastně podobnosti končí. LG dostalo nový procesor Qualcomm Snapdragon 810, jehož problémy s přehříváním jsou hodně propírány. V praxi to není nic strašného, nicméně v extrémních situacích může vyšší zahřívání výkon telefonu negativně ovlivnit. Samsung má mnohem výkonnější vlastní čipset Exynos 7420. Ale v praxi pozná rozdíly málokdo.

Rozdílné jsou i displeje, a to nejen způsobem zahnutí. LG má úhlopříčku 5,5 palce a rozlišení Full HD, tedy 1 920 × 1 080 pixelů, Samsung se chlubí QHD, tedy 2 560 × 1 440 pixelů. Rozdíl v jemnosti hovoří výrazně ve prospěch samsungu, je to 577 oproti 403 pixelům na palec. Ale opět můžeme konstatovat, že rozdíl v jemnosti řada uživatelů v praxi ani nezaregistruje. Byť celkově je panel samsungu atraktivnější, jenže to i díky dalším vlastnostem jako třeba vyššímu jasu a jinému podání barev. LG sází tradičně na věrnější barevné podání. A jeho prohnutý displej uživatele opravdu v některých případech trochu více vtáhne do děje.

Rozdíly pokračují i dále. Samsung nenechal nic náhodě a svůj smartphone nacpal třeba senzory pro měření tepu, čtečkou otisků prstů nebo bezdrátovým dobíjením. LG nic takového nemá, pochlubit se ovšem může slotem na paměťové karty, který v Samsungu vynechali. Hodně zajímavý bude i souboj fotoaparátů, LG má třináctimegapixelový modul s laserovým ostřením a stabilizací obrazu známý z modelu G3. Ten byl asi nejlepším fotomobilem loňského roku, takže očekávání u G Flex 2 jsou vysoká.

Samsung na foťáku oproti loňsku hodně zapracoval, rozlišení 16 megapixelů je tu rovněž doplněno stabilizací obrazu a výrobce se chlubí výrazně vylepšenou světelností objektivu, a tedy skvělou schopností pořizovat snímky v horším světle. Verdikt si ovšem ponecháme až na samostatné srovnání fotoaparátů ve chvíli, kdy budeme mít všechny topmodely ve finální verzi. Na milovníky selfie více myslí v Samsungu, čelní foťák S6 edge má rozlišení 5 megapixelů oproti dvěma u G Flex2.

Vysoké ceny

Obě letošní hračky pro fanoušky špičkové a netypické techniky jsou hodně drahé, jejich cenovka je pro běžného uživatele až absurdní. Za LG si firma oficiálně žádá 19 990 korun a tato cena platí třeba v oficiálním kamenném obchodě LG. Někteří internetoví prodejci ovšem drží cenu na úrovni té, která platila v předprodeji, a tak lze G Flex 2 reálně sehnat za 16 990 korun. Otázkou je, jak dlouho tento stav vydrží. Každopádně bude LG vždy levnější než Samsung Galaxy S6 edge.

Ten totiž vyjde v základní konfiguraci se 32 GB vnitřní paměti na 23 799 korun a varianty se 64 a 128 GB paměti budou pochopitelně ještě dražší. Je to nejnadupanější a „nejfrajerštější“ smartphone současnosti, ale cena je opravdu extrémní.