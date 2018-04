LG F9200 - QWERTY klávesnice od boku

Server Engadget zveřejnil první obrázky nového LG, které má plnohodnotnou QWERTY klávesnici, která se vysouvá z boku přístroje. Nový model F9200 navazuje na předchozí model stejné koncepce F9100. Oproti předchůdci má však novinka integrovaný VGA fotoaparát a QWERTY klávesnici je možné využít i pro psaní e-mailů a textových zpráv. Předchozí model F9100 umožňoval psaní pouze zpráv Instant Messaging.

Nové LG F9200 také podporuje vyzvánění ve formátu MP3. Telefon pracuje jen v amerických pásmech GSM a je určeno pro operátora Cingular. Do prodeje by se měl dostat tento zajímavý mobil do konce letošního roku. Evropská varianta telefonu s výsuvnou QWERTY klávesnicí se prozatím nepřipravuje, respektive o tom nejsou žádné informace.



LG F9200. Fotografie pocházejí ze serveru Engadget.