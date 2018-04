LG F7250T - první LG s Push to Talk

LG chystá nový vysouvací mobil F7250T. Telefon vychází z modelu F7250, o kterém jsme vás informovali již před časem v tomto článku. Výbava je u obou telefonů stejná a zahrnuje VGA fotoaparát, infraport, Javu, hlasové ovládání a vytáčení. Paměť telefonu by měla mít velikost 1 MB. Telefon se začne prodávat už tento měsíc, ve Francii jej bude nabízet operátor Orange, který provozuje službu Push to Talk pod názvem Talk Now. Telefon bude pravděpodobně i v nabídce dalších operátorů ze skupiny Orange. U nás zatím žádný operátor Push to Talk nenabízí, takže se asi této novinky jen tak nedočkáme. Možná se ale u nás bude prodávat varianta bez Push to Talk - F7250.

Nedávno LG představilo i první mobil s EDGE - model A7150, o kterém jsme vás informovali v tomto článku.

Na obrázku je LG F7250. Verze F7250T se bude pravděpodobně odlišovat jen jiným barevným provedením, jak ukazují fotografie na serveru MobiFrance.com.