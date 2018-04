LG F2400 - první LG s Bluetooth přichází

Ačkoliv LG patří k nejvetším výrobcům na světě, na našem trhu se zatím tato značka prezentovala spíše modely nižší výkonnostní třídy. Největší úspěch zatím slavilo tzv. Sámerovo véčko LG L1100.

Na tento celkem úspěšný model by firma jistě ráda navázala, a tak přichází s novým kompaktním véčkem F2400. To je sice postavené na stejné platformě, ale nově si pochlubí také podporou technologie Bluetooth a má také o něco větší paměť.

Vzhled - působí bytelně

F2400 je v základu další z řady klasických véček, kterých jsme od korejských výrobců již viděli desítky. V rámci jistých standardů se ovšem výrobci design povedl. Šedostříbrný telefon o rozměrech 88 × 46 × 24 milimetrů vypadá skutečně elegantně. Do ruky padne jako ulitý a při váze 85 gramů ani nepoznáte, že ho máte v kapse.





Na přední straně telefonu váš pohled jistě upoutá nezvykle velký vnější displej. Je aktivní, vyrobený technologií OLED a dokáže krásně ostře a čitelně zobrazit až 65 tisíc barev. Jeho rozlišení je 96 × 96 bodů. Za normálních okolností je vypnutý, k životu ho probudí až stisk některého z bočních tlačítek. Displej ukazuje aktuální čas, datum, stav baterie a sílu signál.

Pod displejem se nachází čočka VGA fotoaparátu lemovaná lesklým stříbrným proužkem. Čočka je umístěna poměrně hluboko a usazuje se k ní prach. Těžko se pak odsud dostává. Okolo objektivu jsou nenápadně umístěny diody, které po aktivování bočním tlačítkem vydávají poměrně intenzivní světlo. Po obvodu telefonu vede poměrně masivní metalizovaný pruh, který dodává dojem bytelnosti. Velmi elegantně působí jeho rozšíření v horní čísti telefonu. Na pravém boku přístroje nalezneme jediné tlačítko s nápisem Shot. V zavřeném stavu slouží k aktivování vnějšího displeje a k vyvolání jednoduchého textového menu.

Kromě fotoaparátu můžete v tomto minimenu spustit prezentaci fotografií na vnějším displeji nebo zapnout již výše zmiňovanou svítilnu. Dvě tlačítka pro ovládání hlasitosti jsou umístěna na druhém boku telefonu. V zavřeném stavu slouží pro pohyb v textovém menu. Na této straně se nachází také konektor pro připojení sluchátek chráněný pryžovou krytkou. Spodní strana je tradičně vyhrazena systémovému konektoru.

Na zadní straně zaujme snad jen výrazné poutko pro zavěšení na krk. Většinu prostoru totiž zabírá šedý kryt baterie s vylisovaným logem výrobce. Pokud se pokusíte tento kryt sejmout, zjistíte, že drží opravdu jako přibitý.

Při prvním pokusu o vložení SIM karty vás tak novinka od LG trošku potrápí. Pod krytem se nachází baterie Li-ion o kapacitě 750 mAh, se kterou by měl telefon vydržet až 2,5 hodiny hovoru nebo 300 hodin v pohotovosti. V praxi nás výdrž akumulátoru neohromila, během intenzivního testování jsme dokázali telefon vybít i za jediný den.

Klávesnice - véčková klasika



Zpočátku budete mít s otevřením véčka možná trochu problémy. Oba díly do sebe totiž dokonale zapadají, a tak je někdy těžké v rychlosti vrazit palec na správné místo. Je to však jen otázka zvyku. V kloubu se ukrývá slabá pružinka, vrchní díl tak stačí pouze trochu nadzvednout a telefon zbytek práce vykoná za vás. Kromě displeje vás uvnitř telefonu zaujme zejména velmi intenzivní modré podsvícení klávesnice.

Modrá barva zvýrazňuje velké a dobře čitelné popisky numerických tlačítek. I uživatel se slabším zrakem nebude mít s psaním problémy. Jako u drtivé většiny véček si klávesnice zaslouží pochvalu. Jednotlivé klávesy sice nelze dobře rozeznat po hmatu, ale výrobce jim naštěstí vyhradil hodně místa. Při psaní se do tlačítek nemusíte nijak zběsile opírat, i lehký stisk doprovází výrazné cvaknutí.

Rozložení funkčních tlačítek je stejné jako u ostatních telefonů od LG. Výrobce standardně používá dvě tlačítka s barevnými sluchátky pro ovládání hovorů, korekční „C“ pro mazání znaků a čtyřsměrnou navigační klávesu s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Dále zde najdete dvě kontextové klávesy pro pohyb v menu a dvě tlačítka pro rychlou aktivaci nastavených funkcí. Jedním se spouští kalendář a druhým se dostanete do menu stažených souborů.

Výrobce jako by trochu tápal k čemu všechny klávesy využít. Tlačítko stažených souborů totiž u předešlých véček aktivovalo fotoaparát a duplikovalo tak další klávesu umístěnou na boku jen několik milimetrů stranou.

Displej a menu

Displej je stále stejný ale drží vysoký standard předešlých modelů. Při rozměrech 28 × 35 milimetrů nabízí rozlišení 128 × 16 pixelů. Stejně jako vnější displej umí zobrazit až 65 tisíc barev, ale použitá technologie je tentokrát TFT. Ačkoliv se jeho kontrast zdá vynikající, na sluníčku se nám nečetl nejlépe.

Rovnou z úvodní obrazovky se můžete stiskem navigační klávesy rychle přesunout do menu oblíbených položek, telefonního seznamu nebo přepínat profily. Stejně jako u předešlých modelů je zde menu nových událostí, které se zobrazí při každém otevření telefonu, pokud máte aktivní upomínku v kalendáři nebo nepřečtenou zprávu. Občas je to docela nepříjemné - každou doručenku musíte otevřít, jinak telefon nedá pokoj.

Do hlavního menu se dostanete stiskem levé kontextové klávesy. Je trochu zvláštní, že pro přístup do menu nelze použít potvrzovací tlačítko, když všude jinde má stejnou funkci jako levá kontextová klávesa. Grafické zpracování menu je spíše průměrné. Najdete zde standardní matici 3 × 3 barevných animovaných ikonek. Reakce menu je ve většině případů okamžitá.

Zprávy – opět chybí e-mail

Kromě povinných textovek můžete s novým LG posílat i MMS zprávy a to až do velikosti 100 kB. Editor zpráv nedoznal příliš mnoho změn, ale je celkem rychlý a použitelný. Zobrazuje, kolik jste již napsali znaků, a počítá za vás do kolika zpráv se váš text rozdělí.

Nechybí podpora české T9 a je zde i možnost přidávat si své vlastní výrazy do slovníku. Při odesílání zprávy se ořeže česká diakritika. Do paměti přístroje se vejde až 250 textovek. Podobně jako u dalších modelů LG dostupných na našem trhu byste i zde marně hledali e-mailového klienta.

Telefonování - pomalé hledání

Do telefonního seznamu můžete uložit až 200 kontaktů. Každý z nich může mít až 7 položek. Kromě několika čísel je zde ještě možnost přiřadit kontaktu fotku , která se bude zobrazovat při příchozím hovoru na vnějším OLED displeji. Další položka je paradoxně e-mail, který však díky absenci poštovního klienta využijete jen na posílání MMS. Kontakty si můžete setřídit do sedmi různých uživatelských skupin.

Vlastní seznam je přehledný a jednoduchý. Zobrazuje společně kontakty uložené na SIM kartě i v paměti telefonu. Pomocí směrových kláves se stiskem nahoru nebo dolů pohybujete mezi jednotlivými kontakty. Pohybem do stran přepínáte mezi položkami aktuálního kontaktu. Kámen úrazu je však samotné vyhledávání čísel. Seznam vás sice nechává hledat podle libovolně dlouhého řetězce, ale po zadání každého písmena se telefon na chvilku odmlčí a zobrazí tolik oblíbené přesýpací hodiny.



Organizace - 20 záznamů do kalendáře

LG F2400 nabízí čtyři vyzváněcí profily, které si můžete libovolně personalizovat k obrazu svému. Na příchozí hovor upozorní až čtyřicetihlasé polyfonní melodie a vibračního vyzvánění. Kvalita zvuku během hovoru je na vynikající úrovni.

Stejně jako předchůdci F2400, i tento model nabízí poněkud zjednodušený kalendář. Lze do něj uložit pouze 20 položek. U nich si můžete nastavit datum, čas zahájení a krátký popisek. Kalendář pravděpodobně neuspokojí manažerské nároky, ale na druhou stranu je zadávání poznámek velice rychlé.

Budík je velice dobře zpracovaný, můžete jich mít v jednu chvíli nastavených až pět. Kromě času buzení je možné zvolit i dny, ve kterých se má alarm opakovat. Mezi další užitečné funkce se dá zařadit kalkulačka, převodník jednotek a hlasový záznamník. Délka hlasové poznámky je maximálně dvacet sekund.

Zábava a ostatní

Telefon podporuje Javu, takže si můžete přes WAP stahovat hry a aplikace dle libosti. Pokud jste milovníky mobilního hraní, tak této funkce nejspíš rádi využijete, neboť jediná předinstalovaná hra v telefonu je mírně řečeno nudná. Jmenuje se Action in life a skládá se ze tří netradičních disciplín, jako je vrh domácím spotřebičem do dálky, balancování na jedné noze v jedoucím autobusu a jízda na skútru po pláži. Fotoaparát nabízí jen VGA rozlišení a jedná se o stejný typ jako u předešlých modelů. Telefon nabízí jen 4 MB sdílené paměti.

Proč ho koupit? zajímavý design

logické menu Proč ho nekoupit? mnoho mušek

pomalé hledání v seznamu

slabá výbava Kdy? červenec 2005 Za kolik? 6 500Kč

Sečteno a podtrženo

Z datových funkcí nabídne novinka WAP ve verzi 2.0 a GPRS třídy 10 (4+2). K internetu se můžete připojit prostřednictvím datového kabelu. Největším tahákem tohoto modelu mělo být Bluetooh, ale s jeho funkčností jsme příliš spokojeni nebyli. S jinými telefony si testovaný vzorek moc netykal, ale možná se jedná o chybu některé z prvních verzí firmware.

V cenové kategorii do 6 500 korun je poslední dobou velmi těsno. Telefon to tak nebude mít vůbec lehké. V menu najdete různé mušky, kterých se jiní výrobci dokáží docela dobře vyvarovat. LG F2400 se nám ovšem na pohled docela líbí a vzhled bývá v této kategorii véček často nejdůležitějším kritériem.