LG F2100 - nové véčko se stereo 3D vyzváněním (preview)

LG připravuje nové véčko s označením F2100. Podobné značení zatím LG u svých modelů nepoužívá. Lze tedy předpokládat, že LG chystá kompletní obměnu svého výrobního programu a model F2100 by měl být jedním z prvních z této nové řady. Model F2100 LG zatím nepředstavilo, takže není znám ani oficiální termín uvedení na trh, ani cena telefonu. Podle některých zahraničních zdrojů by se měl telefon začít prodávat na začátku příštího roku a mělo by se jednat o středně drahý model.

Nejzajímavější vlastností nového LG je stereofonní vyzvánění s prostorovým efektem. Proto je telefon také vybaven dvěma reproduktory. Ty lze použít i pro hlasitý odposlech. MP3 přehrávač ale v telefonu nenejdeme. Stereo vyzvánění již nabízí třeba Motorola E398 a i v jejím případě lze u některých melodií, k tomuto účelu speciálně připravených, využít prostorový efekt. Telefony se stereo vyzváněním chystá i Samsung (X900, X910). V obou modelech Samsungu a i v Motorole ale je i MP3 přehrávač.

Nové LG F2100 má zajímavý design s integrovanou anténou. Telefon je výrazně zaoblený a bude se dodávat v několika barevných variantách. Zatím je ale k dispozici jen obrázek oranžovo stříbrné verze. Připravované véčko má rozměry 90 x 47 x 23 milimetrů a hmotnost 90 gramů. LG vybavilo telefon dvěma barevnými displeji. Hlavní displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a podporou zobrazení 262 000 barev, venkovní displej pak má rozlišení 96 x 96 obrazových bodů a taktéž dokáže zobrazit 65 000 barev. Oba displeje jsou aktivní (TFT).

Z další výbavy LG F2100 stojí za zmínku GPRS třídy 10, klient pro Instant Messaging, Java MIDP 2.0 a Wap 2.0. Telefon samozřejmě podporuje všechny varianty textových zpráv a to včetně MMS a prediktivního slovníku T9. Integrovaný fotoaparát má VGA rozlišení a lze pomocí něj pořizovat i videonahrávky, které pak telefon samozřejmě dokáže i přehrávat. Na další podrobnosti ohledně nového véčka LG si budeme muset počkat, až jej výrobce oficiálně představí.