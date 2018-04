LG chytlo druhou mízu. Nové androidy mají líbivý design a ostré hrany

Zdá se, že jihokorejské LG vyplýtvalo veškerou příslovečnou munici již před největší mobilní událostí roku, barcelonským kongresem. Během víkendu firma představila křížence telefonu a tabletu Optimus Vu a také Optimus Tag, čistokrevný tablet s podporou LTE.

Řada Optimus L se od předešlých telefonů liší designem. Navazuje na styl definovaný povedeným smartphonem Prada 3.0, který vsadil na tenký profil spolu s ostře řezanými hranami a kovovým obvodovým rámečkem. To novinkám dává jistotu snadné rozpoznatelnosti a díky odlišnému designu nehrozí ani telefonát z pravního oddělení Applu. U LG jsou ostatně přesvědčeni, že je design pro zákazníky při výběru telefonu stále tím hlavním nebo druhým nejdůležitějším faktorem.

Nejlépe vybavený L7 zaujme 4,3" kapacitním displejem, patrně technologie NOVA s vysokým jasem, která byla k vidění i u nové Prady. Přístroj bude distribuován už se "čtyřkovým" androidem ICS a měl by využívat čtyřjádrového čipsetu. Podrobné specifikace ale zatím nejsou známy a společnost se jimi pochlubí zřejmě až v Barceloně.

L5 bude rozměrově malinko menším zařízením, což signalizuje čtyřpalcová zobrazovací jednotka. Hnacím motorem Androidu 4.0 by pak v tomto případě mohlo být nějaké dvoujádro. Platí ale, že jde pouze o spekulaci, jelikož přesné parametry neznáme. Obě zařízení by se měla dostat do prodeje během druhého kvartálu roku.

Méně náročnou klientelu pak zaujme Optimus L3 s 3,2" displejem, Androidem 2.3 Gingerbread a 1 500 mAh baterií. Přístroj by se měl dostat na trh už v březnu, tedy citelně dříve než vybavenější dvojice.

LG zatím není skoupé jen na technické parametry, také produktových fotografií je v tuto chvíli zoufalý nedostatek. Článková fotka nicméně zachycuje celou trojici pohromadě. Víme, že vlevo je Optimus L3, napravo pak L5, "el-sedmičku" pak bruneta třímá uprostřed.