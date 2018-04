LG G4 ještě není na světě, ale firma už chystá ještě lepší smartphone

Firma LG po úspěchu modelu G3 jako by chytila druhý dech. Její plány na letošní rok jsou totiž velmi ambiciózní a mimo jiné počítají s uvedením nové čipové sady.

Ačkoli si na rozdíl od Samsungu nestěžuje na přehřívání modelu G Flex 2 vybaveného Snapdragonem 810, zřejmě chce alespoň částečně omezit závislost na společnosti Qualcomm.

Pokud by se návrh a následné testy vlastního mobilního hardwaru vydařily, nebyla by značka limitována možnou nedostupností čipsetů při vysoké poptávce mnoha velkých odběratelů.

Podle korejského serveru Digital Times by chystaný čip měl využívat čtyř výkonných jader architektury Cortex-A72 a čyřjádro Cortex-A53 ve známé konfiguraci big.LITTLE. Vykreslování grafiky pak má mít na starost nejnovější model Mali T880. Tyto čipy používá u svých SoC i Samsung. Zatím bezejmenná čipová sada se má vyrábět 20nm výrobním procesem na linkách tchajwanské společnosti TSMC, která je mimo jiné důležitým článkem dodavatelského řetězce Applu.

Chystaný projekt není u LG první svého druhu. Společnost již má na kontě vlastní čipset jménem NUCLUN, který pohání phablet G3 Screen. Jeho výkon je však průměrný a díru do světa s ním výrobce rozhodně neudělal. Naproti tomu připravovaný čipset by měl být po stránce výkonu ekvivalentem Snapdragonu 810.

Co se týče data uvedení, předpokládá se, že by linky mohly začít čipsety chrlit přibližně za půl roku. Je tedy zřejmé, že u nástupce modelu G3 se ještě neobjeví. G4 s částečně kovovým tělem by se totiž měl na trhu objevit v dubnu, nebo květnu.

Ceny topmodelů od LG budou kopírovat konkurenci

Na druhou polovinu roku ovšem korejský výrobce chystá smartphone, kvůli kterému G4 přijde o pozici topmodelu. Lepší výbava (a možná i dílenské zpracování) ovšem bude znamenat vyšší cenu. Dosud tajemný model by tak mohl být v prodeji za cenu přes 900 dolarů (přes 22 tisíc korun).

Novinka má být v porovnání s G4 dražší asi o desetinu. To by ovšem znamenalo, že i G4 bude poměrně drahým smartphonem. Přitom současná G3 kromě QHD panelu a celkově výborných parametrů od samého počátku boduje i příznivou cenou.



Podle serveru Korea Times chystá LG příchod modelu G4 doplnit masivní reklamní kampaní napříč Evropou, Koreou i Spojenými státy. Výrobce by chtěl jen během letošního roku prodat nejméně 10 milionů kusů tohoto smartphonu. Jeho předchůdce, jenž je dosud nejúspěšnějším smartphonem stáje, se podle šéfa mobilní divize Cho Junoa, od uvedení loni v květnu prodalo mezi 6 a 7 miliony. LG tak předpokládá, že o jeho nástupce bude mezi kupujícími ještě větší zájem.