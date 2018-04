Připravované super LG zadupe výkonem Samsung Galaxy S III do země

LG podle informací serveru BriefMobile připravuje nový, extrémně výkonný smartphone LS970, který by svou výbavou měl výrazně překonat nový Samsung Galaxy S III. Hlavní lákadlo? Extrémní výkon.

Ten by měl chystanému telefonu dodávat nový čtyřjádrový procesor Qualcom Snapdragon S4 s jádry Krait. Ta jsou, na rozdíl od všech v současnosti používaných čtyřjader, postavena na nejmodernější architektuře ARM Cortex A15, zatímco Samsung u svého procesoru Exynos (a také Nvidia u Tegry 3 a Huaewei u svého procesoru pro model D Quad) používá starší architekturu Cortex A9. Nová architektura nabídne při stejném taktu a počtu jader větší výkon a nižší spotřebu.

Chystané LG LS970 bude pravděpodobně prvním smartphonem s novým procesorem. Takt jader by měl být 1,5 GHz. Doposud se ve smartphonech objevovala pouze dvoujádrová varianta Snapdragonu S4 se stejným taktem, která se svým výkonem může blížit současným čtyřjádrům. Dvoujádro nové architektury má například HTC One S nebo nové japonské Sony Ericssony Xperia XS a GS.

Ke špičkovému procesoru LG přidá 2 GB RAM, což je hodnota, kterou dostal i nový americký model Optimus HD LTE. Další výkonnou novinkou bude grafika Adreno 320. Výbava dále čítá 4,67 palcový displej s rozlišením 1 280 × 768 pixelů, 13megapixelový fotoaparát a 16 GB vnitřní paměti.

Model by měl být primárně určen pro americký trh, a to především kvůli podpoře LTE. Telefon prý dostane speciální modul, který dovolí telefonování přímo přes sítě LTE, tedy za pomoci technologie Voice over LTE.

Spekuluje se o tom, že telefon nabídne pod označením Eclipse 4G LTE americký operátor Sprint. Podle informací se zdá, že nejvýkonnější smartphone LG se na trh dostane až ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.