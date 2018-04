LG celé září – Shine i jako véčko a klasický mobil

LG letos vše podřídilo svému novému hitu. Model Shine boří na domácím jihokorejském trhu rekordy a výrobce by s ním rád zopakoval úspěch předešlého modelu Chocolate i na dalších trzích. Stejně jako u „čokolády“ bude Shine postupně v prodeji v dalších konstrukčních variantách. Na únorovém kongresu 3GSM LG představilo nejen další konstrukční varianty svého modelu Shine, ale také levnější konkurenci pro iPhone vyvinutý ve spolupráci s módním domem Prada. Vysouvací Shine i Prada se vyznačují povedeným designem, za který výrobce obdržel ocenění Red Dot Design Award.

LG KU970 – turbo Shine

O původním modelu Shine, tedy vysouváku KE970, jsme vás již podrobně informovali. Zbývá tedy pouze dodat, že výrobce připravuje i verzi KU970 určenou pro sítě třetí generace. O tomto telefonu jsme vás exkluzivně informovali zde. Oproti standardní verzi se nebude telefon příliš lišit, design zůstal beze změn. Zvětšila se vestavěná paměť, přibyl druhý fotoaparát pro videohovory a v sítích třetí generace bude telefon podporovat rychlá data HSDPA a to až rychlostí 3,6 Mbps. Prozatím však není jasné, kdy se LG KU970 dostane do prodeje.





LG KE770 – Shine v klasickém kabátě

Další zajímavou novinkou je LG KE770. Jedná se o člena nové řady Shine, oproti standardnímu modelu má však klasickou konstrukci. Při krátkém seznámení s telefonem musíme ocenit povedený design, který telefon řadí mezi prémiové výrobky. Celý kryt nového LG je kovový a sklíčko displeje má zrcadlící se efekt. Samozřejmě když je displej nepodsvícený.

Telefon nabízí dvoumegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a optikou Schneider-Kreuznach. Trochu zklamání přináší displej, který má rozlišení pouze 176 x 220 obrazových bodů. Displej je samozřejmě aktivní TFT a dokáže zobrazit 262 000 barev. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a nabízí datové přenosy EDGE.

Výbava klasického Shine zahrnuje hudební přehrávač, který může využít pro uložení hudebních souborů paměťové karty formátu microSD. Využít lze i vestavěnou paměť, která má dostatečnou kapacitu 70 MB. Tenký telefon s rozměry 105 x 46 x 9,9 milimetru dále nabízí Bluetooth 1.2 se stereo profilem A2DP a USB 2.0. Špatnou zprávou je, že se s tímto modelem na našem trhu nesetkáme. Bohužel, přitom právě tento model považujeme za asi nejhezčí letošní mobil...

LG SV490 – Shine véčko

V Barceloně korejský výrobce vystavoval i rozevírací model z řady Shine. Není jisté, zda je tento telefon s označením SV490 určen pro jihokorejský trh, nebo zda se jedná o GSM verzi pro evropské zákazníky. Na výstavišti totiž k tomuto modelu chyběly veškeré informace a obsluha stánku zarytě mlčela. Podle neoficiálních informací nabídne véčko Shine hlavní displej s rozlišením QVGA, pro fotografování je připraven dvoumegapixelový fotoaparát a pro uložení multimedií bude sloužit solidní paměť s kapacitou 1 GB. Na zahájení prodeje si bude muset nějaký pátek ještě počkat.

LG Prada – konkurence pro iPhone

Zájem návštěvníků na stánku LG však nevzbuzoval žádný z modelů Shine, ale nový stylový telefon KE850, který LG připravilo s módním domem Prada. O tomto modelu se hovoří jako o jedné z konkurencí pro opěvovaný iPhone od Apple. Tomu odpovídá koncepce telefonu, který zcela postrádá klávesnici. Stejně jako iPhone se LG Prada ovládá přes rozměrný dotykový displej. Nenabízí však tak sofistikované ovládání.

Pradu jsme krátce vyzkoušeli na veletrhu CeBIT a podle nejnovějších informací není vyloučeno, že se nakonec tento model bude prodávat i u nás!

LG KS10 – první LG se Symbianem

V Barceloně LG vystavovalo i svůj první smartphone, který používá operační systém Symbian S60. Telefon umí pracovat v sítích třetí generace a nabízí podporu rychlých dat HSDPA. Rychlé datové připojení je však možné pouze (přesto u nás můžeme jen závidět) rychlostí 1,8 Mbps. QVGA displej je standardem, pro fotografování je určen dvoumegapixelový fotoaparát. Nechybí druhý fotoaparát s rozlišením VGA pro videohovory.

Ve výbavě vysouvacího mobilu s rozměry 103 x 51 x 18,5 milimetru najdeme rovněž MP3 přehrávač, Bluetooth a paměť lze rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD. Mimo sítě třetí generace nové LG pracuje i ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz). Vysouvací LG KS10 bychom na našem trhu rádi viděli. Tuto kategorii chytrých telefonů totiž prozatím monopolně ovládá finská Nokia a menší konkurence jistě neuškodí.

LG KU250 – 3G pro všechny

Mezi vystavovanými telefony jsme našli i nový model KU250, který zvítězil v programu 3G For All. Tuto soutěž vyhlásila asociace GSM Association pro levný a dostupný mobilní telefon, který by zpopularizoval služby sítí třetí generace UMTS. Nové LG KU250 tyto kritéria splňuje poměrně bohatou výbavou, která by se měla skloubit s nízkou cenou. Tu však výrobce neprozradil.

Telefon má TFT displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu a samozřejmě nechybí druhý fotoaparát pro videohovory. Ten má rozlišení VGA. Ve výbavě najdeme hudební přehrávač, Bluetooth a slot pro paměťové karty formátu microSD.

Mimo sítě třetí generace nové LG pro všechny pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz). Mobil s rozměry 110,9 x 46,7 x 15,6 milimetru by se mohl objevit i na pultech našich prodejen.

LG U830 – rozevírací čokoláda s HSDPA

Že LG ještě zcela nezanevřelo na svoji řadu „čokoládových mobilů“ Chocolate, dokládá nové véčko U830. To v elegantním černém designu nabízí podporu pro sítě třetí generace a rychlá data HSDPA (1,8 Mbps). Telefon s bohatou výbavou nabízí téměř vše, co se od mobilu v současné době očekává. Nechybí MP3 přehrávač, který se ovládá senzorovými klávesami na vrchu telefonu.

Fotoaparát má rozlišení dva megapixely, Bluetooth umožňuje připojení stereo sluchátek a paměť lze rozšířit paměťovými kartami. Hlavní displej má rozlišení QVGA.

Tento telefon měl jako jeden z prvních podporovat velkokapacitní MegaSIM karty, které lze využít i pro ukládání multimedií. Na stánku však byla vystavena varianta pro operátora 3, která tuto funkcí postrádá. Více o LG U830 naleznete zde.

LG KE500 – stříbrný vysouvák

Styl započatý novým LG Shine se projevil i v portfoliu levnějších telefonů. Nový vysouvací model KE500 si sice se Shine nespletete, ale i tak nabízí elegantní design a stříbrné barevné provedení. Funkční tlačítka jsou dotyková senzorová. Displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Pro fotografování plně postačí dvoumegapixelový fotoaparát.

Novinka KE500 je třípásmová (900/1800/1900 MHz) a nabízí podporu datových přenosů EDGE. Ve výbavě nechybí hudební přehrávač, FM rádio, Bluetooth a USB Mass Storage. Vestavěnou paměť s kapacitou 70 MB lze rozšířit pomocí paměťových karet microSD. Uživatelské prostředí využívá Flash. Tenký telefon s rozměry 97 x 47 x 13,9 milimetru možná uvidíme i na našem trhu.

LG KG130 – jednoduchost sama

Korejský výrobce nemyslí pouze na telefony z vyšších cenových tříd, ale nezapomíná ani na telefony pro méně movité zákazníky. Pro ně je připraven nový mobil KG130, který nabízí pouze základní výbavu. V té však nechybí fotoaparát, i když pouze s VGA rozlišením. Dvoupásmový (900/1800 MHz) telefon podporuje datové přenosy GPRS a tak nechybí wapový prohlížeč 2.0. Displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů zobrazí 65 000 barev. Rozměry LG KG130 jsou 103,4 x 44,1 x 18,4 milimetru.

LG KP202 – základ mezi véčky

Stejně jako model KG130 i véčko KP202 je určeno pro začínající mobilní telefonisty. Výbava obou telefonů je téměř shodná, véčko však podporuje tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz). Nechybí VGA fotoaparát. Hlavní displej véčka má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Vnější displej je pouze monochromatický a má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů. Rozměry LG KP202 jsou 86 x 45 x 19,8 milimetru. Obě dvě levná LG se budou prodávat i u nás.

LG KG275 – naprostý základ

Zcela základním model v nabídce LG je model KG275. Tento telefon nabízí pouze ty nejzákladnější funkce a jeho hlavní předností bude velmi nízká cena. Telefon postrádá fotoaparát, displej zobrazí 65 000 barev a nabízí rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Tenké jednoduché LG s rozměry 98 x 45 x 12,9 pracuje ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz) a nenabízí datovou podporu GPRS. Výhodou je velmi nízká hmotnost 59 gramů.