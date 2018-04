LG C3300 - projeďte se s véčkem ve stylu Ferrari

Integrovaná anténa, tvar kompaktního oblázku, vnější displej, integrovaný fotoaparát, praktická klávesnice, ale také jednoduchá výbava - to jsou atributy moderního véčka asijského vzoru. Po všech stránkách tyto podmínky splňuje například Samsung E330 nebo X460 a po jejich bok se téměř jako sourozenec zařadí i nové LG C3300.

Pohledné véčko nabízí svým zákazníkům exkluzivně operátor T-Mobile. S podobnými nabídkami se budeme pravděpodobně setkávat stále častěji. Operátoři mohou díky zajímavému modelu nalákat pár nových dušiček a výrobcům se odmění podporou telefonu v reklamách. Na rozdíl od předešlých véček C1100 a C2200, která nabízel T-Mobile také, přichází C3300 konečně s integrovanou anténou. Doufejme, že trčící pahýlek je definitivně mrtvý a v budoucnu se sním budeme setkávat už jen v kategorii těch nejlevnějších.

Vzhled – design jako sportovní vůz

Pro LG C3300 je charakteristická stříbrno-červená kombinace krytů. Jednotlivé barevné části do sebe velmi elegantně zapadají a nenápadné geometrické linie vytvářejí u novinky docela dobrý dojem. Telefon svými křivkami vzdáleně připomíná sportovní vůz, ale rozhodně to není takový angličák jako nedávno představené modely. Na předním krytu hraje nejdůležitější roli malý externí displej, který je pouze černobílý.

Vzhledem k čistě informativní funkci vnějšího displeje nepovažujeme chybějící barvu za velký nedostatek, alespoň má minimální spotřebu energie. Vytknout mu lze jen drobnost - při rozevření telefonu se rozsvítí jeho podsvícení, ačkoliv obraz na něm logicky zhasne. Telefon je sice minimálně 90% času zavřený, ale stejně se jedná o zbytečné plýtvání energií.

Poněkud rušivě působí na přední straně oválný rámeček s fotoaparátem a vroubkovaným sklíčkem chránícím LED diodu pro přísvit scény. Tento prvek do designu telefonu příliš nezapadá a podle našeho názoru by šel zpracovat s větší dávkou elegance. Levý bok telefonu zdobí chromované kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti, které je posunuté až do poloviny přístroje. Pro použití během hovoru by ovšem bylo vhodnější umístit jej co nejvýš směrem ke kloubu. Pokud totiž držíte telefon pevně, palec se skoro nedá ohnout tak, abyste snížili hlasitost.

Těsně nad kolébkovým tlačítkem se ukrývá konektor pro připojení sluchátek a na opačné straně telefonu najdete nenápadné tlačítko pro rychlou aktivaci fotoaparátu. To slouží zároveň jako spoušť. Zadní strana telefonu je zcela holá, kromě loga výrobce si můžete všimnout jen drobného poutka pro zavěšení na krk umístěného ve středu horní hrany. Použité plasty jsou tradičně na velmi vysoké úrovni. Materiál je tvrdý, a tak i kloub telefonu budí důvěru. Otvírání je zcela hladké, slabá pružinka jen lehce urychluje přechod do krajní polohy.

S rozměry 91 × 47 × 25 mm a hmotností 91 g je velikost tohoto véčka zcela průměrná. Chválíme použití baterie typu Li-ion o kapacitě 1000 mAh. Nabíjí se 3,5 hodiny a po té s ní telefon vydrží až 3,5 hodiny hovoru nebo 12,5 dne v pohotovostním režimu.

Klávesnice – dostatek pohodlí



Klávesnice jsou silnou stránkou většiny véčkových telefonů a ani C3300 není výjimkou. Konstrukce dovoluje výrobci vyhradit dostatek prostoru, i když telefon je ve finále docela malý. Tlačítka sice musí být plochá, aby na sebe obě části telefonu dobře dosedaly, ale nabízí díky velké ploše dostatek pohodlí.

Klávesnice LG C3300 je rozdělena na dvě části. Vrchní tlačítka se seskupují okolo kulaté navigační klávesy. Ta je tvořena chromovaným prstencem, který slouží k pohybu do stran a vnitřním potvrzovacím tlačítkem OK. Navigační tlačítko je obklopeno čtveřicí funkčních kláves. Horní dvojice kontextových kláves se zdá docela tenká a při rychlém ovládání necítíte takovou jistotu. Intuitivně je totiž tisknete v horní části, ale reagují až v místech s vyznačenou bílou tečkou. Spodní dvojice, která slouží pro rychlou aktivaci fotoaparátu a jako zkratka na T-Zones, už má rozměry dostatečné.

Stejně jako například u Sámerovy hrušky LG L1100 nám připadá trochu nelogické používat dvě nezávislá tlačítka pro rychlou aktivaci fotoaparátu. Jedno je sice na boku a jedno uvnitř, ale obě plní identickou funkci a fyzicky leží asi pět milimetrů od sebe. V režimu fotoaparátu tak můžete zabrat scénu stiskem potvrzovacího OK, speciálním tlačítkem kousek pod ním nebo dalším na boku. Přemnožení tlačítek trochu znepřehledňuje klávesnici, ale na druhou stranu máte možnost volby.

Numerická část klávesnice je uspořádána do třech sloupců, které se směrem dolů mírně zužují. Celý blok je o jednu řadu tlačítek vyšší než obvykle. Najdete zde totiž také sluchátka pro příjem nebo odmítnutí hovoru a mezi nimi korekční "c" pro mazání znaků. Nebýt úzké horní řady kontextových tlačítek zasloužila by si celkově klávesnice jedničku. Tlačítka mají minimální zdvih, výraznou odezvu a ideální tuhost. Standardně stisk tlačítka doprovází plechově znějící bubnování, ale v menu telefonu jej lze naštěstí vypnout.

Displej a menu – prověřená vyšší třída

Vnější displej nabízí rozlišení 96 × 64 bodů. V klidovém stavu na něm zjistíte, kolik je hodin, jak jste na tom se signálem a baterií, popř. další stavové informace. Při příchozím hovoru se zde zobrazuje jméno volajícího (je-li v seznamu) a pod ním celé telefonní číslo. U zpráv se zobrazí tradičně jen jejich počet. Velký barevný displej s rozlišením 128 × 160 bodů je sice pasivní, ale těžko si toho někdo všimne. Zobrazit dokáže 65 000 barev, má vynikající kontrast, rychle se překresluje a zobrazení je celkově velmi věrné. Není to absolutní špička, ale drtivá většina uživatelů s ním bude naprosto spokojena.

Menu telefonu má podobu devíti velmi jednoduchých ikon a ovládání je docela intuitivní. Nerozeznáte ovšem rozdíl mezi touto novinkou a starším modelem C2200. Jedná se o stejnou platformu a oba modely jsou uvnitř identické. Oceňujeme potvrzovací tlačítko ve středu navigační klávesy. V úvodní obrazovce se pohybem do jednotlivých směrů dostanete do telefonního seznamu, menu nových zpráv, na hlasové poznámky nebo k přepínání profilů.

Menu nových zpráv má podobu malého okénka, které se zobrazuje ve spodní části displeje, kromě ikonky tradiční obálky zde najdete také Hlasovou poštu, Plánovač a Alarmy. Když máte přijatou nepřečtenou zprávu (včetně například doručenky), vyskakuje toto okýnko při každém otevření telefonu. Odkliknete jej, že vás nezajímá, a ono za pár vteřin samo vyskočí znovu. Je také trochu zarážející, že zatímco položka Alarmy umožňuje nastavit budík, Plánovač dovolí jen prohlížet záznamy na aktuální den. V případě, že žádné nemáte uloženy, objeví se okénko s nápisem: "Seznam prázdný!", telefon hodí vás na základní obrazovku a ke kalendáři musíte proklikat tradiční cestou.

Telefonování - malá paměť a pomalé hledání

Duální telefon s pamětí na 200 telefonních čísel zřejmě nikoho příliš neohromí. LG C3300 dokáže naštěstí zobrazovat paměť SIM i telefonu zároveň. Naprosto tragické je ovšem prohledávání seznamu. Můžete zadat několik znaků, ale po zadání každého písmena se na displeji na vteřinu objeví obrovské přesýpací hodiny. Pak zmizí a zobrazí se výsledek filtrování. Nestandardní možnost hledání podle telefonního čísla je docela zajímavá, ale v praxi ji asi využije jen málokdo.

Každému kontaktu lze přiřadit několik čísel, e-mail nebo obrázek a také jednu ze sedmi skupin volajících. Skupiny může odlišit jednotný obrázek i vyzvánění, ale nelze je použít pro filtrování příchozích hovorů. V seznamu se může zobrazovat pouze jméno, jméno a telefonní číslo, nebo jméno s číslem a obrázkem. Polyfonní melodie s podporou 16ti hlasů už jsou dnes také výsadou i nejlevnějších mobilů, ale majitelé mohou ocenit slušnou hlasitost reproduktoru. Hlasitý odposlech ovšem telefon nenabízí.

Zprávy - skvělá paměť

Standardní SMS a EMS doplňují multimediální zprávy MMS. Telefon dokáže pojmout až 250 textovek, což je vynikající. S rychlejším psaním vám pomůže predikativní slovník T9. Ten sice používá diakritiku, ale před odesláním zprávy ji odstraní. Slovník lze také trvale vypnout (Samsung to ještě nedokázal své telefony naučit). Zprávy mohou mít až 1600 znaků a telefon je před odeslání rozdělí. Editor přehledně zobrazuje počet napsaných zpráv i zbývajících znaků. Při odeslání vám telefon nabídne poslední čísla. To je velmi užitečné, protože ve většině případů píšete SMS jen na několik čísel, která se stále opakují.

Organizace a data – tady se dalo zapracovat

Budík má LG u svých telefonů propracovaný dobře. Pět nezávislých alarmů umožňuje nastavit opakované buzení denně, v pracovní dny nebo pondělí až sobota. Chybí jen možnost vybrat jednotlivé dny, kterou ovšem nahradí velký počet budíků. Každý den tak můžete vstávat v jinou hodinu a nemusíte se o nic starat.



Kalendář už trochu pokárat musíme. Počet záznamů je totiž limitován dvaceti. Naštěstí jde nastavit automatické mazání uplynulých událostí, které zabrání tomu, že vás telefon nebude neustále obtěžovat svými problémy s nedostatkem paměti. Měli byste ovšem dávat pozor na hračičky, kteří vám posunou systémový čas, což by poslalo všechny záznamy nenávratně do pekel. Kalendář by také mohl lépe využívat plochu displeje, protože třetinu výšky zabírá tématický obrázek, který se střídá s každým měsícem – hezké, ale trochu nepraktické. Chybí také týdenní pohled.

Obligátní funkce jako kalkulačka, převodník měn a světová čas doplňuje hlasový záznamník s limitem skoro až vtipných 20 vteřin (maximálně 20 záznamů). LG C3300 stejně jako předešlé modely totiž trápí nedostatek paměti. Celkových 1,5 MB způsobuje, že Java aplikace se perou s fotografiemi o každý bit. Minimálně tady už by bylo potřeba platformu trochu vylepšit. V telefonu je předinstalována jen jedna hra SpaceBall. Než se k ní proklikáte, tak menu překvapivě změní font, až máte pocit, jako byste skočili do jiného telefonu.

S datovými přenosy je počítáno spíše pro WAP 2.0 uvnitř telefonu. LG C3300 sice podporuje GPRS třídy 10, ale nemá ani infraport. S počítačem tedy telefon spojíte pouze kabelem.

Fotoaparát – VGA už je nutností

Fotoaparát s rozlišením VGA produkuje průměrně kvalitní snímky. Vzhledem k využití fotomobilů oceňujeme možnost fotografovat přes šablonu, kdy telefon vloží do popředí šplouchající vodu s kachničkami nebo jiná témata.

Proč ho koupit? LG C3300 je elegantní véčko v originálních barvách a velkým barevným displejem v kategorii do pěti tisíc. Proč ho nekoupit? Telefon má malou paměť, pomalu prohledává seznam a do kalendáře se vejde jen 20 položek. Kdy? už je v prodeji Za kolik? 4799 Kč

Různé rámečky a editace fotek nejsou žádnou novinkou, ale zde je to vyřešeno velmi jednoduše – Menu\ Fotoaparát\ Fotit přes šablonu. Když už nejsou fotografie na nejvyšší úrovní, aspoň si s nimi můžete užít trochu té laciné zábavy. Nápad a hlavně zpracovaní jsou podle našeho názoru zajímavé. Nároční uživatelé mají k dispozici také nastavení jasu a různé sépiové filtry.

Sečteno a podtrženo – dámy budou spokojené

Jak již bylo zmíněno v úvodu, LG C3300 je klasickým představitelem nové vlny oválných véček bez antény. Modely jsou si se Samsungy E330 nebo X460 velmi podobné a jen designové rozdíly a snad i naše recenze vám mohou trochu usnadnit výběr. I s ohledem na cenu, která nepřekračuje hranici 5000 Kč, je tomuto telefonu co vytknout. Na druhou stranu se jistě najde mnoho příslušnic něžného pohlaví, které budou hlavně díky barevnému zpracování a elegantnímu vzhledu ochotny přimhouřit očko.