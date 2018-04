LG C3100 - elegantní barevný low-end (recenze)

Korejský výrobce LG připravil nástupce svého docela úspěšného modelu G5300(i), který je po funkční stránce téměř totožný, zaujme však novým atraktivním krytem. LG C3100 je elegantní low-end s barevným displejem, který konkuruje na trhu například Samsungu SGH-X100 nebo Nokii 3100.

Poznámka: dříve jsme přinesli informace, že by se tento model mobilního telefon LG měl jmenovat C1600. Tento název však bude platit pouze pro některé trhy. Na našem trhu by se měl tento telefon prodávat pod označením C1300.

Vzhled

Jedním z trumfů nového LG je jeho vzhled. Telefon svým elegantním kabátem dokonce vzbuzuje dojem o třídu vyššího telefonu. Svým zpracováním a použitými materiály však na svého předchůdce model 5300i ztrácí.

Čelo nového LG C3100 je buď tmavě modré (varianta Dark Blue) nebo tmavě červené (varianta Wine Red). Zbytek telefonu, včetně postraních lišt na přední straně telefonu, je stříbrný. Stříbrná je také čtyřsměrná navigační klávesa, která má ve svém středu samostatnou potvrzovací klávesu a kryt reproduktoru. Po stranách do čtverce tvarované navigační klávesy jsou dvě kontextové klávesy a klávesy se sluchátky pro příjem a odmítnutí hovoru. Klávesou s červeným sluchátkem se také telefon zapíná a vypíná. Pod navigační klávesou je malá klávesa C pro mazání a vracení o krok zpět. Klávesnice má optimální zdvih a jednotlivá tlačítka jsou velká tak akorát. Rozměry nového LG C3100 jsou 104 x 44 x 17,9 milimetru. Je tedy o něco menší než model G5300(i). Hmotnost nového LG střední třídy je sympatických 83 gramů.

Displej

Barevný displej novinky je stejně jako u předchůdce pasivní (STN) a dokáže zobrazit 65 536 barev. Rozlišení i rozměry jsou shodné s LG 5300(i) - 128 x 128 obrazových bodů; 3 x 3 centimetry. Díky své konstrukci je displej hůře čitelný na přímém slunečním světle, jinak však podává kvalitní zobrazení. To se projeví u možnosti navolit některou z animovaných nebo jednoduchých tapet. Stejně jako některé ostatní modely výrobce nabízí nové LG pěkné animace při příchozím hovoru, stejně jako při samotném volání.

Baterie

LG C3100 používá Li-Ion baterii s kapacitou 950 mAh. S touto baterií by měl telefon vydržet na příjmu až 250 hodin nebo čtyři a půl hodiny hovoru. V našem testu vydrželo nové LG při občasném volání přibližně pět a půl dne.

Ovládání

Menu nového LG je tvořeno stejně jako u ostatních mobilních telefonů LG, tedy vertikálně s velkou animovanou ikonou uprostřed a sloupcem určujícím pořadí položky na pravé straně displeje. K rychlému přístupu k jednotlivým položkám slouží klávesové zkratky 1 až 9. Položky pod menu jsou tvořeny již řádky a lze se v nich pohybovat rovněž pomocí klávesových zkratek. Hledání v menu je i pro uživatele, který dříve mobilní telefony LG neznal, po chvíli zkoušení snadné.

Klávesnice obou modelů LG C3100 i G5300i jsou velmi kvalitní.

V klidovém stavu je možné snadno přepínat jednotlivé profily stiskem navigační klávesy vlevo. Stisk vpravo je vyhrazen pro lištu se zprávami a pro zobrazení položek v kalendáři. Stisk nahoru nebo dolu slouží pro vstup do telefonního seznamu. Do telefonního seznamu je možné vstoupit rovněž pravou kontextovou klávesou. Levá funkční klávesa je určena pro vstup do menu telefonu. Delším podržením potvrzovací klávesy ve středu navigační klávesy se je možné rychle dostat na Wap. LG C3100 nemá žádné po stranách ovládací prvky a proto slouží pro regulaci hlasitosti navigační klávesa.

Telefonování

Telefonní seznam nového LG C3100 pojme 200 kontaktů. K jednomu kontaktu je možné přiřadit tři telefonní čísla, e-mailovou adresu, faxové číslo a jednoduchou barevnou přednastavenou ikonu z paměti telefonu. Kontakt je rovněž možné zařadit do jedné ze skupin volajících. Nechybí hlasové vytáčení. Vybrané čísla je možné rovněž vytáčet zrychlenou volbou, přiřazenou klávesám 2 až 9. V telefonním seznamu je možné vyhledávat buď přímo zadáním jména nebo čísla nebo pouze pomocí prvního písmene. LG C3100 je duální (900/1800 MHz). Na příchozí hovor může upozornit jedna z šestnáctihlasých polyfonních melodií, které překvapí svoji kvalitou. Další melodie je možné do telefonu donahrát přes Wap nebo pomocí sériového datového kabelu. Telefon nabízí několik profilů, které je možné upravit.

Porovnání se Samsungem SGH-X100.

Zprávy

U textových zpráv nechybí doručenky. Nové LG je vybaveno prediktivním vkládáním textu T9. Jelikož jsme však neměli k dispozici počeštěnou verzi telefonu, nevíme jak se chová případné psaní s českou diakritikou. Model G5300i, který jsme před časem testovali v naší recenzi česky psal a tak zprávy i odesílal. Jedna zpráva tak mohla mít pouze 70 znaků. Počet znaků, které je možné do zprávy ještě vložit se objevuje společně s pořadím právě psané zprávy v levém horním rohu. Pro nová slova je připraven T9 slovník. LG C3100 podporuje stejně jako model G5300i multimediální textové zprávy MMS.

Porovnání s modelem LG 5300i.

Při psaní textové zprávy je možné zvolit jednu ze tří velikostí písma. Při normální velikosti fontu se na displej vejde pět řádků textu, při čtení dokonce šest. Při psaní je také možné zvolit barvu pozadí psané zprávy a barvu písma, stejně tak je možné zvolit zarovnání textu doprostřed, vlevo nebo vpravo.

Do textové zprávy je možné vložit animované i statické obrázky ve formátu EMS. To samé platí melodie. Do textové zprávy je také možné lehce vložit přednadepsanou zprávu, kontakt z telefonního seznamu nebo vizitku. Výše napsané platí i pro zprávy MMS, s rozdílem možnosti vložení libovolného obrázku z paměti telefonu. Multimediální zpráva může být velká maximálně 50 KB. V telefonu nechybí přednastavené multimediální zprávy. Paměť nové LG na textové zprávy a zprávy MMS je omezena celkovou sdílenou pamětí telefonu, která činní 1116 KB.

Předchůdce LG G5300i nabízí kvalitnější materiály a lepší zpracování. Novinka C3100 kontruje elegantním vzhledem.

Další funkce

V novém LG nechybí kalendář s měsíčním náhledem a možností přiřadit událost s alarmem, který je možné opakovat v denních, týdenních, měsíčních nebo ročních intervalech. Alarm je také možné nastavit aby na událost upozornil ve stanovený čas, deset minut předem, hodinu předem nebo jeden den předem. Do kalendáře je možné také vložit poznámku o maximální délce 30 znaků. Takovýchto poznámek telefon pojme 20. LG C3100 dále nabízí budík, kalkulačku se základními funkcemi, převodník veličin a světový čas. Dále telefon nabízí Wap 1.2.1 pro který je připravena datová podpora GPRS třídy 10. Telefon je rovněž možné použít jako modem pomocí sériového datového kabelu a speciálního software.

V telefonu nechybí Java. Aplikace je možné do telefonu donahrát pomocí sériového kabelu nebo pomocí Wapu. Mimo Javy jsou v telefonu dvě hry Space Ball a Submarine.

Zhodnocení

Fotogalerii displejů LG C3100 naleznete zde.

LG C3100 je jednoduchý telefon, který zaujme svým vzhledem. Funkční výbava telefonu odpovídá dané kategorii. Na telefonu také zaujme kvalitní displej a velmi dobré polyfonní vyzvánění.