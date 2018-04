LG C2200 - modré véčko pro T-Mobile

Operátor T-Mobile nabízí po modelu C1200 (recenze zde) již druhé véčko korejského výrobce LG. Oproti předešlému modelu má novinka dva displeje a integrovaný fotoaparát. Vzhled obou telefonů vyznává stejné linie a styl, pouze vínové provedení modelu C1200 nahradila u modelu barva modrá. LG C2200 bude nabízet pouze operátor T-Mobile, čemuž odpovídá logo pod vnějším displejem. Pro potřeby operátora je také upravené menu telefonu a to nejen po grafické stránce. Telefon nabízí přímí přístup na operátorem podporované služby.

Vzhled

Vzhled nového LG C2200 je v mnohém podobný nebo rovnou stejný jako u modelu C1200. Změnou je vnější displej v nápadném stříbrném orámování, který nahradil zrcátko u předchozího modelu. Další na první pohled viditelnou změnou je čočka integrovaného fotoaparátu se zrcátkem pro pořizování autoportrétů umístěná pod vnějším displejem. Změnou oproti předchozímu modelu je také barva, ve které bude novinka nabízena. Vínově červenou nahradilo modré barevné provedení.

Design nového véčka od LG je konzervativní a zcela prostý od jakýchkoliv výstřelků. Nové véčko působí solidním dojmem, zpracování je na dobré úrovni, některé použité materiály by však mohli být hodnotnější. Véčko LG C2200 má přijatelné rozměry a jeho hmotnost je také uspokojivá. Rozměry telefonu jsou podle našeho měření 84 x 46 x 23,5 milimetru a hmotnost je 86 gramů.

Displej

Nové véčko od LG má dva displeje. Vnější je pouze monochromatický s modrým podsvícením a rozlišením 96 x 64 obrazových bodů. Vnější displej zobrazuje pouze základní údaje jako je jméno operátora, čas, datum, síla signálu, stav baterie a další informace. Hlavní displej je barevný, aktivní (TFT) s podporou zobrazení 65 536 barev. Rozlišení hlavního displeje je 128 x 160 obrazových bodů. Hlavní displej nabízí kvalitní zobrazení, jemný rastr a je dobře čitelný i na přímém slunci. Na displej v klidovém stavu je možné uložit některou z předinstalovaných nebo vlastních tapet. Telefon nabízí výběr ze čtyř barevných provedení menu.

Baterie

LG C2200 používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 760 mAh (některé zdroje uvádějí kapacitu 830 mAh). Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet na příjmu až 200 hodin nebo 150 minut hovorového času (některé zdroje uvádějí 300 minut hovorového času). V našem testu vydržel telefon v provozu na jedno nabití čtyři dny při běžném používání.

Ovládání

K ovládání nového véčka C2200 slouží čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Ovládací prvky zahranují dvě kontextové klávesy, klávesu pro mazání a návrat C a klávesy pro rychlý přístup na t-zones a pro přímou aktivaci fotoaparátu. Ovládací prvky doplňuje postraní dvousměrná klávesa umístěna na levém boku telefonu, která ovládá hlasitost. Alfanumerická klávesnice má optimálně tvarované klávesy s dostatečným zdvihem. Odezva telefonu na stisk kláves je dobrá. Klávesnice je kvalitně modře podsvícená.

Hlavní menu telefonu je tvořeno ikonami v matici 3 x 3. V hlavním menu je však možné skrolovat a mimo nabídku viditelnou po vstupu se nacházejí ještě tři další ikony. Další menu jsou již tvořena pomocí řádkového seznamu s možností aktivace informačního okna, které informuje o detailech aktivní položky. Jelikož je telefon určen pro operátora T-Mobile je hlavní menu tvořeno korporátním designem tohoto operátora. Vzhled menu není možné, oproti tapetě na hlavním displeji, změnit. V menu telefonu se dá pohybovat pomocí klávesových zkratek.

Telefonování

Nové véčko má kapacitu telefonního seznamu pro 200 vícepoložkových kontaktů. K jednomu kontaktu je možné přiřadit vedle jména číslo na mobil, číslo domů a číslo do kanceláře. Dále je možné přidat faxové číslo a e-mailovou adresu. Ke kontaktu je možné vybrat jednu z několika ikon nebo vlastnoručně pořízenou fotografii. K jednotlivým kontaktům není možné zvolit specifickou vyzváněcí melodii, to je možné pouze po zařazení do jedné ze skupin volajících. Skupin volajících je sedm a vedle vyzvánění je možné vybrat ikonu nebo skupinu libovolně přejmenovat.

Paměť telefonního seznamu je možné nastavit jako proměnou nebo pouze pro kontakty ze SIM karty nebo z paměti telefonu. Vyhledávání v telefonním seznamu je možné podle jména nebo čísla. Zvolit je také možné proměnné vyhledávání oběma způsoby. Vyhledávání funguje postupným zadáváním znaků nebo celého jména nebo přímo v telefonním seznamu podle prvního písmene. Zobrazení kontaktů je možné s obrázkem, jako jméno a číslo nebo pouze jako jméno. Nechybí ani rychlá volba pro osm kontaktů.

Telefon nabízí šest profilů, které je možné upravovat. Vedle typu vyzvánění a jeho hlasitosti je možné zvolit opakované upozornění na došlou textovou zprávu, vybrat jednu ze čtyř melodií pro došlé zprávy a vybrat zvuk a hlasitost kláves. LG C2200 má čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění. Telefon je dvoupásmový 900/1800 MHz.

Zprávy

Nové LG C2200 nabízí podporu klasických textových zpráv, zpráv EMS a multimediálních zpráv MMS. E-mailový klient v telefonu chybí. Ten je však možné donahrát jako Java aplikaci. LG C2200 používá prediktivní vkládání textu T9 a píše s českou diakritikou. Telefon odesílá zprávy bez diakritiky. V telefonu nechybí slovník pro nová slova.

Telefon podporuje několikanásobné zprávy, které mohou mít délku až 1600 znaků. V levém horním rohu telefon ukazuje kolik znaků z jedné zprávy zbývá a kolikátá zpráva je právě psaná. Textové zprávy je možné formátovat pomocí tří velikostí písma, několika stylů písma (tučné, podtržené…), barvy textu nebo pozadí nebo zarovnáním vlevo, vpravo nebo na střed.

Editor multimediálních zpráv je přehledný a do MMS zprávy je možné vložit hlasovou poznámku. Přímo z editoru je možné hlasové poznámky pořizovat. Z editoru není možné přímo pořizovat fotografie. Maximální velikost MMS zprávy je 100 KB. Telefon má paměť na 250 textových zpráv a 150 multimediálních zpráv.

Data

LG C2200 má podporu datových přenosů GPRS třídy 10. Telefon nabízí vestavěný modem a wapový prohlížeč 2.0. V hlavním menu telefonu se nachází přímý odkaz na t-zones, pro vstup na jiné stránky nebo pro vstup na záložky je nutné vstoupit do menu Nastavení. Celková paměť telefonu má hodnotu 1024 KB. Telefon nemá infračervený port a pro připojení je možné použít pouze sériový datový kabel.

Další funkce

V novém LG nechybí podpora Javy MIDP 2.0. V telefonu je předinstalovaná jedna Java hra SpaceBall známá i z jiných modelů výrobce. V telefonu je kalendář, který má pouze měsíční náhled. Do kalendáře je možné uložit poznámku nebo úkol. Poznámka může mít 40 znaků. Úkol může mít opakování (denně, týdně, měsíčně a ročně) a je možné aktivovat alarm. Upozornění je možné nastavit aby se aktivovalo v zadaný čas, 10 minut předem, 30 minut předem, hodinu předem nebo den předem. Úkoly a poznámky je možné po jejich vypršení automaticky mazat. Poznámek a úkolů může být 20.

Dále se v telefonu nachází budík s možností nastavení pěti nezávislých časů. Každý budík je možné opakovat denně nebo v intervalech pondělí-pátek nebo pondělí-sobota. Jako vyzváněcí melodii je možné použít jakoukoliv skladbu v telefonu. Další výbavu obstarává jednoduchá kalkulačka, převodník veličin, světový čas a hlasový záznamník. Jedna nahrávka hlasového záznamníku může mít až 19 sekund.

Fotoaparát

Véčko C2200 má integrovaný fotoaparát s maximálním rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů). Fotografie je možné pořizovat také v rozlišeních 320 x 240 obrazových bodů, 160 x 120 obrazových bodů a 48 X 48 obrazových bodů. Poslední velikost je přímo určená pro přiřazení ke kontaktu v telefonním seznamu. Fotoaparát nabízí čtyřnásobný digitální zoom.

Snímky je možné pořizovat ve třech stupních kvality: Basic, Normal a Fine. Nechybí možnost pořizovat černobílé snímky nebo fotografie s hnědým filtrem. Nastavení světlosti probíhá v pěti krocích a je možné využít samospoušť s intervaly tří a pěti sekund. Vedle čočky nechybí malé zrcátko pro pořizování autoportrétů. LG C2200 nabízí také možnost pořizovat fotografie s jedním ze sedmi rámečků, ty se zobrazují přímo na displeji při fotografování.

Zhodnocení

Nové véčko od LG se na našem trhu bude poměřovat s rozmanitou konkurencí. Samsung do boje nasazuje model E300, Motorola model V220, Philips stylové véčko 855. Mezi konkurenty je možné počítat i Siemens CFX65 a véčko z vlastní stáje model L1100. Siemens se však zatím neprodává. Všechny konkurenční modely nabízí oproti LG C2200 něco navíc. Motorola V220 vyhrává nad testovaným LG výdrží na jedno nabití a možností používat MP3 skladby jako vyzvánění. Další modely mají infračervené porty. Samsung a Philips mají dva barevné displeje. Samsung dále vítězí použitím kvalitních materiálů a zpracováním.

Cena nového véčka C2200 není přes poměrně chudou výbavu nikterak nízká. Operátor T-Mobile telefon nabízí za necelých 7 500 Kč. Motorola V220 se dá pořídit za cenu 5 990 Kč, konkurence z vlastních řad LG L1100 stojí stejně jako testovaný model. Philips a Samsung je možné zakoupit za 7 990 Kč.