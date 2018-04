LG C1200 – miláček dámských kabelek (recenze)

LG na našem trhu působí zhruba půl roku a zatím nabízí své telefony jen ve volném prodeji. To se mění v těchto dnech, kdy se první mobil značky LG začíná prodávat u jednoho z tuzemských operátorů. Konkrétně se jedná o T-Mobile a model LG C1200. Tento telefon je zatím dostupný právě jen u T-Mobile, ve volném prodeji se nenabízí. A je otázkou, jestli se vůbec nabízet bude. LG má v záloze ale obdobné modely, jako například C1100 a další.

Nové LG C1200 se již zhruba měsíc prodává například u německého T-Mobile, tam je ale nabízeno jen v předplacené sadě. Naopak u českého T-Mobile je k dispozici jen jako dotovaný telefon, nebo ve volném prodeji. Námi testovaný vzorek nebyl blokovaný, což je v dnešní době již u T-Mobile pravidlem. Na přední straně telefonu je logo operátora a hlavní menu také nese jeho nezaměnitelný design.

LG C1200 je stylový mobil určený převážně ženám. tak je také nutné na něj nahlížet. Nelze od něj očekávat zázraky, na druhou stranu běžného zákazníky, či spíše zákaznici, rozhodně nezklame.

Vzhled – krasavec do dámské kabelky

Stříbrná a červená bordó je osvědčená kombinace pro dámský telefon. Samsung si tuto kombinaci vyzkoušel už mnohokrát, ví to i mnohé čínské firmy a tak se není čemu divit, že po této kombinaci sáhlo i LG. Aby byl úspěch dokonalý, je povrch telefonu lesklý a na přední straně nechybí zrcátko. Vše doplňuje několik chromovaných linek, které lemují přední zrcátko, vnitřní displej, reproduktor a pár dalších drobností. Zpracování telefonu je bezchybné a použité materiály jsou velmi kvalitní. Lesklý lak na telefonu ale není příliš praktický, zůstane na něm každý otisk prstu.

LG C1200 je klasické véčko standardních tvarů se zaoblenou spodní částí a poměrně malou vnější anténou. Všechny ovládací prvky jsou standardně rozmístěné, systémový konektor je ve spodní části telefonu, konektor HF je na levém boku. Telefon je poměrně malý a lehký, takže se vejde do každé kapsy, nebo spíš do každé kabelky. Jeho rozměry jsou 82 x 45 x 22 mm a jeho hmotnost je 82 gramů. V základním balení by mělo být přiloženo poutko a osobní HF sada.

Baterie – solidní výdrž

LG C1200 je vybaveno Li-Ion baterií s kapacitou 760 mAh. Podle výrobce by měl telefon vydržet na příjmu až sedm dnů. V našem testu jsme dosáhli zhruba polovičního výsledku a to včetně půl hodiny hovoru a několika odeslaných a přečtených SMS.

Displej – jen jeden, ale kvalitní

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že nové stylové LG má dva displeje, není tomu tak. Na přední straně telefonu žádný displej není, to co tak vypadá, je jen zrcátko, pod kterým se ukrývá jen stavová dioda. Absence vnějšího displeje není příliš praktická, ale někomu to vadit nebude.

V druhé části recenze vám nabízíme 40 detailních fotografií displeje LG C1200. Stačí kliknout na obrázek.

Hlavní displej je barevný a poměrně velký. Jeho úhlopříčka je 45 milimetrů, rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Displej je pasivní a umí zobrazit 65 000 barev. Kvalita displeje je velmi dobrá, mezi pasivními displeji patří k tomu nejlepšímu co trh nabízí. Na druhou stranu kvalit aktivních displejů nedosahuje. Pokud necháte telefon otevřený, podsvícení displeje po chvíli pohasne, ale nikdy nezhasne úplně, což je vlastnost i jiných modelů od LG. Velmi intenzivní je i modré podsvícení klávesnice.

Displej lze vylepšit tapetou a lze změnit i barevné schéma menu. Jelikož je ale telefon nabízen operátorem, je spodní linka vždy růžová, jak firemní barvy T-Mobile přikazují. Při čtení SMS se na displej vejde sedm řádků textu, při psaní zpráv o jeden méně. Šest řádků pak najdete i v každém textovém menu telefonu. Písmo je možná až zbytečně velké, je dobře čitelné. Displej je částečně čitelný i na přímém slunci.

Ovládání – snadno a rychle na T-Zones

Ovládání telefonu je snadné, odpovídá ovládání jiných modelů výrobce s několika drobnými změnami. Jednou z nich je dvojice funkčních kláves, které sice mají i jiné mobily LG, ale s jinou funkcí. U modelu C1200 se tyto dvě klávesy nacházejí nad zeleným a červeným tlačítkem a pod kontextovými klávesami. Levé z těchto tlačítek je určeno pro přímý přístup na portál T-Zones a pravé vás dostane do složky obrázků, melodií a her. Než ale v tomto menu něco zmačknete, dejte si pozor, jinak skončíte na portálu operátora.

S tím souvisí i hlavní menu telefonu. Je ikonové, jak velí nejnovější trendy a má 11 položek (včetně SIM toolkitu). Dvě se tedy nevejdou na hlavní obrazovku a je potřeba k nim dokráčet směrem dolů. Jedna položka menu patří přístupu na T-Zones, druhá obsahuje oblíbené položky wapového prohlížeče. Další položky již jsou standardní, uprostřed je opět přístup k položce obsahu, tedy melodií, obrázků a her. U každé z těchto položek je ale obsah v telefonu až čtvrtou volbou, předchozí vás opět zavedou k nabídce operátora na jeho portálu.

Hlouběji zanořená menu jsou již jen textová a vertikálně řazená. Všechny položky jsou očíslované a lze k nim tedy přistupovat pomocí zkratek. To platí i pro položky hlavního menu. V pohotovostním režimu se pod pravou kontextovou klávesou skrývá nabídka telefonního seznamu a stiskem směrové klávesy směrem vlevo je speciální menu pro změnu profilu a směrem vpravo speciální menu pro rychlý přístup k SMS, kalendáři a některým dalším položkám. Uprostřed čtyřsměrného kříže je potvrzovací klávesa, což je praktické a pohodlné, pro vstup do menu je ale nutné použít levou kontextovou klávesu. Telefon má samostatnou korekční klávesu, kterou se lze vrátit o úroveň zpět, popřípadě „červenou“ klávesou je možný návrat do pohotovostního režimu.

Telefonování – praktický seznam

LG má velmi hlasitý reproduktor. To je dvakrát dobře, protože nejenom že při telefonování dobře uslyšíte, ale nepřeslechnete ani upozornění na příchozí hovor, SMS, či jinou událost. U LG C1200 totiž vše obstarává sluchátko v horní části telefonu. Zvuk při hovoru je čistý a jasný, maximální hlasitost jsme již chválili. Bohužel telefon nenabízí hlasitý odposlech, reproduktor by to jistě zvládnul.

Na příchozí hovor upozorní novinka buď některou z mnoha melodií, nebo vibracemi. Umí i oboje kombinovat a to jak souběžně, tak i postupně, kdy nejdříve bude vibrovat a pak zvonit. Pokud chcete diskrétní upozornění, je k dispozici režim kdy bliká jen dioda pod zrcátkem na přední straně telefonu. Telefon nabízí šest vyzváněcích profilů, z kterých je možné tři zcela přizpůsobit. Možnosti jsou velmi široké, třeba i hlasitost tlačítek na klávesnici lze nastavit v pěti krocích. Výběr melodií je standardní, do telefonu lze nahrát další jak přes Wap, tak z počítače. O tom ale až později.

Telefonní seznam přístroje pojme 200 vícepoložkových záznamů. Ke každému lze přiřadit čtyři čísla, e-mailovou adresu a obrázek. Kontakty lze třídit do sedmi skupin volajících, u kterých lze nastavit specifickou vyzváněcí melodii. To se jistě bude hodit, jelikož telefonu chybí vnější displej, bude to jediná možnost rozpoznat, kdo by mohl volat. Informační dioda totiž bliká jen jednou barvou (lze ji jen zapnout nebo vypnout) a k rozpoznání volajícího nepomůže.

V telefonním seznamu lze vyhledávat až pomocí 19 písmen. To ale jen v případě, že do něj vstoupíte přes menu telefonního seznamu. Rychlým přístupem přes horní směr ovládacího kříže lze vyhledávat jen podle jednoho znaku. Pokud zvolíte první variantu, můžete vyhledat i telefonní číslo a to buď zadáním celého čísla, nebo jen části. Telefon ale najde jen první odpovídající položku, dál už se nedostanete. Pochvalu zaslouží telefonní seznam i za svou přehlednost. Vertikálně se listuje mezi položkami, horizontálně pak mezi čísly u jednotlivých kontaktů. Vše se vejde na jeden displej. Kontakty pak lze i kopírovat a telefon umí pracovat najednou s pamětí v telefonu i na SIM, popřípadě s každou zvlášť.

SMS a MMS – textovky na jedničku

Pokud budeme hodnotit nové LG podle toho, jak se u něj pracuje s SMS, můžeme jej směle pochválit. Telefon totiž sice píše na displeji hezky česky včetně diakritiky, ale zprávu odesílá bez ní a to je dobře. To vše samozřejmě v případě českého slovníku T9, do kterého lze přidávat další slova. Při psaní telefon odpočítává znaky, odpočítává i napsané zprávy, umí doručenky a do jeho paměti se vejde 250 textovek. Když k tomu připočteme velmi dobrou klávesnici, můžeme LG C1200 v tomto směru napsat do vysvědčení velkou jedničku.

V případě MMS je k dispozici standardní editor známý i z jiných telefonů výrobce. Do zprávy lze vkládat obrázky, melodie, hlasové poznámky, nebo i telefonní čísla či podpis. Velikost jedné zprávy je omezena na 100 KB. Hlasové poznámky lze pořizovat přímo z editoru a do paměti telefonu se vejde 150 multimediálních zpráv.

Připojení k počítači – bez kabelu ani ránu

LG C1200 lze připojit k počítači, budete k tomu ale potřebovat kabel a software. A pravděpodobně ani jedno při koupi telefonu nedostanete. My jsme zkusili telefon připojit pomocí kabelu od jiných modelů LG (širší koncovka) a podařilo se nám to k softwaru pro model G7100. Mohli jsme tak do telefonu nahrávat melodie, obrázky a i Java hry. U těch sice telefon nejdříve protestoval že nejsou podporované (jednalo se o hry pro model G7100 dodávané výrobcem), ale do telefonu se nám je nahrát podařilo. Dokonce byly i funkční, jen horní kontextové klávesy byly prohozené. Software přímo pro model C1200 jsme nenašli. Celková paměť telefonu je necelý 1 MB.

LG C1200 má GPRS třídy 10 použitelné jak pro Wap, tak datové přenosy. Pro druhou variantu ale budete opět potřebovat kabel, jelikož telefon nemá ani infraport, ani Bluetooth. Wap je v telefonu logicky přednastavený pro T-Mobile, je ale možné přidat i další profily.

Další funkce – budík bez chyby

Slušná je i další výbava telefonu. Například budík nabízí pět samostatných alarmů u kterých lze nastavit jednorázové opakování, týdenní opakování, opakování ve všedních dnech a také opakování ve všedních dnech a v sobotu. Kalendář nabízí jen měsíční náhled, kde týden začíná standardně pondělkem. Při zadávání záznamů do kalendáře jsou k dispozici dvě varianty záznamu. Poznámka a plánovač. U první se zadá jen text, u druhé i alarm a opakování. Jeden záznam může mít asi 37 znaků a celkem se do telefonu vejde 20 záznamů. V kalendáři jsou přehledně zobrazené a i detailní náhled je dobře udělaný. Telefon umožňuje záznamy mazat najednou, nebo automaticky po uplynutí jejich platnosti.

Telefon dále nabízí hlasový zápisník na 19 sekund záznamu (překladatel menu by měl vědět, že měrnou jednotkou času je sekunda a ne vteřina), kalkulačku, převodník veličin a světový čas. V telefonu je předinstalována i jedna Java hra – Sword of wind, což je honosný název pro tlučení zvířátek vylézajících z děr okolo šikovného bojovníka. Jak již ale bylo uvedeno výše, do telefonu je možné nahrávat hry z počítače, ty připravené od výrobce přímo, ostatní po malé úpravě, ale hru přímo pasující pro tento model jsme nenašli. Web operátora snad nějaké nabídne.

Sečteno a podtrženo

LG C1200 je ryze stylové véčko, které míří především mezi zákaznice. Telefon je to pohledný, dobře zpracovaný, má kvalitní displej a solidní výbavu. Kladně hodnotíme přehledný telefonní seznam, snadné ovládání a pohodlnou práci s SMS. Výtky máme k absenci vnějšího displeje, výrobce by měl doladit některé položky menu v české lokalizaci (především menu Javy) a telefon by mohl být levnější. U nás jej T-Mobile nabízí za 6 500 Kč bez dalších závazků, při současné aktivaci některého z tarifů je pak samozřejmě levnější, je ale nutné počítat s poplatkem za aktivaci. U německého T-Mobile je telefon levnější, v předplacené sadě stojí v přepočtu asi 4 200 Kč, pak by se jednalo o velmi výhodný nákup.

V druhé části recenze můžete porovnat nové stylové véčko LG s podobně koncipovanými telefony dostupnými na našem trhu.

Na druhou stranu, největší soupeř tohoto telefonu, nové véčko Samsungu model X450, stojí úplně stejně a jedná se o funkčně i konstrukčně velmi podobný telefon. LG musí počítat i s konkurencí jiných telefonů, převážně od Samsungu a i z vlastní stáje. Většinou jsou dražší, ale také toho více umějí. Konkurentem jistě bude třeba i nový Siemens CF62, Philips 630, nebo některé nové Motoroly. Kdo však nepotřebuje množství funkcí a telefon používá především pro to podstatné – telefonování a posílání zpráv, bude s novinkou od LG spokojen. A to vše dostane ve velmi atraktivním balení.

Druhou část recenze LG C1200 najdete zde.