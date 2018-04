LG C1150 - véčko bez antény a se zrcátkem

LG představilo nové véčko nižší třídy, které navazuje na model C1100, respektive C1200. Tyto populární modely nejnižší třídy se stále prodávají, dnes však na konkurenci ztrácí anténou, která není integrovaná do těla přístroje. LG se proto rozhodlo přijít s nástupcem těchto modelů.

Opět se jedná o jednoduché véčko se základní výbavou a zrcátkem místo vnějšího displeje. Přítomnost zrcátka dělá z těchto telefonů mobily pro ženy, i když použití zrcátka pro úpravu make-upu je diskutabilní. Navíc novinka nemá vyloženě dámskou barvu, jakou byla vínová u modelu C1200. Dodávat se bude ve dvou barevných verzích, stříbrné a černé, která je vyobrazena na fotografiích.

Novinka je na první pohled rozeznatelná od předchozích modelů C1100 a C1200 díky anténě integrované do těla přístroje. To je dnes trend a véčko s anténou se zuačíná stávat exotickým zbožím, tedy alespoň mezi novinkami tomu tak rozhodně je.



LG C1150.

Nové LG má pouze jeden displej, místo vnějšího displeje je zrcátko. Hlavní displej má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Integrovaný fotoaparát nové véčko C1150 nemá, podporuje však multimediální zprávy MMS. Paměť na textové zprávy má hodnotu 150 zpráv. Telefonní seznam pojme 200 kontaktů. Vestavěná paměť má skromnou hodnotu 1 MB. To vše je stejné jako u předchozích modelů, žádné podstatné změny se tedy nekonají.

Telefon nabízí hlasový záznamník, který pojme 10 záznamů po 20 sekundách. Telefon podporuje Javu MIDP 2.0. Polyfonní vyzvánění je šestnáctihlasé. Nové LG C1150 podporuje datové přenosy GPRS třídy 10, které je ale možné využít mimo zpráv MMS pouze pro wapový prohlížeč 2.0. Rozměry telefonu jsou 81,8 x 43,4 x 23,3 milimetru a hmotnost je 99 gramů. Výdrž v pohotovostním stavu je 100 hodin nebo 4 hodiny hovorového času. Baterie je typu Li-Ion s kapacitou 720 mAh.

Kompletní parametry telefonu najdete v našem katalogu mobilů.

Nové LG C1150 se začne na evropských trzích prodávat do konce letošního roku, kdy by se začít prodávat i u nás. Telefon je již v cenících velkoobchodů a jeho cena je předběžně stanovena na 2 990 Kč včetně DPH. To je na véčko s výše uvedenými parametry přiměřená částka.