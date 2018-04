LG C1100 - překontrolujte si make-up (recenze)

Korejský výrobce LG u nás zatím příliš známý není. Kdo ovšem sleduje i mezinárodní zprávy ze světa mobilních komunikací, tak ví, že LG patří mezi opravdu velké hráče. V množství celosvětově prodaných telefonů patří této značce šesté místo. Obrovský potenciál ukrývá LG ve své divizi mobilních telefonů založených na technologii CDMA pro sítě třetí generace. V tomto segmentu hodlá společnost během tří let dosáhnout na pozice světové trojky.

Jedna vlaštovka od tohoto výrobce již zabloudila i k českému T-Mobile (LG C1200 - miláček dámských kabelek) a proslýchá se, že některá LG připravuje i Eurotel. Malou slabinou asijských véček je jejich design, protože tyto telefony jsou si často podobné jako vejce vejci. Na přístrojích od různých výrobců lze nalézt podobné designové prvky a málokterý model je skutečně něčím inovativní.

Většina těchto telefonů se snaží oslovit zákazníka šedostříbrným designem s lesklými chromovanými doplňky. Přístroje mají zakulacené hrany a celkově připomínají zmiňovaná vajíčka. Modelové řady si jsou někdy natolik podobné, že rozeznat od sebe jednotlivé typy je skutečným oříškem.

Podle nejnovější studie agentury GfK používá telefony s charakteristickou véčkovou koncepcí v České republice asi 6 % zákazníků. V západní Evropě tento podíl překračuje 20 %. Pojďte se seznámit s LG C1100, který svým zákazníkům nabízí například operátor Orange. V Anglii si můžete tento zajímavý telefon zakoupit za cenu nepřesahující 100 liber.

Vzhled – kontrolujeme make-up

LG C1100 patří svými rozměry mezi trpasličí telefony (82x43x22,5 mm). Přístroj dobře padne do ruky a svou hmotností 80 g je ideální do kapsy u košile nebo dámské kabelky. Druhá možnost je mu jako ušitá, protože většinu plochy LG 1100 zabírá zrcátko. Obraz se v něm odráží skvěle a zrcátko také nepatrně zvětšuje.

Téměř každý, kdo dostal tento telefon poprvé do ruky, se domníval, že lesklá plocha ukrývá jeden z fantastických displejů. Bohužel se pod zrcátkem nachází pouze LED dioda, která se rozbliká při příchozím hovoru. Zrcátko a několik dalších křivek mají stejný tvar jako telefon.

Použité plasty jsou velmi pevné, celý telefon je stříbrný. Horní hrana ukrývá masivní kloub a má zakulacené rohy. Spodní hranu C1100 tvoří půlkruh. V zavřeném stavu telefon svým provedením trochu připomíná ocelový nanuk.

Na levém boku se snadno nahmátnou tlačítka plus a minus pro regulaci hlasitosti. Jen několik milimetrů nad nimi je umístěný konektor pro připojení sluchátek. Neměli jsme možnost je otestovat, ale pravděpodobně bude trochu problematické stisknout horní klávesu s připojenými sluchátky. LG C1100 se bohužel nevyhnulo externí anténě. Několik milimetrů od ní se nachází také nezbytné poutko pro zavěšení na krk. Po obvodu telefonu jinak zaujme pouze plochý konektor pro připojení nabíječky.

Na zadní straně se v levém horním rohu leskne zlatavý konektor pro připojení externí antény. Téměř celou plochu zabírá Li-ion baterie s logem výrobce. Její kapacita je 760 mAh a telefon by s ní měl vydržet asi 8 dnů v pohotovosti nebo 2,5 hodiny hovoru. Při testování se nám podařilo LG C1100 vybít během dvou dnů.

Po rozevření přístroje se naskytne pohled na standardní véčko. V horní části leží displej s tenkým černým rámečkem, který ho opticky zvětšuje. Nad displejem je umístěný reproduktor, přímo pod displejem můžete vidět další logo výrobce.

Klávesnice - zcela plochá, ale kvalitní

Celou spodní polovinu telefonu zabírá klávesnice. Véčkový koncept nutí designery navrhovat tlačítka plochá, aby na sebe obě poloviny přístroje dobře dosedaly. C1100 není v tomto směru výjimkou. Aby se tlačítka dala alespoň trochu rozeznat po hmatu, výrobce okolo nich vytvořil mělké prohlubně. Rozložení tlačítek i vzhled telefonu odpovídá asijskému standardu.

V horní části klávesnice jsou umístěny dvě tlačítka, jejichž popis najdete na displeji. Tyto klávesy vykonávají různé funkce v závislosti na tom, kde v menu se nacházíte. Pro navigaci v menu slouží čtyřsměrné navigační tlačítko ve tvaru kosočtverce. V jeho středu najdete potvrzovací klávesu. U telefonů Samsung se k tomuto tlačítku zcela nesmyslně přiřazuje přístup k Wapu a často proto dochází k jeho zbytečné aktivaci. Díky umístění potvrzovacího tlačítka na střed je ovládání LG velice pohodlné.

Výrobce vyhradil dvě klávesy pro ovládání hovorů – známé zelené a červené sluchátko. Mezi nimi leží "c" pro mazání znaků. Celkově jsou klávesy pevně usazené. Mají minimální zdvih, ale při stisku je v nich cítit jasné cvaknutí. Ve srovnání s modelem LG G7020 T-Mobilu se zdá klávesnice nepatrně tužší.

Displej jako vystřižený z Nokie 6610

U levnějších véček musíme vnější displej oželet a i C1100 má pouze vnitřní. Kdo vyřizuje hodně hovorů a nepřijímá všechny, měl by se raději porozhlédnout po luxusnějším modelu. U příchozího hovoru totiž nevidíte, kdo vám volá, protože telefon se musí nejprve otevřít.

Vnitřní displej má rozměry 128x128 bodů, je typu UFB a zobrazí až 65 000 barev. Ačkoliv tmavý rámeček displej opticky zvětšuje, jeho skutečné rozměry jsou jen 28x28 mm. Zobrazení na displeji je poměrně jemně vykreslené, jen zblízka je viditelná drobná mřížka. V menu telefonu lze měnit kontrast, který se projeví na spotřebě energie. Každý uživatel si tedy může vybrat mezi poměrem komfortu při čtení a výdrží telefonu. Mnohé drahé telefony tuto možnost v menu nemají.

Menu - je barevné a ovládá se snadno

Jako u správného asijského telefonu i menu LG C1100 hraje pastelovými barvami a na pozadí se dají uložit různé tapety. V základní obrazovce jsou horním tlačítkům pevně přiřazené funkce SMS a vstup na mobilní portál (v našem případě Orange).

Stisk navigační klávesy do jednotlivých směrů aktivuje důležité funkce. Směr nahoru i dolu je bohužel vyhrazen pro otevření telefonního seznamu, což je škoda. Doleva se otevřou přijaté zprávy. Jediná rychlá volba, u které lze její nastavení změnit je stisk doprava. Telefon pak dá na výběr devět základních položek a můžete je seřadit podle důležitosti.

Číselná tlačítka lze využít pro rychlé vytáčení čísel, funkce se jim přiřadit nedají. Menu je uspořádané horizontálně. Jednotlivé položky hrají barvami a pokud se nad některou na vteřinu zastavíte, předvede vám jednoduchou animaci. Zajímavé je, že menu lze procházet na obrázkové úrovni nebo i pohybem do strany v druhé textové úrovni menu.

Celkově reaguje menu velice rychle. Pokud by to někomu přesto nestačilo, může využít rychlého listování pomocí čísel. LG C1100 je jednoduchý telefon a jeho ovládání tomu odpovídá. Menu má jen pár úrovní a volby jsou uspořádané celkem logicky. Žádné výhrady v tomto směru k telefonu nemáme.

Telefonování - polyfonní melodie i skupiny volajících

Jak se dostat rychle do seznamu i jak rychle vytáčet již víme. Na příchozí hovor vás upozorní až 40hlasé polyfonní melodie a lze jej přijmou prostým otevřením telefonu, nebo stiskem klávesy. Rozmanitá vyzvánění lze nastavovat do 7 profilů a v telefonu je uloženo celkem 21 různých melodií. Většinu z nich lze ovšem označit jako kýčovité.

LG C1100 je duální a má vlastní paměť na 200 záznamů. Položku Phonebook najdete poněkud netradičně ve složce Organizer. Telefon dokáže zobrazovat paměti telefonu a SIM naráz i odděleně. Mezi oběma seznamy lze kontakty kopírovat i celou paměť naráz vymazat.

Pokud vstoupíte do seznamu klávesovou zkratkou, tak jej LG C1100 dokáže prohledat jen podle prvního písmena. Pod položkou Phonebook\ Search umožňuje ovšem zadat libovolně dlouhý řetězec a dokonce vyhledává i podle telefonního čísla. Kontaktům v telefonu lze přiřadit maximálně tři čísla a jeden ze čtyř kreslených obrázků.

Trochu překvapivá je možnost třídit záznamy do skupin volajících , které lze odlišit vyzváněním. Možnost filtrovat hovory podle skupin telefon nenabízí. Ve výpisu hovorů LG 1100 zaznamená až 20 přijatých, 20 vytočených a 10 ztracených volání. Zvuk z reproduktoru je poměrně čistý a může být také velice hlasitý.

Zprávy - textovky hrají barvami

LG C1100 zvládne SMS, EMS i multimediální zprávy MMS. Integrovaný fotoaparát ale nemá, takže se milovníci MMS budou muset omezit na jejich přijímání, přeposílání nebo stahování MMS z Wapu.

Některé světové servery uvádějí, že LG C1100 vnitřní paměť na zprávy nemá. V menu Memory status ovšem telefon deklaruje kapacitu 250 textovek. Z SMS brány se nám paměť zaplnit nepodařilo, a tak není důvod informaci nevěřit. Opět je třeba připomenout, že ani jeden z dvojce manažerských rivalů Nokia 6230 a Sony Ericsson K700 tak velkou paměť na SMS nenabízí.

S rychlejším psaním pomáhá slovník T9. Testovaná verze bohužel neměla nahranou češtinu, nemohli jsme tedy vyzkoušet, jestli odesílá diakritiku. LG T-Mobilu ale háčky ani čárky nepoužívá, a tak je velmi pravděpodobné, že zprávy budou mít i u modelu C1100 standardních 160 znaků. Šest editovatelných šablon a automatický podpis může psaní SMS ještě trochu zrychlit.

Při psaní si můžete vybrat ze třech velikostí písma, největším fontem se na displej vejdou tři řádky textu a tím nejmenším šest. Telefon dokonce podporuje i zarovnání, různé barvy a řezy písma – tučné, podtržené, kurzíva a přeškrtnuté. Pokud máte obavy, že si s takovým stylem nebudou ostatní telefony rozumět, máme pro vás dobrou zprávu. Různé styly se na ostatních telefonech prostě nezobrazí, ale na jiném LG ano.

Telefon se ani v editoru zpráv nezpomaluje. Zprávy lze rozesílat většímu množství adresátů s využitím volajících skupin.

Organizace - přehledný kalendář a pětice budíků

První organizační funkce, kterou ráno běžný uživatel používá, je samozřejmě budík. LG C1100 jich má hned pět. Konkrétní dny, kdy má budík zvonit, se ovšem v telefonu nastavit nedají. Menu nabízí pouze možnosti všední den, všední den + sobota, jednou a každý den, a tak je otázkou, jestli někdo může tolik budíků vůbec využít.

Telefon je vybaven i jednoduchým a přehledným kalendářem, který rozeznává dva typy záznamů. Upomínka zazvoní v nastaveném čase, druhé memo si pouze pamatuje, ale neozve se. Celkový počet záznamů v kalendáři nemůže překročit dvacítku. Manažery samozřejmě takové množství neuspokojí, ale průměrný uživatel by si měl vystačit. Telefon nabízí i hlasový záznamník s limitem 20 vteřin.

Informační a zábavné funkce - LG vás vezme i na internet

LG C1100 si rozumí s Javou MIDP 2.0 i Wapem 2.0. Celková sdílená paměť telefonu na stažený obsah je 1 MB, což je u telefonu této kategorie průměrné. Infraport ani Bluetooth nehledejte, byla by to zbytečná námaha. Přesto lze telefon propojit s počítačem přes datový kabel a použít ho jako modem. GPRS třídy 10 (4+2) není co vytknout.

Jak je to skutečně se zrcátkem na úpravu make-up Stylové telefony doplněné zrcátkem označují recenzenti jako "ženské telefony" a zrcátko většinou přirovnávají k zrcátku u pudřenky apod. Vyzkoušeli jsme tedy pro vás na vlastní kůži, jestli se zrcátku skutečně hodí pro úpravu maku-upu. Vzhledem k tomu, že zrcátko má poměrně malé rozměry a navíc zvětšuje, se poměrně dobře využije při líčení očí nebo rtů, popřípadě při malých úpravách, např. pudrování nosu. Pokud byste ale pomocí něj chtěly/i nanášet podkladovou bázi, nepovede se vám to. Zrcátko totiž zabírá jen malou část obličeje a není tedy možné nalíčit obličej stejnoměrně. Pro malé úpravy nallíčení během dne ale zrcátko vyhovuje. Dita Eckhardtová, editorka

V testovaném vzorku byla nahrána pouze jedna hra, ale jejich množství se může u různých verzí měnit. Trendem poslední doby je ovšem omezit množství her v telefonu na minimum a naučit nás tak stahovat placený obsah.

Správný low-end

LG C1100 je jasným příkladem toho, v čem jsou asijské telefony silné a slabé. Vejde se do malé kapsy, menu hraje barvami a telefon vyhrává veselé melodie. Tato kombinace jistě nenechá žádnou ženu chladnou. Pokud ovšem vedle něj položíme dalších deset véček, tak se nám mezi nimi ztratí. U LG C1100 také trochu postrádáme alespoň monochromatický vnější displej.

Orange prodává tento telefon za přibližně 90 liber, což je v přepočtu na české koruny něco pod 4500 Kč. Pokud by se některý tuzemský operátor rozhodl nabízet jej za takovou cenu, tak by jistě zájemce našel.

Recenze pokračuje ukázkami displejů.