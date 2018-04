LG Band Play je muzikant s výkonnými reproduktory. A taky umí volat

Pětipalcových smartphonů střední třídy s Androidem na palubě je dnes spousta, především noví čínští hráči takových nabízí mnoho. Společnost LG se rozhodla do tohoto nepřehledného segmentu přispět modelem, který se od ostatních odliší. Pomoci mu v tom má sestava reproduktorů s výkonem 1 W. To by na domácí audio sestavu bylo hodně málo, ovšem na poměry mobilního telefonu je to slušný výkon, slibující čistý a poměrně hlasitý přednes hudby.

Hlasitými reproduktory proslula především řada One tchajwanského HTC a audio sestavu BoomSound tak najdeme i v nejnovějším M9 a M9+. Na rozdíl od nich má ale LG Band Play reproduktory umístěné na spodní hraně.

Pokud se zrovna nehodí hlasité sdílení oblíbené muziky s okolím, vhod přijdou kvalitní dodávaná sluchátka QuadBeat 3. Ta byla představena spolu s uvedením nynějšího top modelu nabídky LG, modelu G4, coby příslušenství.

Obrazovka nového LG tedy má 5 palců při rozlišení HD (720 × 1 280 pixelů) se solidní jemností 293 bodů na palec. Odezvu systému Android 5.1 Lollipop má na starosti základní 64bitový procesor Qualcomm Snapdragon 410 s grafickou jednotkou Adreno 306 a 2 GB operační paměti LPDD3. Vnitřní úložiště velikosti 16 GB půjde rozšířit paměťovou kartou microSD.

Hlavní fotoaparát má 13MPix snímač a optice asistuje duální LED blesk, který dokáže emitovat světlo blízké přirozenému. Čelní fotoaparát pak pořídí nejvýše pětimegapixelové momentky.

Z pohledu konektivity je samozřejmostí univerzální telefonní modul s podporou LTE, dále wi-fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1 a NFC. Uvnitř smartphonu s rozměry 71,9 × 139,7 × 8,3 mm a hmotnosti 126 gramů je i nezbytný akumulátor průměrné kapacity 2 300 mAh.

LG Band Play bude na domácím trhu v Jižní Koreji v prodeji už tento týden v černém a bílém provedení za jednotnou cenu 394 800 KRW (asi 8 800 korun). O dostupnosti přístroje na dalších trzích zatím není jasno.