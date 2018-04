LG B2100 – nový low-end s foťákem

Jihokorejské LG již není na evropském trhu žádným nováčkem a i u nás prodává mobily téměř dva roky. Většina zákazníků od LG očekává véčka, novinka má ale klasickou konstrukci. To ale není až tak velké překvapení, podobně postupuje i konkurenční Samsung a v té nejlevnější třídě také nabízí mobily klasické konstrukce. Nutno však podotknout, že v obou případech ne s takovým úspěchem, jako u véček nebo vysouvacích mobilů. Ve vyšších třídách pak oba jihokorejští výrobci již klasicky koncipované modely téměř nenabízí a tento segment trhu přenechávají převážně evropským konkurentům.

LG B2100 navazuje na model B2000, respektive B2050. To je low-endový model klasické koncepce bez fotoaparátu, základní model nabídky LG. Verze B2050 například aktuálně nabízí slovenský T-Mobile, proto také specifické označení, ač se jedná o identický model s B2000.

Design novinky je poměrně výstřední, alespoň tedy co se přední strany telefonu týče. Dominantním prvkem je kruhový ovládací kříž, který obklopují funkční klávesy. Do částečného oblouku jsou seřazeny i alfanumerické klávesy, které jsou černé. Černé je i okolí displeje a celá zadní část telefonu. Kontrastní barvou na předku telefonu je stříbrná. Jestli se design telefonu povedl, můžete posoudit sami z obrázků. V každém případě se jedná o lehký mobil, jeho hmotnost je jen 74 gramů. Je i velmi tenký (15,9 mm), jeho rozměry jsou: 105 x 44 x 15,9 milimetru.

Výbava odpovídá třídě, kam telefon patří, tedy mezi low-endy. Barevný displej je jen pasivní a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit až 65 000 barev a jeho úhlopříčka je 3,8 centimetru. Integrovaný fotoaparát s objektivem na zadní straně telefonu má rozlišení VGA (640 x 480 obrazových bodů) a pro pořizování autoportrétů je k dispozici zrcátko. Snímač je typu CMOS. U fotoaparátu lze nastavit jas, vyvážení bílé a k dispozici je čtyřnásobný digitální zoom.

Z další výbavy stojí za zmínku GPRS třídy 10, Java MIDP 2.0, telefonní seznam pro 200 vícepoložkových kontaktů, nebo čtyřicetihlasé polyfonní melodie. Telefon je třípásmový, ale to dnes již není nic výjimečného, spíš naopak.

LG B2100 by se na evropském trhu měl začít prodávat zhruba od června. Cenu zatím neznáme, při přepočtu z asijských trhů kde již je na pultech prodejen, by se jeho cena měla pohybovat okolo 3 500 až 4 000 Kč. Tím by se zařadil do stále se rozrůstající nabídky nejlevnějších fotomobilů, jako je Motorola C650, Panasonic X100, nebo Siemens C65.