LG B2050 - stříbrný nanuk do horkého léta

, aktualizováno

T-Mobile zařadil do své nabídky levný model LG B2050. Telefon svým tvarem připomíná nanuk a dalo by se napsat, že nemá ani o moc víc funkcí. Přesto je to za 2300 korun zajímavý model, který stojí za pozornost všech mobilních začátečníků.