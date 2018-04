LG Arena není pouhou kopií iPhonu. Výbavou ho poráží

Na letošním World GSM Congress v Barceloně patří k dobrému bontonu představit aspoň jeden telefon s QWERTY klávesnicí a pak aspoň jeden přístroj s velkým dotykovým displejem a la iPhone. Můžeme jablečný zázrak milovat nebo nenávidět, ale nezbývá nám než přiznat, že všichni ostatní výrobci se ho – alespoň navenek – snaží zkopírovat.

Co je zajímavé, prakticky nikdo se nesnaží zkopírovat vnitřek, ale naopak se každý z výrobců snaží přijít s něčím novým. Jasný důkaz o tom podává jednička jihokorejského LG, jinak také LG KM900, které dostalo marketingový název Arena. Když telefon vezmete poprvé do ruky, určitě vás napadne – zase další kopie iPhonu.

Jenže designéři v Koreji na to šli od lesa a kromě iPhone vzhledu přišli i s úplně novým uživatelským rozhraním.

Úplně nové menu v 3D

Logika menu není úplně obvyklá, ale na druhou stranu musíme přiznat, že není ani nepřirozená. Tam, kde iPhone sází na jednu obrazovku a úroveň, přichází arena s 3D menu.

Při letmém seznámení nám přišlo menu areny celkem logicky vystavěné. Spoustu věcí uděláte tak trochu intuitivně. Skvěle to dokumentuje práce s hudební knihovnou – pohyb nahoru a dolů znamená změnu alba, pohyb doprava a doleva pak písničky. Přesně tak nějak to funguje na autorádiích s MP3 nebo hudebních přehrávačích. To však neznamená, že to musí vyhovovat každému.

Na různé posunování fotek jsme si už zvykli, patří totiž k dobrému tónu každého telefonu s dotykovým displejem. Opravdu zajímavě je u Areny prezentován telefonní seznam – jde v podstatě o jakési kolo, ze kterého vybíráme. O tom, že je menu dotaženo do konce, vypovídá mimo jiné to, že pomocí "dotykového kolečka" se dokonce ladí i rádio.

Rubikova kostka trochu jinak

Nelze si nevšimnout, že řada prvků v menu nových LG, včetně areny, má hodně společného s menu jihokorejského konkurenta - Samsungu. To mu ale na příjemnosti nic neubírá.

Všechny pořádkumilovné uživatele si na první pohled získá menu. To je totiž konstruováno opravdu poněkud nezvykle – je rozděleno do čtyř řádků, přičemž každý řádek odpovídá jedné kategorii. Ikonami v řádku lze pak listovat zprava doleva a naopak. Jak funguje menu, si můžete vyzkoušet zde.

Díky tomuto systému jsou položky a aplikace poměrně logicky rozdělené, takže snadno najdete tu, kterou jste měli na mysli. Pravda je, že vás to nutí uvažovat o tom, v jaké sekci se vaše aplikace či funkce nachází. Na druhou stranu má rozmístění jednotlivých položek (v drtivé většině případů) logiku, takže zvyknout si zřejmě nebude zásadní problém.

Aby toho nebylo málo, můžete mít několik základních obrazovek (cítíte ten zjevný nonsens). Ty tvoří virtuálně strany kostky, takže pokud mezi nimi chcete přepínat, stačí posunout prstem po displeji a pootočit kostku do příslušné polohy. Pokud si tak dáte trochu práce, můžete si telefon skutečně nastavit tak, abyste menu vůbec nepotřebovali. Trochu jízlivě můžeme připomenout, že na podobný předpoklad – tedy že si uživatelé menu upraví – doplatila Motorola.

Přesto považujeme točení kostkou a možnost vytvořit si vlastní startovní obrazovky jako dobrý nápad. Ano, víme o tom, že podobný koncept předvedlo už několik telefonů předtím (Xperia, HTC...). Faktem ale je, že ze všech ne-iPhone přístrojů patří menu areny k těm nejrychlejším. Pohyb po menu je opravdu svižný, stejně jako odezva displeje.

Zábava, kam se podíváte

Co je možná hodně zajímavé, arena není telefon vybavený otevřeným operačním systémem. Pro řadu lidí plus, ostatní jsou možná zklamáni. Nemají ale mnoho důvodů, arena jim nabídne prakticky všechny manažerské funkce. Pravda, ne vždy jsou úplně srovnatelné se symbianem či Windows Mobile, ale upřímně, kolik uživatelů dosáhne na limity?

V každém případě, mnohem spíše než manažerský je arena zábavní mobil. Na displeji s úhlopříčkou 3“ a rozlišením 480 x 800 bodů se dají skvěle přehrávat filmy. Telefon má k tomu veškerý potřebný software a dodávaný přehrávač si poradí i s formáty DivX a Xvid. To vše včetně kodeků H.263 a H.264/AVC (30 fps). Aby toho nebylo málo, nabídne arena i integrovaný TV tuner.

Ve výbavě přirozeně nechybí ani hudební přehrávač. Korejští vývojáři už navíc pochopili (naštěstí i loni), že existuje cosi jako ID3 Tagy a hudbu není vždy nutné nahrávat do jediného adresáře. Aby toho nebylo málo, na horní hraně přístroje se nachází 3,5mm jack pro připojení sluchátek.

Mimo to je arena vůbec prvním telefonem na trhu vybaveným systémem Mobile Dolby. I když podobná marketingová označení už výrobci trochu zprofanovali, arena hraje na hlasité reproduktory opravdu velmi dobře a může si troufnout i na souboj s Tube. K telefonu je také dodáván TV Out kabel, takže jej můžete snadno spojit s televizí nebo třeba projektorem.

Ani pokud jde o připojení k internetu, nemusí se Arena nijak stydět. Zvládne totiž všechny způsoby mobilního připojení, až po podporu HSDPA rychlostí 7,2 Mb/s, kromě toho nechybí ani podpora wi-fi. Veškerou hudbu, videa či ostatní dokumenty si lze uložit do 8GB vnitřní paměti, která může být doplněna ještě MicroSD kartou. Zvláštní je, že LG udává kapacitu maximálně 2 GB, ale telefon si podle všeho hravě poradí i s Micro SDHC kartami, takže s kapacitou minimálně 16 GB.

Žádný drobeček

Drobnou nevýhodou velké části dotykových telefonů jsou jejich rozměry. I když designéři ušetří na klávesnici, rozumně ovladatelný displej si vyžaduje své. To platí i o LG KM900, které rozhodně není žádným drobečkem. Rozměry 105,9 x 55,3 x 11,95 mm ho řadí spíše k větším telefonům. Zároveň ale 105 gramů váhy není rozhodně špatný výsledek. Dílenské zpracování je - jak bývá u LG zvykem - na velmi slušné úrovni.

S dodávanou Li-Ion baterií by měla arena vydržet asi 300 hodin v režimu stand-by nebo 230 minut hovoru. Dá se předpokládat, že v reálu budou tyto hodnoty citelně nižší, takže pokud jde o výdrž, nebude KM900 nijak zásadně vybočovat z řady.