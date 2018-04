LG a NVIDIA spojují síly. Ještě letos uvedou smartphony s dvoujádrovými procesory

Již brzy nastane doba, kdy dvoujádrové procesory nebudou jen výsadou stolních počítačů a notebooků. LG totiž ještě letos hodlá uvést telefony s operačním systémem Google Android na bázi hardwarové platformy Tegra 2 od NVIDIE se dvěma 1 GHz jádry.

Obě firmy již dříve avizovaly, že při vývoji některých chytrých telefonů spojí své síly, na oficiální tiskové stanovisko ale došlo až nyní. Nebývale vysokým výkonem se tak již koncem roku budou moci představit telefony LG řady Optimus. Doplňme, že dnes dostupný Optimus GT540 spadá do kategorie low-endových Androidů.

NVIDIA Tegra 2: nový procesor s mnoha prvenstvími

Tegra 2 představuje v portfoliu NVIDIE druhou generaci hardwarové platformy pro chytré telefony, a první oficiální prezentace na funkčních prototypech proběhla na letošním CES v Las Vegas. Nad konkurencí čipů značky Qualcomm nebo Samsung bude nová Tegra čnít mnoha prvenstvími.

Především to bude vůbec první platforma se dvěma jádry v mobilním telefonu. NVIDIA dále slibuje výkonnou grafickou jednotku s velmi nízkým odběrem, můžeme se těšit i na práci s videi v rozlišení 1920 x 1080 pixelů.

Oficiální prezentace Tegra 2 na CES:

Každé jádro procesoru poběží na frekvenci 1 GHz, což znamená znatelný nárůst výkonu. Tisková zpráva slibuje v porovnání s jedním 1 GHz CPU dvakrát rychlejší zobrazování webových stránek a až pětinásobný výkon v náročných hrách.

Telefony s Tegra 2 nahradí herní konzoli

Telefony s SoC Tegra 2 tak mají nabídnout herní zážitky plně srovnatelné s hraním na jednoúčelových herních konzolích. Nezbývá než doufat, že NVIDIA v zákulisí jedná s předními herními vývojáři jako je iD Software nebo Epic Games o podpoře jejich nového hardwaru tak, aby výkonový potenciál nezůstal nevyužit.

Tvůrci her se totiž stále více zaměřují spíše na tvorbu pro iPhone/iPod Touch, a právě John Carmack z iD Software nedávno prostřednictvím iPhonu 4 prezentoval velmi dobře vypadající 3D akci Rage, kterou nový Apple rozběhal rychlostí 60 snímků za sekundu. Ač má třeba nový Galaxy S výkonnější GPU, náročných her kvůli rozpolcenosti platformy zdaleka není tolik jako na iOS.





Vrátí Tegra 2 LG zpět do hry?

Připomeňme, že LG se doposud v oblasti chytrých telefonů nijak výrazněji neprosadilo. Dřívější telefony s Windows Mobile byly především stylovou záležitostí a současnou nabídku Androidů v podstatě tvoří jen zmíněný Optimus GT540 a GW620 s QWERTY klávesnicí. Ani jeden však trhem chytrých telefonů příliš neotřásl.

LG má však stále velké ambice a jen do konce roku chce uvést desítku mobilů s Androidem a na řadu by měly přijít i telefony s novými Windows. A přítomnost platformy Tegra 2 uvnitř by mohla být pro řadu uživatelů lákadlem více než dostatečným.

NVIDIA Tegra 2 Tegra 2 patří svým řešením do kategorie SoC (System-on-Chip), což znamená, že jsou všechny komponenty daného systému integrovány v jediném čipu. Druhou generaci čipu tvoří osm nezávislých procesorů, u první verze jich bylo sedm. Je zde tedy dvojice mikroprocesorů ARM Cortex A9, každý přitom bije pracovní frekvencí 1 GHz. Další jádro má na starosti zpracování audia a výrobce se chlubí extra nízkým odběrem zařízení při přehrávání hudby. Zatímco iPod touch zvládne přehrávat hudbu asi 33 hodin, zařízení s Tegra 2 vybavené baterií s kapacitou 2 000 mAh má stejnou činnost zvládat na jedno nabití takřka 150 hodin, tedy téměř pětkrát déle. Pro současné hardwarové platformy v mobilních telefonech je stropem přehrávání/nahrávání videa v rozlišení 1280 x 720 pixelů, ovšem Tegra 2 si za pomocí dalších dvou procesorů poradí s videi v kvalitě 1080p. Zařízení výše uvedených parametrů by pak mělo vydržet nepřetržitě přehrávat takové video téměř 12 hodin. Další procesor má na starosti zpracování obrazového signálu a je tedy zodpovědný za vestavěný fotoaparát ať už v režimu fotografování nebo videokamery. Jádro podporuje až 12 Mpix snímače a samozřejmě běžné funkce jako automatické ostření, vyvážení bílé a podobně. Diskrétní grafická jednotka je dalším procesorem uceleného řešení Tegra 2. GPU využívá stejné architektury jako jednotka první generace, její výkon ale bude až trojnásobný. Poslední součástí je jednoduchý ARM7 procesor, který zajišťuje správu celého čipu (řízení spotřeby, datový tok apod.).

Zdroj: Anadtech, Android and Me