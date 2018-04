LG 600 - Zcela nový mobil

Na světě je nový výrobce mobilních telefonů. Je jím korejská společnost LG ELECTRONIC, jež se dosud zabývala výrobou spotřební elektroniky. První z GSM telefonů, pyšnící se touto značkou, by se měl objevit na trhu již na jaře tohoto roku - půjde o low-end model LG-200, záhy následovaný střední třídou LG-500. My se dnes podíváme na nejluxusnější telefon z této řady, LG 600.

LG 600 by se s cenou mohl pohybovat okolo 18 000-19 000 Kč a firma jej na trh hodlá dát do letošního léta. Však jej také představovala již na loňském CeBITu.

LG 600

A co nám tento budoucí slibný nováček na poli GSM nabídne? Pěkný design, malé rozměry, nízkou hmotnost, velkou kapacitu telefonního seznamu a v neposlední řadě samozřejmě také WAPový prohlížeč a hlasové funkce.

Velmi zajímavě je řešen displej - telefon má v vlastně displeje dva. Ten, který je ukryt "uvnitř" telefonu, má 128 x 90 bodů, zatímco ten,který je umístěn na vrchu telefonu a je tedy viditelný i při sklapnutém mobilním telefonu, nabízí 96x12 bodů. Stav telefonu si tedy můžete na menším displeji ověřit i v okamžiku, kdy je telefon zaklapnutý, což například u podobně konstruovaných "véček" Motoroly není možné.

Funkce

Dual band (GSM 900 / 1800 MHz)

SIM toolkit

Rozměry: 88 x 44 x 24 mm

Hmotnost. 95 g

Displej: 128 x 90 bodů

Baterie: Li-Ion 600 mAh

Výdrž v pohotovosti: 150 hodin

Výdrž při hovoru: 150 minut

Paměť telefonního seznamu: 500 míst

Vibrace

WAP 1.1

Datové přenosy pomocí PCMCIA

eZi pomoc pro psaní SMS (obdoba T9, zatím ale bez češtiny)

Hlasové vytáčení: 20 čísel

Hlasové poznámky 3 minuty

Hodiny, Budík

Kalkulačka

Čtyři hry

Zatím bohužel nevíme, kdo bude telefon dovážet. LG ovšem svoje zástupce na trhu má hlavně díky monitorům a IT technologiím, takže je pravděpodobné, že si některý jeho dovozce rozšíří sortiment. Pro pořádek ještě dodejme, že LG-600 bude dostupná ve třech barvách, a to v nafocené barvě champagne, tmavě šedé a černé.

Konkurenty tohoto kolibříka jsou zcela přirozeně telefony Motorola série V, které mají shodný "skládací" koncept. V souboji LG a Motoroly půjde hlavně o to, jak se LG podaří vyrovnat se s ovládáním telefonu - pokud bude příjemnější než u Motorol, bude to co do nabídky funkcí velmi vyrovnaný souboj.

Konkurenční modely telefonů Nokia (8850/8210) jsou navíc vybaveny infraportem, ale zase jim chybí WAP. Slabou stránkou LG-600 jsou evidentně datové přenosy, protože data tento telefon umí jen pomocí dnes již nemoderní PCMCIA karty, infraport nenabízí.

Pryč je doba, kdy byl světový trh s mobilními komunikacemi rozdělen mezi pár výrobců. Nových společností se zcela novými modely GSM přístrojů přibývá jako hub po dešti a každá z firem touží po svém místě na slunci. Prosadit se je ale těžké - rozhoduje cena a inovativnost. LG-600 sám o sobě příliš mnoho nového nenabízí, je spíše dobře udělaným kompilátem osvědčených funkcí. A tak rozhodne patrně cena a to, jak úspěšně se LG podaří smíchat silné funkce s intuitivním ovládáním.