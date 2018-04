LG 410 vás za volant s alkoholem nepustí

Pro domácí jihokorejský trh připravilo LG novou řadu mobilů 410. Trochu zvláštní véčka připomínají závodní auta, jejich design je opravdu výstřední. To nejdůležitější se ale skrývá pod krytem. Telefony této řady mají jako první na světě zabudovaný senzor, který změří hladinu alkoholu v krvi.

Pokud by majitele (auto)mobil od LG za volant opravdového auta nepustil, nemusí být smutný. Řev vytočeného motoru přehraje při každém otevření a zavření krytu (jedná se o véčko). Komu by to bylo málo, najde v menu přístroje širokou paletu obrázků sportovních vozů.

Všechny modely řady 410 jsou určené jen pro jihokorejský trh. V Evropě se bude prodávat méně výstřední model M4300, který senzor pro zjištění hladiny alkoholu v krvi nemá.