Neuvěřitelné, toto je smartphone s šestnácti fotoaparáty

Už když jsme viděli první snímky připravované Nokie 9 s pěti zadními fotoaparáty, přišel nám takový telefon šílený (více v článku Toto je první mobil s pěti objektivy na zádech. Je od Nokie).

Koncept společnosti LG ovšem předčil všechna naše divoká očekávání. Také si nedovedete představit, k čemu může být všech šestnáct snímačů dobrých?

Patent vystavil firmě LG americký patentový úřad a ve skutečnosti dává jasný popis toho, co by takový smartphone mohl vyfotit. Údajně bude mít každý snímač různé vlastnosti, co se světelnosti, ohniskové vzdálenosti a dalších parametrů týče.

Spekuluje se například o pořízení šestnácti snímků zároveň, kdy stiskem spouště aktivujete všechny fotoaparáty. Následně si můžete vybrat, který z pořízených snímků se vám líbí nejvíce. Hodilo by se to například v situaci, kdy fotíte krajinku jako celek, ale zároveň chcete mít i přiblíženou fotku nebo naopak co možná nejširší záběr.

Dále by větší počet snímačů mohl sloužit k co možná nejlepšímu vnímání prostoru a docílení nejlepší hloubky ostrosti. V souvislosti s tím by se nabízela možnost lepší manipulace se zaostřením snímku až poté, co jej pořídíte. Nakonec se mluví o skládání snímku dohromady pro co možná nejlepší rozlišení finální fotky.



Nezapomínejme, že fotoaparát s šestnácti snímači skutečně existuje. Jmenuje se Light L16 a je schopen pořizovat snímky s až 52MPix rozlišením v rozsahu ohniskové vzdálenosti 28 až 150 mm díky přepínání snímačů s různou ohniskovou vzdáleností. Podobně by mohl fungovat i budoucí model LG.