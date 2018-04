Lež má krátké nohy, operátoři!

Když jsme psali (placení za příchozí hovory z jiných sítí), věřili jsme tvrzení o světovém prvenství EuroTelu Bratislava. Což byla chyba - neměli jsme tiskové zprávě až tolik věřit. Domnívali jsme se, že halasné vykřikování pochybných světových pseudoprvenství je výsadou především našich dvou služebně starších operátorů. Měli jsme si uvědomit, jak jsme si se Slovenskem podobní.

Kdybychom si totiž prohlédli weby španělského Airtelu, italského giganta TIM a švýcarského operátora diAx, zjistili bychom, že už minimálně několik měsíců před slovenským EuroTelem začali nabízet totéž. EuroTel Bratislava přitom ve své tiskové zprávě tvrdí: "Bratislava, 12.10.2000 - EASY ako prvé na svete platí zákazníkom za telefonovanie."

Skutečnost je relativní

Ještěže nepřicházíme příliš často do styku s tiskovými zprávami operátorů i z jiných zemí, pravděpodobně bychom přišli o poslední zbytek iluzí. A to i přesto, že už několik let zpracováváme výtvory tiskových oddělení EuroTelu a RadioMobilu. Z nich se lze dozvědět, že např.: "EuroTel Praha, spol s r. o., je s více než 1 250 000 zákazníky koncem března největším poskytovatelem bezdrátových služeb v České republice" což se nijak nevylučuje s tvrzením: "Akciová společnost RadioMobil je operátorem nejdynamičtěji rostoucí sítě GSM v ČR."

Pokud byste měli o tomto výroku pochybnosti v souvislosti s čísly udávanými Oskarem (o jeho rychlosti růstu se RadioMobilu může jen zdát, i když se srovnají údaje z prvního roku fungování sítě Paegas), můžete zůstat klidní. Uživatelé sítě Paegas by měli vědět, že: "Vždy si přitom mohou být jisti, že zvolili nejefektivnějšího operátora na českém trhu." Po způsobu, jak k tomuto zjištění RadioMobil dospěl, snad raději nebudeme pátrat.

Kdopak že je ten první?