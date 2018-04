Levný vysouvák s neuvěřitelnou výdrží – recenze Nokia 3600

Levných vysouvacích přístrojů, které alespoň v některých ohledech splňují výše zmíněná kritéria, není mnoho. Většinou se navíc jedná o šedé myši nebo naopak extravagantní kousky, které se do lepší společnosti rozhodně nehodí. Jako nezáživný přístroj se nám zpočátku zdála i Nokia 3600 Slide, jejíž tmavou variantu jsme měli možnost otestovat.

Křištálová lupaČasem se z ní však vyklubal hodně zajímavý kousek, který jenom dokazuje, že na poli vysouvacích přístrojů Nokia rozhodně vede před konkurencí. Méně zkušeným uživatelům bude rozhodně vyhovovat i prostředí S40, známé prakticky ze všech levnějších přístrojů finského výrobce. Vše tak vypadá téměř ideálně a nezbývá než si položit otázku, zda existuje ještě něco kromě trochu fádního vzhledu, co byste museli Nokii 3600 odpustit.

Stylový konkurent Samsung U600, dnes recenzovaný přístroj a čistokrevný hudebník Sony Ericsson W910i.

Stručná charakteristika: Vysouvací přístroj se solidní funkční výbavou a více než slušnou výdrží baterie. Největším zklamáním je nejspíše nudný design.

Vzhled a konstrukce – nedostatek nápadů

Nokia 3600 se drží zuby nehty klasické vysouvací konstrukce a prakticky byste nenašli žádnou zajímavou odchylku, která by z ní dělala výjimečný přístroj. Oblé rohy mohou časem začít pořádně nudit a druhá nabízená červená barevná varianta není zrovna to pravé ořechové. Bohužel žádnou část telefonu nezpestřuje ani chromový rámeček, který by se dal umístit na bocích přístroje nebo na čtyřsměrné klávese. Jediný výkřik z temnot je hliníkový plátek okolo čočky fotoaparátu.

Pokárat musíme návrháře i za velmi lesklý plast, který použili na celou čelní stranu přístroje. V konečném důsledku to totiž znamená pár minut denně strávených leštěním telefonu. Naopak mohou být vývojáři pyšní na ideální odpor pružiny a na lehce zvednutou část na spodním okraji přístroje, o niž se perfektně zapře palec jak při vysouvaní, tak při zasouvání klávesnice.

Rozměry 98 x 47 x 15 mm se Nokia 3600 příliš neliší od konkurence, ale pozor by si měla dávat na hmotnost, která činí 97 gramů. Úhlavní nepřátelé jsou až o dvacet gramů lehčí. Nabíjecí konektor a 2,5mm jack jsou trochu netradičně umístěny na vrchní straně přístroje po stranách vypínacího tlačítka. Na bok přístroje se dostal pouze microUSB konektor, chráněný prakticky neztratitelnou krytkou.

Klávesnice a ovládání – klasika k pohledání

Po odsunutí vrchní části na vás vykoukne relativně veliká klávesnice, na níž jsou tlačítka od sebe oddělena drobnými linkami. To už samo o sobě zaručuje, že na jinak ploché klávesnici nebude docházet k žádným překlepům. Tlačítka mají téměř ideální odezvu a jsou stejně jako celá čelní strana pokryta velmi lesklým plastem.

K ovládacím prvkům umístěným pod displejem nemáme žádné výtky a naprosto se shodují s modely tohoto výrobce za poslední dobu. Snad si jen postěžujeme, že čtyřsměrná klávesa mohla být trochu vystouplejší nad povrch. Mnozí jistě již důvěrně znají uživatelské prostředí Series 40, které se v některých ohledech dá srovnávat s chytřejší variantou Series 60 a nabídne třeba aktivní pohotovostní režim. Přestože se dá tento režim vypnout, příliš prostředí Series 40 úplným začátečníkům nedoporučujeme. Naopak zkušenější uživatelé možná poznají, že přístroj se v některých situacích může zadýchávat.

Displej a výdrž baterie – zlatý hřeb

Dnes již standardní rozlišení 240 x 320 pixelů a podpora až 16 milionů barev překvapí jenom málokoho. Displej má poměrně slušnou úhlopříčku 2“, což však znamená, že některá písmenka nejsou tak hladká, jak by teoreticky mohla být. Rovněž barvy by mohly být příště o něco sytější. Bohužel Nokia 3600 příliš nezaválí ani v souboji se sluníčkem.

Co se naopak velmi povedlo, je výdrž baterie, která se dokonce přehoupla přes hranici jednoho týdne. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných zprávách a čtyřech hodinách poslechu hudby. I při daleko energeticky náročnějšímu provozu se Nokia 3600 dostávala pouze výjimečně pod hranici pěti dnů. Není snad potřeba dodávat, že nejenom ve své kategorii se jedná o jasného přeborníka.

Telefonní seznam a zprávy – téměř ideál

Nokia 3600 se nenechá zahanbit ani v této kategorii a dýchá na paty některým daleko dražším přístrojům. Telefonní seznam pojme až 2 000 kontaktů, přičemž každý z nich může obsahovat nepřeberné množství nejrůznějších detailů. Nechybí ani třídění osob do skupin, podle nichž lze filtrovat hovory. Jistě mnohé potěší příkladná synchronizace se stolním počítačem.

Rovněž na editoru zpráv jsme nenalezli jedinou kaňku. Jasně a zřetelně ukazuje, do kolika částí bude text rozdělen a kolik znaků již bylo napsáno. Velmi šikovná je spodní lišta na vložení údajů například z kalendáře nebo telefonního seznamu. V mžiku můžete tímto způsobem změnit obyčejnou SMS na MMS. Dobrou zprávou je jistě i to, že slovník T9 nezkracuje text na pouhých 70 znaků. V podobně pozitivním duchu se dá pokračovat o e-mailovém klientu, který zvládá všechny běžné funkce a naprosté většině uživatelů budou jeho schopnosti stačit.

Organizátor a zábava – podlehnete fotoaparátu

Po stránce datových přenosů to není s Nokií 3600 příliš veselé, protože z novějších technologií podporuje pouze EDGE. K prohlížení webových stránek je k dispozici Opera Mini. Z organizačních funkcí samozřejmě nechybí kalendář, jeden opakovaný budík, seznam úkolů, jednoduché poznámky a řada drobných aplikací, které se mohou v každodenním životě hodit.

Nokia 3600 není žádný suchar a kromě propracovaného MP3 přehrávače s možností třídit skladby podle interpreta, názvu skladby, alba a žánru nabídne FM rádio s RDS. V krabici dokonce naleznete sluchátka, microUSB kabel a paměťovou kartu microSD s kapacitou 512 MB.

Na svou kategorii je výtečný fotoaparát s rozlišením 3,2 Mpix, automatickým ostřením a diodovým bleskem. Fotografie nepostrádají ostrost, barevnou věrnost a prakticky neobsahují žádný šum. Naprosto perfektně dopadly snímky textu a bližších předmětů. Solidní jsou možnosti obslužného softwaru. Video lze nahrávat v rozlišení dokonce 640 x 480 pixelů při 15 snímcích za vteřinu.

Závěr – svoje mouchy má