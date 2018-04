Levný tablet, který neumí telefonovat. Test Vodafone Smart Tab 7

Trh s tablety v posledních měsících značně sílí a tradiční duo Apple a Samsung doplňují další. Kromě americké Motoroly se začínají prosazovat čínští výrobci. Řeč je o dvojici ZTE a Huawei a zatímco Huawei zatím vede nabídkou dobře vybavených a cenově dostupných smartphonů, krajanské ZTE se naplno opřelo do zatím neprozkoumaného segmentu internetových tabletů.

Akronym ZTE není na našem trhu nijak známým pojmem, přesto mnoho uživatelů možná nevědomky přístroj této značky využívá. Na mysli máme levné androidy z nabídky Vodafonu, které byly v době uvedení cenově vůbec nejdostupnější zařízení svého druhu. Výbava přitom nebyla vůbec špatná.

Podobnou taktiku výrobce aplikoval také u svých prvních tabletů. Také v tomto segmentu tak vsadil na agresivní cenovou politiku a spolupráci s Vodafonem. Výsledkem spolupráce je duo zajímavých přístrojů Smart Tab 7 a Smart Tab 10, kde čísla znamenají velikost úhlopříčky. Dnešní recenze patří tomu kompaktnějšímu přístroji této dvojice.

Vzhled a konstrukce a zpracování

Smart Tab 7 vypadá jako docela běžný dotykový telefon, jen jeho rozměry jsou samozřejmě o mnoho větší, přesto se ale ještě přístroj do kapsy kalhot docela snadno vejde. Kvůli hmotnosti bezmála 400 gramů ale nového nájemníka kalhot pocítíte.

Ačkoli celkové rozměry (194 × 120 × 11,4 mm) nijak nevybočují z průměru, tloušťka se zdá být v reálu větší, než ve skutečnosti je. Po kratších bocích navíc tablet v pase ještě mírně přibírá, což ale přispívá k lepšímu úchopu zařízení v širokoúhlém režimu.

Čelní straně tabletu vévodí 7" displej s poměrně širokým rámečkem, který je po kratších stranách dokonce lehce přes 2 centimetry. Žádná tlačítka okolo panelu nehledejte, systém se ovládá výhradně skrze displej. Jediným prvkem okolo displeje je tak čelní 1,3 MPix kamera, která je při výchozím uchopení v širokoúhlém režimu na levé straně.

Boky zařízení obtéká stříbrný zaoblený lem, který docela zdařile imituje kov. Spíše jde ale o plastový díl s metalickým nástřikem, materiál nestudí a ani na poklep nezní jako kov.

Na horní hraně ze stříbrného podkladu vystupuje hlavní vypínací/uspávací tlačítko spolu s dvojtlačítkem pro regulaci hlasitosti. Na levém boku je 3,5mm konektor k připojení sluchátek, na protější hraně je pak krytka paměťového slotu a šuplíku na SIM a otvor mikrofonu.

Na spodní hraně jsou pak dva drobné výdechy systémových reproduktorů. Jejich umístění je ale trochu nešikovné, jelikož je při držení tabletu bude docela často zakrývat. Uprostřed spodní hrany je pak proprietární konektor k nabíjení a synchronizaci tabletu.

Záda přístroje překrývá zajímavý měkčený perforovaný materiál, který zdobí reliéfní logo Vodafone s objektivem hlavního fotoaparátu. Nápis "with Google" ve spodní části říká, že jde o přístroj certifikovaný vyhledávacím gigantem a tedy se sadou předinstalovaných aplikací (GMail, Market, mapy, vyhledávání), nechybí ani piktogramy bezdrátových modulů (wi-fi, BT, 3G). Dozvíte se také, že byl přístroj vyroben v Číně.

Dílenské zpracování není špatné, na první omak jde ale poznat nižší kvalitu v porovnání s Galaxy Taby od Samsungu, o iPadu nemluvě. Na testovacím vzorku měl stříbrný plastový lem v jednom rohu znatelnou vůli, prohmatávání pak doprovázelo vrzání. Nedá se ale rozhodně říci, že by přístroj působil lacině. Vzhledem ke konečné ceně na provedení si stěžovat jistě nebudete.

Displej a ovládání

Dotykový panel je hlavním prvkem celého tabletu a vzhledem k ceně přístroje je rozhodně povedený. Nečekejte ale žádnou pokročilou technologii zobrazování, jde o běžný LCD TFT panel s kapacitním snímáním dotyku. Povrch displeje tvoří sklo, nejde ale o tvrzenou Gorillu společnosti Corning Glass.

Na úhlopříčku 7 palců se výrobci podařila vměstnat matice 1280 × 800 bodů, kresba je tak poměrně jemná (216 DPI), a rastr tak není viditelný. Mnoho výhrad nemáme ani k barevnému podání. Rozsah pozorovacích úhlů sice není takový jako u panelů dražších přístrojů, což vám ale při používání nijak vadit nebude.

Za slunečných mrazivých dnů se s tabletem venku asi moc potloukat nebudete, přesto je ale čitelnost displeje na přímém slunci důležitým parametrem. Při nastaveném nejvyšším jasu se informace z displeje odečítají bez větších problémů, opět ale platí, že je na tom dražší konkurence výrazně lépe. Podsvětlení displeje navíc není po celé jeho ploše ani zdaleka rovnoměrné, což je nejvíce vidět po krajích panelu.

Základní uživatelské prostředí je dáno použitou verzí androidu, kterým je HoneyComb. Základ tak tvoří pět obrazovek, na které můžete připnout zkratky aplikací, widgety nebo třeba oblíbené webové stránky. Delším stiskem na prázdném místě libovolné plochy vyvoláte nabídku, ze které lze nové objekty na uživatelské obrazovky umísťovat. Přehledně jsou do záložek členěny aplikace, widgety a pozadí.

Tuto filozofii dostala do vínku i prozatím poslední verze androidu jménem Ice Cream Sandwich, která obě dříve rozdělené vývojové větvě propojila. Veškeré ovládání probíhá na displeji, v levém spodním okraji pak vždy najdete trojici funkčních dotykových tlačítek, které se dynamicky mění podle aktuálního otočení displeje.

Výkon a výdrž, bonusové aplikace

Papírově je na tom Smart Tab 7 po stránce hardwaru poměrně dobře: uvnitř plastového těla totiž pracuje dvoujádrový Qualcomm 1,2 GHz podpořený grafickým jádrem Adreno 220 a 1GB porcí operační paměti (po startu je k dispozici asi 380 MB).

Reálné zkušenosti tomu ale příliš neodpovídají, tablet se velmi snadno zapotí a ani posouvání mezi uživatelskými plochami není zcela plynulé. Možná je zčásti na vině nezcela optimalizovaný systém. Na stranu druhou ovšem nelze očekávat, že bude čipset, který je používán jako hnací motor smartphonů, stačit na bezchybný chod zařízení s mnohem větším displejem, s jehož vykreslováním je samozřejmě daleko více práce. Pro srovnání: displej tabletu má zhruba 2,5 × tolik pixelů co WVGA panel.

Tablet čerpá energii z 3 400 mAh akumulátoru, což mu papírově zaručuje výdrž okolo 7 hodin při aktivním wi-fi. Pokud na tabletu přehráváte film při automatickém jasu a bez aktivních datových připojení v pozadí (3G ani wi-fi), pak se dostanete na téměř 5 hodin, což není špatný výsledek.

Quadrant test neproběhl Linkpack 39,45 Neocore 38,6 Smartbench 2011 2097 (productivity), 1557 (game index)

Nabídka předinstalovaných aplikací je poměrně bohatá a kromě běžné nadílky nástrojů od Googlu oceníte balík QuickOffice HD k prohlížení, editaci i vytváření MS Office dokumentů. Ty lze následně synchronizovat například s Google Docs, nebo je poslat na vzdálené servery skrze klienta cloudové aplikace Dropbox.

Hodí se souborový manažer k prohlížení obsahu vestavěné paměti nebo vložení microSD karty. Pomocí aplikace Media Manager Mobile pak lze libovolný multimediální obsah bezdrátově přehrávat na televizi (nebo jiném podporovaném zařízení s certifikací DLNA) pomocí wi-fi modulu.

Komunikace a konektivita

Tablet slouží především k pohodlnému prohlížení webu, displej i jeho rozlišení je totiž znatelně větší než u výkonných smartphonů. K tomuto účelu je předinstalován prohlížeč s plnou podporou technologie Adobe Flash. Při posouvání stránkou nebo zoomu si ale chvílemi hardware sáhne na dno a dostaví se nepříjemné prodlevy. Nejde ale o nic zásadního.

Kromě wi-fi modulu lze surfovat také skrze mobilní konektivitu, což ale nepůjde bez vložení SIM karty. Surfovat na webu můžete i mimo pokrytí 3G, podporovány jsou totiž i pomalejší datové přenosy GPRS/EDGE. Vzhledem k nevalné rychlosti ale doporučujeme instalaci Opery Mini, se kterou bylo prohlížení webu i přes pomalejší data snesitelné.

Zajímavé je, že bylo nutné manuálně nastavit mobilní APN, automatické načtení údajů neproběhlo (tablet jsme testovali v síti T-Mobile). Podpoře se těší i odesílání i přijímání SMS, na klasické telefonování ale zapomeňte a je přitom zcela lhostejné, zda se nacházíte v pásmu pokrytí přenosy GPRS/EDGE nebo 3G.

Telefonovat zkrátka nelze, což signalizuje i absence telefonní aplikace. Také v telefonním seznamu byste po ikonce volání pátrali marně. Pokud tak budete mít svoji SIM v tabletu, volajícímu se sice ozve vyzváněcí tón, vy se ale o příchozím hovoru nijak nedozvíte, což je docela nešikovné. Jedinou možností je tak telefonování přes Skype.

K psaní e-mailů, dokumentů či krátkých poznámek lze v základu využít hned dva typy dotykové klávesnice. Jednou z nich je trochu neočekávaně Swype, oblíbená to tahová klávesnice, která výrazně urychluje psaní. Jednotlivá písmena totiž není nutno otrocky vyťukávat, stačí je přejet prstem a slovník vám pak nabídne slova, jež lze z "přejetých" písmen poskládat. A většinou se trefí.

Na smartphonech Swype vidíme velmi rádi, ovšem tady je tak trochu navíc - přejíždět prsty velkou plochu displeje je v závěru spíše kontraproduktivní. Klávesnici lze ale výrazně zmenšit zhruba na telefonní velikost, i tak to ale to není to pravé.

Využívat tak budete spíše obyčejnou klávesnici, na které lze docela pohodlně psát čtyřmi prsty, při držení na výšku pak samozřejmě zaměstnáte palce. Klávesnice má vibrační dotykovou odezvu a díky velikosti displeje není problém poměrně rychle a bez chyb napsat delší email nebo poznámku.

Vodafone Smart Tab 7 (technická specifikace): Rozměry [mm] 194 × 120 × 11,4 Hmotnost [g] 319 Platforma Google Android 3.2 Čipová sada, procesor Qualcomm Snapdragon MSM8260, 2 × 1,2 GHz, Adreno 220 RAM 1 GB FlashROM 16 GB (uživateli k dispozici 12,8 GB) Sítě Quadband GSM, UMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA Displej - technologie LCD TFT Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 7,0" (177,8 mm) / 1 280 × 800 bodů, 216 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth 2.1 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 5.0 MPix,videa v rozlišení 720p Sekundární fotoaparát 2,0 MPix FM rádio ne Další přednosti ochranné sklo, digitální kompas, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 3 400 mAh

Konektivita

Smart Tab 7 lze využít jako wi-fi hotspot ke sdílení mobilní konektivity, využít jej můžete i jako hardwarový modem k notebooku. Nutno připomenout, že smysl to má pouze v pásmu pokrytí 3G. Podobně jako Huawei také ZTE eliminuje možné patálie při instalaci ADB ovladačů, a tak se zařízení po prvním připojení k PC ohlásí jako disková jednotka a instalací uživatele provede.

Následně můžete k vnitřní 16GB paměti (reálně dostupných 12,8 GB) nebo vložené paměťové karty přistupovat skrze libovolný souborový manažer. Kromě wi-fi modulu tablet nabízí i Bluetooth 2.1 (EDR + A2DP), který využijete k posílání menších souborů na jiný tablet/telefon nebo PC, v úvahu připadá i bezdrátový poslech hudby.

Součástí čipové sady je i asistovaný GPS modul, který si v případě potřeby k lokalizaci polohy pomůže základnovými stanicemi nebo viditelnými wi-fi body. Na tabletu jsme vyzkoušeli vestavěné Google mapy i povedené Mapy.cz, kde se navigace osvědčila. Samozřejmě je nutno počítat s enormním úbytkem energie akumulátoru, především v případě zmíněných on-line navigací, kdy je krom GPS v pohotovosti také telefonní modul.

Multimédia

Z předchozích řádek vyplývá, že Smart Tab 7 není tím pravým multimediálním monstrem, jeho výkon totiž není zrovna oslňující a ani softwarová výbava na tom z tohoto pohledu není nejlépe. Lze ji naštěstí velmi rychle vylepšit aplikacemi třetích stran.

Bude to asi potřeba, protože hudební přehrávač nabízí jen základní funkce, nic podobného jako jsme chválili u Motoroly Razr (tedy informace o interpretech, text písní) nečekejte. Co ale musíme vyzdvihnout, je hlasitost stereo reproduktorů, které na nejvyšší stupeň doslova řvou. Zvuk je ale už také dosti zkreslený, ovšem při zhruba 60 - 70 % hlasitosti je přednes dostatečně hlasitý i čistý, tedy na poměry mobilního zařízení.

S přehráváním filmů v kontejneru DivX/XviD si přiložená aplikace neporadí, lékem je opět výborný MX Video Player s řadou užitečných funkcí. Kromě široké podpory různých formátů videa a zvuku potěší korektní zobrazování titulků, hodí se i funkce zámku displeje, kdy nechtěný dotyk nemusí znamenat přerušení "promítání".

Problémem je pouze výkon zařízení, s přehráváním HD filmů nepočítejte. Při testování se ukázalo jako maximum film s datovým tokem cca 1 000 kbps. Snímek s bitrate 1 500 kbps byl již místy trhaný, 720p video (cca 2 600 kbps) pak tablet přehrát odmítl.

Fotoaparát nabízí maximální rozlišení 5 megapixelů, obslužná aplikace je snadno ovladatelná, překvapí široká nabídka možných velikostí snímku. Překreslování snímané scény na displeji ale není zcela plynulé, jak to umí dnešní dvoujádrové smartphony.

Zachycené snímky svou kvalitou neohromí, nic takového jsme nakonec ale ani nečekali. Jedním klepnutím lze fotoaparát přepnout do režimu videokamery, která umí 720p videa. Výtka míří k absenci přisvětlovací diody, za tmy tak vyfotíte leda tmu.

Nastavení expozice:

Rozlišení: QCIF, QVGA, CIF, VGA, WVGA, SVGA, 1280x1024, 1280× 720, 1900×1200, 3 mpix, 5 mpix

Režim ostření: automat, nekonečno

Expozice: -2 až 2

Sytost, kontrast: 0- 10

Ostrost:0-6

Frekvence: automaticky, vypnuto, 50Hz, 60 Hz

Kvalita: běžná, jemná ,velmi jemná

IOS: automat, 200, 400, 800, 1600

Ukázkové snímky:

Závěr

Přes v recenzi uvedené nedostatky není tento kompaktní tablet vyloženě špatným zařízením. Nejvíce nám vadily prodlevy v odezvách na rozličné pokyny, které by v budoucnu mohla zmírnit systémová aktualizace. Ta ale bohužel zatím nebyla potvrzena a vzhledem k tomu, jak si s uvolněním updatu dávají na čas zavedení výrobci, jsme v této věci docela skeptičtí.

Potěšil naopak paměťový slot, kterým lze vestavěný 16GB datový prostor ještě znásobit. Výhodou je také podpora GSM/UMTS sítí a s tím spojená možnost prohlížení webu i mimo dosah wi-fi sítě. Škoda jen absence telefonování.

Odhlédneme-li od levných tabletů bez Google certifikace (chybí veškeré Google aplikace včetně marketu), pak v cenové relaci do 8 tisíc korun mnoho konkurentů nenajdeme. Snad jen Tegrou 2 poháněný Acer Iconia Tab A100 se 7" displejem a wi-fi modulem, ovšem bez 3G modulu. Výhodu je naopak microHDMI port ke snadnému propojení s televizí.

Huawei Media Pad, kterému podpora mobilních dat nechybí, už stojí okolo 9 500 Kč, a je tedy i dražší než Smart Tab 10 (necelých 9 tisíc). Galaxy Tab 8.9 s 16 GB pamětí a wi-fi modulem, ovšem bez podpory 3G, stojí okolo 11 500 Kč.