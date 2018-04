Drzost tureckých obchodníků. Levný iPhone 4S z dovolené jen svítí

Krabička vypadá jako originální a i samotný telefon na první pohled připomíná pátou generaci telefonu. Displej je přelepený fólií, nechybí ani jakási plomba. Jenže ve skutečnosti je to jen pouzdro bez elektroniky. Tedy žádný opravdový iPhone a dokonce ani falešný iPhone, který lze bez problémů koupit v Číně za pár tisíc. Ostatně jeden takový jsme pro demonstraci schopností padělatelů otestovali. Od originálu je na pohled jen těžko rozeznatelný.

Jenže turecký obchodník telefon předvedl a ukázal, že funguje. Displej se totiž rozsvítil a ukazoval, že je vybitá baterie. Zásuvka samozřejmě nebyla k dispozici, ale když přístroj naběhl, tak proč by jinak nefungoval, přesvědčoval obchodník zájemce.

Na první pohled zajímavá koupě se po vybalení telefonu změnila na vyhozených 13 000 korun. V telefonu totiž není nic jiného než žárovička, která po stisku tlačítka prosvítí krycí sklíčko, ve kterém je vyznačena jediná funkce: "Low Battery". Žádná další elektronika a ani systémový konektor. K čemu taky.

Kdyby si kupující telefon pořádně prohlédl, tak by si mohl všimnout právě chybějícího konektoru. Nevšiml a stálo ho to 500 eur. A nebo to mohlo být všechno jinak, ale v každém případě se s podobnými podvodnými nabídkami můžeme různě po světě setkat.