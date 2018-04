Levný ekolog s výtečnou výbavou. Recenze Sony Ericsson J20i Hazel

Model J20i Hazel byl vytvořen z recyklovaných plastů a podle údajů výrobce by měla být daleko úspornější i nabíječka. Díky tomu může společně s kolegou Elm nosit model Hazel označení Green Heart (zelené srdce). Mimo to potěší i všechny náročnější uživatele, protože do jeho výbavy se vměstnalo vše od wi-fi až po GPS. Jeho cena přitom jen lehce převyšuje magickou hranici pěti tisíc korun.

Nutno však podotknout, že za poslední léta si Sony Ericsson tvrdošíjně stojí za svým a pro uživatelský komfort toho dělá pramálo. Opakují se totiž neustále ty samé chyby jako je absence standardního 3,5mm jacku a microUSB konektoru či nejrůznější chyby v uživatelském prostředí. SE postupuje ve vývoji po hodně malých krůčcích a s konkurencí se po této stránce nedá vůbec srovnávat.

Katalog mobilů:

Nokia 5230, která nabídne podobně vynikající poměr cena/výkon, téměř identický kolega SE Elm a dnes recenzovaný model Hazel.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Model Hazel nabízí velice solidní poměr cena/výkon, což ještě podtrhuje přítomností wi-fi a GPS. Bohužel přetrvávají určité nedostatky jako je absence 3,5mm jacku, microUSB konektoru a některé nepříjemné drobnosti v uživatelském prostředí.

Vzhled a konstrukce - zelená kupředu

Na úvod se hodí zmínit, že tělo zařízení vyrobené výhradně z recyklovaných plastů vůbec nijak neškodí vzhledu telefonu a tohoto pro přírodu přívětivého kroku si vůbec nevšimnete. Naopak jsou tyto plasty velmi příjemné na omak a telefon se drží pohodlně v ruce. Po designové stránce zůstává model Hazel spíše konzervativní, ať už z pohledu barev či rozložení jednotlivých kláves.

Menší úlet si SE dovolil v případě tvaru zařízení, které je celé mírně zahnuté do tvaru banánu. S podobným nápadem přišla už před lety kupříkladu Motorola u modelu RIZR Z10. I bez tohoto výstřelku by se Hazel v davu rozhodně neztratil, k čemuž mu dopomáhají nejrůznější chromované prvky či pruhový zadní kryt baterie.

Častokrát však budete zápasit s příliš silnou pružinkou u výsuvného mechanismu klávesnice, která jde sice velmi snadno jednou rukou odsunout, ale posléze již nenajdete vhodné místo, kam palec zapřít při zavírání.

Na celém zařízení najdete pouze jediný konektor typu FastPort, který je jen chabou náhražkou za standardní 3,5mm jack. V základním balení naleznete sluchátka, která svoji kvalitou příliš nepřesvědčila. Pro úplnost dodáváme rozměry 103 x 50 x 16 mm a nezvykle velkou hmotnost 120 gramů, s níž se tento přístroj přibližuje některým smartphonům.

Klávesnice a ovládání - drobná vylepšení

SE tentokráte nevsadil na tradiční polštářkový tvar tlačítek, který už nejedenkrát u vysouvacích telefonů použil. Nyní na scénu přichází naprosto ploché klávesy oddělené pouze horizontálními linkami. Jejich odezva však nepatří k nejlepším a občas si nebudete jisti, zdali jste danou klávesu opravdu stiskli. Pocit z psaní není natolik dobrý, jaký by mohl u tak velké klávesnice být.

Pod displejem se nachází tradiční sestava tlačítek, jaké používá SE už léta. Možná jenom čtyřsměrné tlačítko by mohlo být o něco menší a uživateli by se tak ušetřilo delší přesouvání palce. Jinak jsme s touto sestavou kontextových tlačítek naprosto spokojeni a při používání nedochází ani k nejmenším překlepům.

Samozřejmostí jsou klávesy pro regulaci hlasitosti umístěné společně se spouští fotoaparátu na pravé straně zařízení.

Uživatelské prostředí doznalo několika menších změn jako je kupříkladu přítomnost "widgetů" na pohotovostní obrazovce, které vám zpřístupní zprávy z Twitteru, Facebooku nebo aktuální události z kalendáře. Tradiční je již podpora pro multitasking. I přes veškeré animace si nemůžeme stěžovat na rychlost celého zařízení a během testování jsme se nedočkali žádného výraznějšího zadýchávání telefonu. Menší prodlevu jsme zaznamenali pouze při ostření s fotoaparátem.

Trochu ještě zamrzí nevyužití polohového senzoru, jehož přítomnosti si všimnete pouze v několika málo nabídkách. Naopak v zařízení je k dispozici krokoměr, který vám společně se speciální aplikací dá vědět, kolik jinak vyprodukovaného oxidu uhličitého jste svojí chůzí ušetřili.

Displej a výdrž baterie - lepší průměr

Model Hazel přináší klasické rozlišení displeje 240 × 320 pixelů, podporu 16 milionů barev a úhlopříčku 2,6 palce. S těmito parametry nijak výrazně nevybočuje z průměru (snad vyjma o něco větší úhlopříčky displeje) a podobně se dá hovořit i o věrnosti barev či celkové jemnosti zobrazení. Čitelnost na přímém slunečním slunci je přitom o něco horší než u konkurence, ale není to zas žádná tragédie.

S výdrží baterie je na tom SE Hazel lépe a bez nabíječky vydržel bezmála pět dní. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách poslechu MP3 přehrávače. Konkurence je ve většině případů zhruba o den pozadu. Nesmíte však zapomenout, že pokud budete často používat wi-fi, datové přenosy či GPS, tak se výdrž zařízení může několikanásobně zkrátit.

Telefonní seznam a zprávy - stále stejné chyby

Bohužel i tentokráte si musíme postěžovat, že není dostupný zároveň seznam kontaktů ze SIM karty a paměti telefonu a musíte mezi nimi přepínat. Samotné funkce telefonního seznamu se pak za posledních několik let nezměnily a poskytují stále dostatečný standard. Zamrzí však nutnost restartovat celé zařízení při přístupu na paměťovou kartu skrze USB Mass Storage. Vnitřní paměť zařízení činí zhruba 280 MB. Paměťová karta microSDHC není součástí základního balení.

Stále stejné chyby jsme zaznamenali i u editoru textových zpráv, který odpočítává napsané znaky až těsně před koncem každé zprávy. Tradiční je i sestava organizačních funkcí, mezi něž patří kalendář, jednoduché poznámky a úkoly, pětice opakovaných budíků, časovač a funkce svítilna. K internetu se skrze jednoduchý vestavěný prohlížeč připojíte přes GPRS, EDGE a sítě třetí generace včetně HSDPA.

Spokojeni jsme byli s integrovanou GPS, která nalezla polohu telefonu během několika desítek vteřin i v husté městské zástavbě. Potěší rovněž řada "navigačních" aplikací jako je například Google Maps či zkušební verze WisePilot, který však stahuje mapy z internetu. Bez větších problémů jsme využívali i služeb wi-fi. Zajímavá byla rovněž aplikace, v níž jste mohli plnit různá předsevzetí týkajících se ekologie.

Multimédia a fotoaparát - chybějících 3,5mm ke štěstí



Pokud by Hazel disponoval 3,5mm jackem, byl by zdatným protivníkem pro konkurenční sérii XpressMusic od Nokie. Hazel totiž nabídne kvalitní MP3 přehrávač, FM rádio s RDS či funkci TrackID. Pro rádio opět platí, že k jeho spuštění je nutné mít připojená sluchátka. Samozřejmostí jsou odkazy na YouTube a další podobné služby.

Trochu rozporuplnými dojmy působí integrovaný 5Mpix fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Na malé vzdálenosti vytváří skutečně působivé a ostré fotografie, pokud však chce zvěčnit nějaké panorama, snímky jsou již podstatně rozostřenější. Opět to ale nění žádná velká tragédie. V celkovém výsledku tak fotoaparát odchází s lehce nadprůměrným hodnocením. Navíc je nutné přihlédnout k faktu, že v této cenové kategorii se příliš podobně kvalitních fotoaparátů nenachází. Video lze nahrávat až v rozlišení 640 × 480 pixelů.

Závěr - stále o krok pozadu

Sony Ericsson J20i Hazel se snaží dohnat konkurenci, seč mu dech stačí, což dokazuje lehce upravenou pohotovostní obrazovkou s podporou sociálních sítí. Nohy mu ale podráží lpění na starých standardech jako je FastPort či nedostatky v uživatelském prostředí, které měly být odstraněny někdy před dvěma lety. Se stejným přístupem i nadále bude v tomto segmentu trhu ztrácet čím dál tím více zákazníků.

Na druhé straně model Hazel nabídne opravdu velmi dobrý poměr ceny a výkonu. Za zhruba pět tisíc korun má plnou datovou výzbroj včetně wi-fi a GPS. K tomu přidává solidní výdrž baterie, lehce nadprůměrný fotoaparát či zajímavou sbírku předinstalovaných aplikací. Ke dnu ho však táhnou výše zmiňované nedostatky a je pouze na vás, jestli nedáte raději přednost modelům ze série Xpress Music, stájovému kolegovi Elm či sáhnete třeba po dotykové Nokii 5230 s GPS navigací a mapovými podklady zdarma.