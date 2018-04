Levný dotykový Walkman s novou platformou. Recenze Sony Ericsson Yendo

Model Yendo byl poprvé představen v polovině minulého roku a od té doby se pracovalo nejspíše na doladění nové platformy. S tradiční platformou A200 má pramálo společného, funkce systému odpovídají nejlevnějším telefonům na trhu. Nenechte se tak zmást prostředím, které je sice velmi podobné modelu X10 Mini, ale ani s Androidem nemá nic společného.

Na zázračné úrovni není ani rychlost celé platformy, což poznáte při průchodu některými nabídkami, ale především při psaní na softwarové klávesnici. Snad se tento fakt postupnými aktualizacemi systému zlepší, protože po stránce konstrukce nemáme zařízení vůbec co vytknout. Vše pevně drží na svém místě a telefon je úžasně malinký. Snad jen zadní kryt nedrží příliš na svém místě. V základním balení naleznete celkem pět barevných variant krytu.

Plusy a mínusy Proč koupit? miniaturní rozměry a hmotnost

výměnné zadní kryty v základním balení

microUSB konektor a 3,5mm jack

výtečná konstrukce

slušný fotoaparát

Proč nekoupit? pomalé uživatelské prostředí

pouze základní funkce

absence QWERTY klávesnice

chybějící odpočítávání zbývajících znaků Kdy? V prodeji Za kolik? 2 325 Kč



Konkurence je však neúprosná, a ačkoliv by se cenovka lehce nad dva tisíce nemusela zdát natolik velká, v této kategorii je řada přístrojů, které nabídnou daleko lepší výbavu a propracovanější uživatelské prostředí. Sony Ericsson W150i tak bude muset vsadit především na svoji jednoduchost a velmi malé rozměry.

Vzhled a konstrukce - drobeček

Model Yendo je zaměřený především na mladší uživatele, kteří mají rádi malé věci, ale především vyměnitelné kryty. Ty v základním balení jsou povětšinou velmi křiklavých barev.

Ani při častější výměně se nemusíte bát, že by začala konstrukce vrzat, vše je totiž velmi dobře slícováno. Kromě čelní strany je telefon rovněž odolný vůči otiskům prstů a dalším nečistotám.

Sony Ericsson konečně začíná u svých telefonů používat tradiční microUSB konektor a 3,5mm jack. První zmiňovanou zdířku naleznete na levé boční straně a výstup pro sluchátka na vrchu hned vedle vypínacího tlačítka. Svými miniaturními rozměry (93 × 52 × 15 mm) a hmotností 81 gramů patří model k jedněm z nejlehčích a nejmenších na trhu.

Uživatelské prostředí - problémy prvorozeného

Občasnou lenost uživatelského prostředí jsme již zmiňovali v úvodu a bohužel ani za velmi dlouhou dobu vývoje se nepodařilo všechny mouchy vychytat. Ačkoliv bychom raději viděli dotykovou variantu platformy A200, ani současné prostředí nezatracujeme a svojí jednoduchostí má co nabídnout zejména nenáročným uživatelům.

Na těle přístroje se nachází (nepočítaje boční tlačítka pro regulaci hlasitosti) pouze jediná klávesa pro návrat do předchozího menu či obrazovky. Zbytek položek je dostupný přes dotykový displej. Bohužel i tento fakt skýtá jednu nevýhodu a tou je nekompatibilita některých J2ME aplikací, které potřebují alespoň základní sadu hardwarových kláves. Nehledě na nekorektní zobrazování softwarové klávesnice v některých programech.

Na hlavní pohotovostní obrazovku nedostanete žádné widgety nebo podobné aplikace. Musíme se spokojit pouze se čtyřmi zkratkami v rozích displeje, které vedou na nejpoužívanější funkce telefonu. Ikony jsou zde v tradiční matici 3 × 3.

Displej a výdrž baterie – žádné zázraky

Model Yendo disponuje kapacitním TFT displejem, který při našem testování velmi dobře reagoval na jednotlivé podněty. Škoda, že jeho kvality kazí pomalejší uživatelské prostředí. Na solidní úrovni je jemnost zobrazení vzhledem k malému rozměru displeje s úhlopříčkou 2,6 palce a při rozlišení 240 × 320 pixelů. Slušná je rovněž čitelnost na přímém slunečním světle.

Málokdo by mohl čekat, že do tak malého těla se podaří dostat baterii s velkou výdrží. Ani model W150i není výjimkou a bez nabíječky se obejdete tři dny. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných zprávách a dvou hodinách poslechu hudby. Ani jednoduché prostředí nedělá zázraky a hlavním žroutem je především displej.

Funkce – pouze to nejnutnější

Telefonní seznam obsahuje pouze ty nejzákladnější položky ke každému kontaktu a podobné tvrzení platí i o SMS zprávách. I tentokrát chybí odpočítávání znaků hned od začátku psaní textu. V zařízení je navíc přítomna pouze tradiční alfanumerická klávesnice, QWERTY varianta chybí.

Model Yendo nabídne z organizačních funkcí pouze to nejnutnější, tedy kalendář, jednoduché poznámky, emailový klient a kalkulačku. Budíků můžete vytvořit hned několik a všechny mohou být opakované. Oproti modelu A200 chybí však správce souborů. Se zaměřením na mladou generaci souvisí samozřejmě internetový prohlížeč a zejména klienty pro přístup na sociální sítě. K internetu se připojíte pouze pomocí technologií GPRS nebo EDGE.

K Walkmanu patří FM rádio a MP3 přehrávač, který je v mnoha ohledech jednodušší než ten použitý na platformě A200 a nemá tolik možností nastavení. Vzhledem k ceně telefonu nás překvapily snímky pořízené 2 Mpix fotoaparátem. Žádné zázraky nečekejte, ale na tak malinkatou optiku bez automatického ostření a přisvětlovací diody je to víc než dobrý výsledek. Škoda jen občas špatné práce při kompenzaci expozice.

Konkurence – těžký boj

Sony Ericsson Yendo W150i čeká velmi tvrdý souboj s konkurencí a jediné, co ho může spasit, je důraz na jednoduchost a především miniaturní vzhled. Těžko totiž může soutěžit s funkční výbavou a zejména možnostmi uživatelského prostředí s modely jako Samsung Corby nebo prozatím stále nepřekonaným LG Cookie Fresh. Navíc pokud si nějakou tu korunu připlatíte, získáte daleko lépe vybavené modely Nokia 5230 nebo Vodafone 845. Uvidíme, jestli se s touto novou platformou ještě někdy v budoucnu setkáme.

Nokia 5230 Smartphone Nokia 5230 vychází z modelu 5800 XpressMusic známého jako Tube. Na rozdíl od něj ale postrádá wi-fi a má horší fotoaparát s rozlišením pouze dva megapixely. Vestavěná paměť má kapacitu 70 MB. Lze ji zvětšit pomocí paměťových karet až o 16 GB. Cena: 4 090 Kč

Vodafone 845 Vodafone 845 je v současnosti nejlevnějším mobilem s operačním systémem Android na českém trhu. Navzdory nízké ceně nabízí telefon i hudební přehrávač, FM rádio, třímegapixelový fotoaparát, wi-fi a dokonce i GPS. Cena: 3 600 Kč