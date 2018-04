Levný bezdrátový telefon plný funkcí - Sagem WP 12 33 SMS (recenze)

S bezšňůrovými telefony Sagem jste se v našich recenzích mohli setkat jen výjimečně. Model Mistral 10 byl kombinací GSM a DECT, ale na trhu se neobjevil, důvodem mohla být příliš vysoká cena. Nyní se na redakčním stole objevil čistokrevný DECT, který nabízí širokou paletu funkcí za cenu, jež je více než příznivá.

Základna

Do prohlubně na čelní straně základny, která je vyvedena ve stříbrné barvě, odkládáme sluchátko. Základnu je také možno umístit na stěnu. K tomu účelu slouží montážní doplněk, který použijeme také jako krytku a úchytku kabelů. Na pravé straně základny nalezneme tlačítko, kterým můžeme vyhledat připojená sluchátka nebo při delším stisku zahájit přihlašování. Koncovky telefonního a napájecího kabelu mají odlišné barvy, takže špatné zapojení a poškození přístroje nehrozí. Na testování jsme obdrželi přístroj, který nebyl počeštěn, ale na lokalizaci se již pracuje.

Sluchátko

Sluchátko stejně jako základna má čelní panel stříbrný. V horní části naleznete dobře čitelný čtyřřádkový displej. První řádek je určen pro symboly. V klidovém stavu je zobrazena ikona stavu akumulátorů a síly signálu, při hovoru je zobrazen symbol sluchátka; do dalších dvou řádků zapisujete číslice - celkem jich je možno zadat dvacet čtyři. Viditelné je vždy celé číslo, znaky nerolují. Při instalaci bychom měli nastavit datum i čas jak na základně, tak na displeji, tyto údaje se zobrazují v posledním řádku. Pokud ale uzamknete tlačítka, datum a čas zmizí a je zde informace o postupu odemknutí.

Příznivci mobilních telefonů Sagem jistě znají tři tlačítka pod displejem, kterým je možno přiřazovat funkce, výrobce je použil i zde. Pod nimi naleznete čtyřsměrové tlačítko, kterým přístroj obsluhujete. Svislým stiskem aktivujeme menu, pravá strana (OK) potvrzuje, levá (C) vrací o úroveň zpět nebo slouží jako opravná klávesa, při hovoru vypíná mikrofon (mute). Červeným tlačítkem ukončujete hovor nebo dlouhým stiskem vypnete sluchátko. Zelené tlačítko má funkci opačnou: hovor přijímá nebo při hovoru aktivuje hlasité handsfree. V klidovém stavu dlouhý stisk zobrazí seznam naposledy volaných čísel (redial).

Na spodní straně sluchátka naleznete nabíjecí kontakty a na zadní straně prostor pro akumulátory, lze sem také připevnit opaskovou sponu. Horní část sluchátka nad displejem je možno odejmout a použít kryt v jiné barvě. V klidovém stavu je na displeji zobrazeno jméno základny a sluchátka. Pod displejem jistě nepřehlédnete nápis "Text messaging", přístroj totiž již podporuje zasílání a příjem krátkých textových zpráv. Telecom tuto službu již připravuje a měla by být dostupná v prvním čtvrtletí roku 2003.

Telefonování

Hovor přijmete stiskem zeleného tlačítka a ukončíte buď odložením do základny, nebo stiskem červeného tlačítka. Odchozí hovor je možno uskutečnit dvěma způsoby: buď použít méně praktické přímé vytáčení, nebo zvolit způsob s opravou. Při hovoru je možno regulovat hlasitost ve sluchátku tlačítky pod displejem či stiskem zeleného tlačítka zapnout hlasité handsfree. Na displeji je zobrazen hovorový čas, odchozí hovory se ukládají do seznamu na dvacet pozic. Příchozí hovory by se ukládaly také, ale je nezbytné, aby telefonní společnost podporovala funkci CLIP (identifikace volajícího). Ta má být součástí celého systému SMS. V uvedených seznamech je u čísla zobrazeno také datum a čas. Při vytáčení se zobrazí celé číslo a problikne vždy ta číslice, která je právě vytáčena.

Funkce

Vertikálním stiskem navigačního tlačítka vstoupíte do menu. První položka "telefonní seznam" nabízí tyto funkce.

Záznam je možno přidat, opravit i smazat. Záznamů je celkem padesát a k číslu je možno přiřadit i jméno. Seznam je řazen abecedně a je možno v něm vyhledávat podle prvního písmena. Můžete si také zobrazit seznam podle pořadového čísla, které lze použít i pro rychlé vytáčení.

Druhá položka v menu jsou krátké textové zprávy. Zprávy je možno rozdělovat do tří složek (přijmuté, odeslané, uložené), každá složka má třicet pozic. V manuálu je uvedeno následující: pokud telefon používá více lidí, lze zprávy zabezpečit kódem, takže je zaručena jistá diskrétnost, ale opět je nutná podpora telefonní společnosti. Pokud dorazí nová zpráva, na displeji se objeví symbol obálky.

Ve třetí položce menu seznamy jsou tyto rozděleny na příchozí (20), odchozí (20) nebo všechna volání. Zde také můžete zjistit, jak dlouho trval poslední hovor. Pokud v klidovém stavu stisknete zelené tlačítko, vstoupíte do seznamu ochozích hovorů (redial). Položky z těchto seznamů je možno ukládat do hlavního seznamu.

Melodie a tóny, to je čtvrtá položka v nabídce. Zvonění lze nastavit jednak pro externí i interní hovory, ale i pro budík a minutku. Můžete vybrat z deseti melodií nebo zvolit krátké pípnutí. Hlasitosti jsou čtyři nebo lze použít také tichý režim. Při nastaveném alarmu či minutce se na displeji zobrazí symbol hodin, zvukovou odezvu tlačítek je také možno vypnout.

Pátá položka nastavení umožní nastavit vlastnosti tří tlačítek pod displejem. Dále zde naleznete uvítací zprávu, která se zobrazuje při zapnutí sluchátka, nechybí ani výběr jazyka. Pro šetření akumulátorů je možno zapnout ekonomický režim. Ten se projeví vypnutím displeje po dvaceti sekundách nečinnosti, oživení se provede stiskem zeleného tlačítka. Na displeji můžete také nastavit kontrast, zamknout tlačítka a nastavit datum a čas.

Předposlední, tedy šestá položka nastavení základny umí přihlásit i odhlásit sluchátko od základny. Základny je možno pojmenovat a určit: budeme se přihlašovat k určité základně, nebo k té, která má nejlepší signál. Dále můžete nastavit datum a čas základny - ten se ale nesynchronizuje se sluchátkem, takže jej musíte nastavovat dvakrát. Systém podporuje pobočkové ústředny, vytáčení (tónové, pulsní), délku pauzy, předvolbu na přístup skrz pobočkovou ústřednu do normální sítě, nebo změnu kódu PIN. Nesmíme zapomenout ani na blokování ochozích hovorů a na konto kapesného.

Poslední položka v menu nabízí monitorování místnosti. K této činnosti je třeba dvou sluchátek: jedno sluchátko se vyhradí jako aktivní a umístí se na místo, kde má probíhat monitoring. Z druhého sluchátka se zavolá interně aktivní sluchátko. To přijme bez vyzvánění hovor a vy můžete poslouchat, co se děje na druhém konci. Aktivní sluchátko se nijak neprojevuje, takže můžete odposlouchávat zcela nepozorovaně. Monitorování můžete provádět i s druhým sluchátkem, které není originální - stačí, když podporuje standard GAP. Dále je nabízeno dětské volání - při stisku zeleného tlačítka se vytočí předem definované číslo. Není možné mít současně zapojen monitoring a dětské volání.

Dosah

Jak už napovídá standard DECT, ve volném terénu se dovoláte ze vzdálenosti až tři sta metrů a v budovách kolem padesáti metrů. Pokud jsme již mimo dosah základny, z displeje zmizí symbol anténky i název základny a sluchátka. V takovém případě není možno uskutečnit žádný další hovor. Dosah je možno prodloužit přidáváním dalších základen. Systém podporuje GAP, takže můžete připojit sluchátka i základny jiných výrobců. Testovali jsme s přístrojem Siemens Gigaset 3000.

Akumulátory

Stav akumulátorů je zobrazen na displeji v řádku symbolů. Použit je akumulátor Ni-MH (3.6 V, 400 mAh). Hovořit můžete až sedm hodin a v pohotovostním stavu sluchátko vydrží asi osmdesát hodin.

Manuál

Podrobný a přehledný. Veškeré činnosti jsou podrobně popsány, takže uživatel přesně ví, jak přístroj obsluhovat. V závěru nechybí rejstřík, rozpis struktury menu a tabulka závad, které uživatel může odstranit sám.

Tabulka parametrů

standard DECT/GAP multilink/intercom ano počet typů vyzvánění 10+1 montáž na stěnu ano cena 3500 Kč s DPH rozměry základny 185 x 92 x 35 mm hmotnost základny 250 g rozměry sluchátka 50 x 135 x 18 mm hmotnost sluchátka 105 g počet znaků na displeji 24 paměť 50+20+20 provozní/pohotovostní doba 7/80 hod typ baterie Ni-MH (3.6 V, 400 mAh). dosah venku/uvnitř 300/50

Hodnocení

Sagem, ač nováček na poli bezšňůrových telefonů, se uvedl velice přesvědčivě. Přístroj WP 12 33 nabízí funkce, které jsou nabízeny jen špičkovými přístroji. Jmenný seznam na padesát pozic, blokování hovorů, dětské volání, CLIP, SMS a řada dalších. Cena byla stanovena na 3500 Kč s DPH - a to je opravdu bomba. Za ty peníze získáte špičkový telefon, který nejen dobře vypadá, ale také umí.